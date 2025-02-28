https://ria.ru/20250228/birzha-2002148214.html

Одна из крупнейших бирж в России сменит свое краткое название СПбМТСБ

Одна из крупнейших бирж в России сменит свое краткое название СПбМТСБ - РИА Новости, 28.02.2025

Одна из крупнейших бирж в России сменит свое краткое название СПбМТСБ

Санкт-Петербургская международная товарно-сырьевая биржа изменит свое краткое название с СПбМТСБ на Петербургскую биржу, следует из материалов торговой... РИА Новости, 28.02.2025

2025-02-28T10:48:00+03:00

2025-02-28T10:48:00+03:00

2025-02-28T10:58:00+03:00

экономика

россия

петр i

спбмтсб

санкт-петербург

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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Санкт-Петербургская международная товарно-сырьевая биржа изменит свое краткое название с СПбМТСБ на Петербургскую биржу, следует из материалов торговой площадки. "Сокращенное фирменное наименование компании - АО "СПбМТСБ" - сменится на АО "Петербургская биржа", - говорится в сообщении. Соответствующее решение принято внеочередным общим собранием акционеров 27 февраля. Уточняется, что в начале марта сведения об изменении наименования будут внесены в ЕГРЮЛ. Новое название - дань уважения первой бирже в России, Санкт-Петербургской бирже, основанной Петром I в 1703 году, и отсылка к ее названию, поясняют в организации. СПбМТСБ - крупнейшая товарная биржа России, она организует биржевые торги на рынках нефтепродуктов, нефти, газа, в том числе сжиженного, леса и стройматериалов, минеральных удобрений, а также торги на срочном рынке. Биржа создана в 2008 году.

https://ria.ru/20240910/sankt-peterburg-1971681990.html

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санкт-петербург

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Ольга Фомченкова

экономика, россия, петр i, спбмтсб, санкт-петербург