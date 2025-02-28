Британия не хочет отправки войск США на Украину, пишет Politico
Politico: Британия дала понять, что не хочет отправки войск США на Украину
© AP Photo / Stephen B. MortonАмериканский военнослужащий загружает грузовой отсек сумки
© AP Photo / Stephen B. Morton
Американский военнослужащий загружает грузовой отсек сумки. Архивное фото
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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Великобритания дала США понять, что не хочет отправки американских войск на Украину, сообщает издание Politico.
Отмечается, что в среду глава британского МИД Дэвид Лэмми провел 45-минутную встречу в госдепе с советником президента США Дональда Трампа по Украине Китом Келлогом.
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"Он (Лэмми – ред.) и его помощники пришли к выводу, что красная линия США это отправка американских солдат на Украину – поэтому Британия предприняла скоординированные усилия, чтобы подчеркнуть, что она никогда этого не хотела", - пишет издание.
Газета Telegraph со ссылкой на источники в британском правительстве сообщала, что лидеры Великобритании и Франции тайно обсуждают совместную отправку "миротворческих сил" на Украину после окончания конфликта. Источники отметили, что премьер Великобритании Кир Стармер "еще не полностью" склоняется к инициативе, в то время как президент Франции Эммануэль Макрон продолжает продвигать обсуждавшуюся ранее с Владимиром Зеленским и премьером Польши Дональдом Туском идею отправки военных на Украину.
Пресс-бюро Службы внешней разведки РФ в прошлом году сообщало, что Запад для восстановления боеспособности Украины развернет в стране так называемый миротворческий контингент численностью около 100 тысяч человек. В СВР считают, что это станет фактической оккупацией Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что размещение миротворцев возможно только с согласия сторон того или иного конфликта. По его словам, говорить о миротворцах на Украине преждевременно.
Президент РФ Владимир Путин во время совещания с постоянными членами Совбеза РФ в январе заявлял, что целью урегулирования конфликта на Украине должно быть не краткое перемирие и передышка для перегруппировки сил и перевооружения с целью последующего продолжения конфликта, а долгосрочный мир. По его словам, власти России продолжат бороться за интересы российского народа, в этом заключается смысл спецоперации. Мир на Украине, отмечал Путин, должен быть основан на "уважении законных интересов всех людей, всех народов, которые проживают в этом регионе".
Российско-американские переговоры высокого уровня завершились в Эр-Рияде во вторник. Россию представляли глава МИД РФ Сергей Лавров, помощник президента Юрий Ушаков, глава РФПИ Кирилл Дмитриев, США - помощник президента по нацбезопасности Майк Уолц, госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник президента по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф. Как отмечал Ушаков, на переговорах стоял вопрос о том, чтобы договориться, как начинать переговоры по Украине. По итогам российская и американская делегации заявили о позитивных результатах, договоренности решать совместно проблемы и о подготовке новых встреч.