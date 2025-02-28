https://ria.ru/20250228/britanija-2002181995.html

Британия не хочет отправки войск США на Украину, пишет Politico

Британия не хочет отправки войск США на Украину, пишет Politico - РИА Новости, 28.02.2025

Британия не хочет отправки войск США на Украину, пишет Politico

Великобритания дала США понять, что не хочет отправки американских войск на Украину, сообщает издание Politico. РИА Новости, 28.02.2025

2025-02-28T12:43:00+03:00

2025-02-28T12:43:00+03:00

2025-02-28T12:43:00+03:00

украина

россия

сша

дэвид лэмми

владимир путин

юрий ушаков

politico

служба внешней разведки российской федерации (свр россии)

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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Великобритания дала США понять, что не хочет отправки американских войск на Украину, сообщает издание Politico. Отмечается, что в среду глава британского МИД Дэвид Лэмми провел 45-минутную встречу в госдепе с советником президента США Дональда Трампа по Украине Китом Келлогом. "Он (Лэмми – ред.) и его помощники пришли к выводу, что красная линия США это отправка американских солдат на Украину – поэтому Британия предприняла скоординированные усилия, чтобы подчеркнуть, что она никогда этого не хотела", - пишет издание. Газета Telegraph со ссылкой на источники в британском правительстве сообщала, что лидеры Великобритании и Франции тайно обсуждают совместную отправку "миротворческих сил" на Украину после окончания конфликта. Источники отметили, что премьер Великобритании Кир Стармер "еще не полностью" склоняется к инициативе, в то время как президент Франции Эммануэль Макрон продолжает продвигать обсуждавшуюся ранее с Владимиром Зеленским и премьером Польши Дональдом Туском идею отправки военных на Украину. Пресс-бюро Службы внешней разведки РФ в прошлом году сообщало, что Запад для восстановления боеспособности Украины развернет в стране так называемый миротворческий контингент численностью около 100 тысяч человек. В СВР считают, что это станет фактической оккупацией Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что размещение миротворцев возможно только с согласия сторон того или иного конфликта. По его словам, говорить о миротворцах на Украине преждевременно. Президент РФ Владимир Путин во время совещания с постоянными членами Совбеза РФ в январе заявлял, что целью урегулирования конфликта на Украине должно быть не краткое перемирие и передышка для перегруппировки сил и перевооружения с целью последующего продолжения конфликта, а долгосрочный мир. По его словам, власти России продолжат бороться за интересы российского народа, в этом заключается смысл спецоперации. Мир на Украине, отмечал Путин, должен быть основан на "уважении законных интересов всех людей, всех народов, которые проживают в этом регионе". Российско-американские переговоры высокого уровня завершились в Эр-Рияде во вторник. Россию представляли глава МИД РФ Сергей Лавров, помощник президента Юрий Ушаков, глава РФПИ Кирилл Дмитриев, США - помощник президента по нацбезопасности Майк Уолц, госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник президента по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф. Как отмечал Ушаков, на переговорах стоял вопрос о том, чтобы договориться, как начинать переговоры по Украине. По итогам российская и американская делегации заявили о позитивных результатах, договоренности решать совместно проблемы и о подготовке новых встреч.

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