https://ria.ru/20250228/drajv-2002226841.html

"Яндекс Драйв" снизил требования к возрасту для аренды автомобилей

"Яндекс Драйв" снизил требования к возрасту для аренды автомобилей - РИА Новости, 28.02.2025

"Яндекс Драйв" снизил требования к возрасту для аренды автомобилей

Каршеринг "Яндекс Драйв" снизил требования к минимальному возрасту и стажу водителей для аренды автомобилей, теперь "Драйвом" смогут воспользоваться водители с... РИА Новости, 28.02.2025

2025-02-28T14:46:00+03:00

2025-02-28T14:46:00+03:00

2025-02-28T14:46:00+03:00

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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Каршеринг "Яндекс Драйв" снизил требования к минимальному возрасту и стажу водителей для аренды автомобилей, теперь "Драйвом" смогут воспользоваться водители с 18 лет без стажа вождения, сообщила РИА Новости пресс-служба каршеринга. Ранее функция была доступна для водителей от 21 года со стажем от двух лет. "Аренда автомобилей "Драйва" станет доступна для водителей с 18 лет и без стажа вождения... Новые условия коснутся всех городов присутствия сервиса - Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Сочи, Екатеринбурга и Саратова", - говорится в сообщении. В пресс-службе "Яндекса" уточнили, что "Драйв" стал третьим крупным оператором, где пользоваться услугами каршеринга можно с 18 лет. Ранее аренда автомобилей с этого возраста стала доступна в "Делимобиле" и "Ситидрайве". Для новой категории водителей возрастом до 21 года и со стажем менее двух лет будет действовать повышающий коэффициент, и в среднем стоимость аренды составит 14 рублей в минуту. "Снизить цену можно благодаря аккуратной езде... Например, новые пользователи с рейтингом выше 95 смогут ездить за 11,3 рубля в минуту. Так "Драйв" стимулирует быть ответственнее и аккуратнее на дорогах. На данный момент больше 90% пользователей сервиса водят аккуратно", - добавили в "Яндексе".

https://ria.ru/20241226/yandeks-1991515224.html

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общество, авто, москва, санкт-петербург, казань, яндекс