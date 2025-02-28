Рейтинг@Mail.ru
Bloomberg узнало о резком изменении отношения инвесторов к России - РИА Новости, 28.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:57 28.02.2025 (обновлено: 14:20 28.02.2025)
https://ria.ru/20250228/aktivy-2002164147.html
Bloomberg узнало о резком изменении отношения инвесторов к России
Bloomberg узнало о резком изменении отношения инвесторов к России - РИА Новости, 28.02.2025
Bloomberg узнало о резком изменении отношения инвесторов к России
Инвесторы охотятся на российские акции на фоне переговоров между представителями Москвы и Вашингтона, пишет Bloomberg.По словам партнера юридической фирмы... РИА Новости, 28.02.2025
2025-02-28T11:57:00+03:00
2025-02-28T14:20:00+03:00
москва
россия
дональд трамп
в мире
владимир путин
сергей лавров
юрий ушаков
переговоры россии и сша по украине в эр-рияде
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/18/1785193523_0:265:2699:1783_1920x0_80_0_0_651218574ce469920f4f6c69e924d485.jpg
МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Инвесторы охотятся на российские акции на фоне переговоров между представителями Москвы и Вашингтона, пишет Bloomberg.По словам партнера юридической фирмы Morgan, Lewis &amp; Bockius Григория Мариничева, активами заинтересованы хедж-фонды и частные инвесторы."Они хотят стать первыми в (потенциально вновь доступном. — Прим. ред.) бизнесе. Но пока все, что мы можем им посоветовать, это следить за новостями", — сказал он.В статье указано, что инвесторы скупают все, что связано Россией. Это говорит о том, что растут ожидания быстрого завершения конфликта из-за действий президента США Дональда Трампа.Возобновление диалогаВосемнадцатого февраля в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде состоялись российско-американские переговоры высокого уровня, они продлились четыре с половиной часа. С российской стороны в обсуждении принимали участие глава МИД Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков. Вашингтон представляли госсекретарь Марко Рубио, помощник президента по национальной безопасности Майкл Уолтц и спецпосланник по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф. По итогам встречи стороны договорились создавать условия для полного возобновления двустороннего сотрудничества, устранить ограничения в работе посольств и запустить процесс урегулирования ситуации на Украине.Президент Владимир Путин высоко оценил состоявшиеся переговоры, отметив, что результат есть.
https://ria.ru/20250222/ukhod-2000952025.html
https://ria.ru/20250227/putin-2001968591.html
https://ria.ru/20250224/putin-2001373169.html
москва
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/18/1785193523_0:12:2699:2036_1920x0_80_0_0_91d0b86d85aac2d69086ae20e2467954.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, россия, дональд трамп, в мире, владимир путин, сергей лавров, юрий ушаков, переговоры россии и сша по украине в эр-рияде
Москва, Россия, Дональд Трамп, В мире, Владимир Путин, Сергей Лавров, Юрий Ушаков, Переговоры России и США по Украине в Эр-Рияде
Bloomberg узнало о резком изменении отношения инвесторов к России

Bloomberg: инвесторы начали активно скупать связанные с Россией активы

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги России и США
Флаги России и США - РИА Новости, 1920, 28.02.2025
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Флаги России и США. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Инвесторы охотятся на российские акции на фоне переговоров между представителями Москвы и Вашингтона, пишет Bloomberg.

По словам партнера юридической фирмы Morgan, Lewis & Bockius Григория Мариничева, активами заинтересованы хедж-фонды и частные инвесторы.
Американские доллары - РИА Новости, 1920, 22.02.2025
Уход из России обошелся западным брендам почти в 14 миллиардов долларов
22 февраля, 08:07
"Они хотят стать первыми в (потенциально вновь доступном. — Прим. ред.) бизнесе. Но пока все, что мы можем им посоветовать, это следить за новостями", — сказал он.
В статье указано, что инвесторы скупают все, что связано Россией. Это говорит о том, что растут ожидания быстрого завершения конфликта из-за действий президента США Дональда Трампа.
Путин о контактах с администрацией Трампа - РИА Новости, 1920, 27.02.2025
Контакты с США вселяют определенные надежды, заявил Путин
27 февраля, 15:25

Возобновление диалога

Восемнадцатого февраля в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде состоялись российско-американские переговоры высокого уровня, они продлились четыре с половиной часа. С российской стороны в обсуждении принимали участие глава МИД Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков. Вашингтон представляли госсекретарь Марко Рубио, помощник президента по национальной безопасности Майкл Уолтц и спецпосланник по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф.

По итогам встречи стороны договорились создавать условия для полного возобновления двустороннего сотрудничества, устранить ограничения в работе посольств и запустить процесс урегулирования ситуации на Украине.
Президент Владимир Путин высоко оценил состоявшиеся переговоры, отметив, что результат есть.
Путин отвечает на вопросы российского журналиста Зарубина - РИА Новости, 1920, 24.02.2025
Путин высказался о переговорах по Украине и совместных проектах с США
24 февраля, 22:45
 
МоскваРоссияДональд ТрампВ миреВладимир ПутинСергей ЛавровЮрий УшаковПереговоры России и США по Украине в Эр-Рияде
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала