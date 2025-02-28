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Одна из крупнейших бирж в России сменит свое краткое название СПбМТСБ
Одна из крупнейших бирж в России сменит свое краткое название СПбМТСБ - РИА Новости, 28.02.2025
Одна из крупнейших бирж в России сменит свое краткое название СПбМТСБ
Санкт-Петербургская международная товарно-сырьевая биржа изменит свое краткое название с СПбМТСБ на Петербургскую биржу, следует из материалов торговой... РИА Новости, 28.02.2025
2025-02-28T10:48:00+03:00
2025-02-28T10:48:00+03:00
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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Санкт-Петербургская международная товарно-сырьевая биржа изменит свое краткое название с СПбМТСБ на Петербургскую биржу, следует из материалов торговой площадки. "Сокращенное фирменное наименование компании - АО "СПбМТСБ" - сменится на АО "Петербургская биржа", - говорится в сообщении. Соответствующее решение принято внеочередным общим собранием акционеров 27 февраля. Уточняется, что в начале марта сведения об изменении наименования будут внесены в ЕГРЮЛ. Новое название - дань уважения первой бирже в России, Санкт-Петербургской бирже, основанной Петром I в 1703 году, и отсылка к ее названию, поясняют в организации. СПбМТСБ - крупнейшая товарная биржа России, она организует биржевые торги на рынках нефтепродуктов, нефти, газа, в том числе сжиженного, леса и стройматериалов, минеральных удобрений, а также торги на срочном рынке. Биржа создана в 2008 году.
https://ria.ru/20240910/sankt-peterburg-1971681990.html
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РИА Новости
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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экономика, россия, петр i, спбмтсб, санкт-петербург
Экономика, Россия, Петр I, СПбМТСБ, Санкт-Петербург
Одна из крупнейших бирж в России сменит свое краткое название СПбМТСБ
СПбМТСБ изменит название на Петербургскую биржу
МОСКВА, 28 фев - РИА Новости.
Санкт-Петербургская международная товарно-сырьевая биржа изменит свое краткое название с СПбМТСБ на Петербургскую биржу, следует из материалов
торговой площадки.
«
"Сокращенное фирменное наименование компании - АО "СПбМТСБ" - сменится на АО "Петербургская биржа", - говорится в сообщении.
Соответствующее решение принято внеочередным общим собранием акционеров 27 февраля.
Уточняется, что в начале марта сведения об изменении наименования будут внесены в ЕГРЮЛ.
Новое название - дань уважения первой бирже в России, Санкт-Петербургской бирже, основанной Петром I в 1703 году, и отсылка к ее названию, поясняют в организации.
СПбМТСБ - крупнейшая товарная биржа России, она организует биржевые торги на рынках нефтепродуктов, нефти, газа, в том числе сжиженного, леса и стройматериалов, минеральных удобрений, а также торги на срочном рынке. Биржа создана в 2008 году.