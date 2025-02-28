Bloomberg узнало о резком изменении отношения инвесторов к России
Bloomberg: инвесторы начали активно скупать связанные с Россией активы
Флаги России и США. Архивное фото
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МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Инвесторы охотятся на российские акции на фоне переговоров между представителями Москвы и Вашингтона, пишет Bloomberg.
По словам партнера юридической фирмы Morgan, Lewis & Bockius Григория Мариничева, активами заинтересованы хедж-фонды и частные инвесторы.
По словам партнера юридической фирмы Morgan, Lewis & Bockius Григория Мариничева, активами заинтересованы хедж-фонды и частные инвесторы.
"Они хотят стать первыми в (потенциально вновь доступном. — Прим. ред.) бизнесе. Но пока все, что мы можем им посоветовать, это следить за новостями", — сказал он.
В статье указано, что инвесторы скупают все, что связано Россией. Это говорит о том, что растут ожидания быстрого завершения конфликта из-за действий президента США Дональда Трампа.
Контакты с США вселяют определенные надежды, заявил Путин
27 февраля, 15:25
Возобновление диалога
Восемнадцатого февраля в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде состоялись российско-американские переговоры высокого уровня, они продлились четыре с половиной часа. С российской стороны в обсуждении принимали участие глава МИД Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков. Вашингтон представляли госсекретарь Марко Рубио, помощник президента по национальной безопасности Майкл Уолтц и спецпосланник по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф.
По итогам встречи стороны договорились создавать условия для полного возобновления двустороннего сотрудничества, устранить ограничения в работе посольств и запустить процесс урегулирования ситуации на Украине.
По итогам встречи стороны договорились создавать условия для полного возобновления двустороннего сотрудничества, устранить ограничения в работе посольств и запустить процесс урегулирования ситуации на Украине.
Президент Владимир Путин высоко оценил состоявшиеся переговоры, отметив, что результат есть.