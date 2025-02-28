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Bloomberg узнало о резком изменении отношения инвесторов к России

Bloomberg узнало о резком изменении отношения инвесторов к России - РИА Новости, 28.02.2025

Bloomberg узнало о резком изменении отношения инвесторов к России

Инвесторы охотятся на российские акции на фоне переговоров между представителями Москвы и Вашингтона, пишет Bloomberg.По словам партнера юридической фирмы... РИА Новости, 28.02.2025

2025-02-28T11:57:00+03:00

2025-02-28T11:57:00+03:00

2025-02-28T14:20:00+03:00

москва

россия

дональд трамп

в мире

владимир путин

сергей лавров

юрий ушаков

переговоры россии и сша по украине в эр-рияде

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МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Инвесторы охотятся на российские акции на фоне переговоров между представителями Москвы и Вашингтона, пишет Bloomberg.По словам партнера юридической фирмы Morgan, Lewis & Bockius Григория Мариничева, активами заинтересованы хедж-фонды и частные инвесторы."Они хотят стать первыми в (потенциально вновь доступном. — Прим. ред.) бизнесе. Но пока все, что мы можем им посоветовать, это следить за новостями", — сказал он.В статье указано, что инвесторы скупают все, что связано Россией. Это говорит о том, что растут ожидания быстрого завершения конфликта из-за действий президента США Дональда Трампа.Возобновление диалогаВосемнадцатого февраля в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде состоялись российско-американские переговоры высокого уровня, они продлились четыре с половиной часа. С российской стороны в обсуждении принимали участие глава МИД Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков. Вашингтон представляли госсекретарь Марко Рубио, помощник президента по национальной безопасности Майкл Уолтц и спецпосланник по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф. По итогам встречи стороны договорились создавать условия для полного возобновления двустороннего сотрудничества, устранить ограничения в работе посольств и запустить процесс урегулирования ситуации на Украине.Президент Владимир Путин высоко оценил состоявшиеся переговоры, отметив, что результат есть.

https://ria.ru/20250222/ukhod-2000952025.html

https://ria.ru/20250227/putin-2001968591.html

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москва, россия, дональд трамп, в мире, владимир путин, сергей лавров, юрий ушаков, переговоры россии и сша по украине в эр-рияде