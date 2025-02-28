https://ria.ru/20250228/abort-2002239475.html

Вологодский депутат сообщил о жалобах на отказы проводить аборты

Вологодский депутат сообщил о жалобах на отказы проводить аборты - РИА Новости, 28.02.2025

Вологодский депутат сообщил о жалобах на отказы проводить аборты

Глава фракции КПРФ в законодательном собрании Вологодской области Александр Морозов обратился в региональную прокуратуру из-за обращений местных жительниц,... РИА Новости, 28.02.2025

2025-02-28T15:27:00+03:00

2025-02-28T15:27:00+03:00

2025-02-28T15:55:00+03:00

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 фев — РИА Новости. Глава фракции КПРФ в законодательном собрании Вологодской области Александр Морозов обратился в региональную прокуратуру из-за обращений местных жительниц, жалующихся на отказ бюджетных медучреждений проводить аборты, об этом он сообщил на странице в соцсети "ВКонтакте"."В связи с многочисленными обращениями ко мне, как к депутату, вологжанок, которым отказывают в медуслуге, обратился в прокуратуру Вологодской области. Вопрос борьбы с абортами очень серьезен. Я вполне согласен с губернатором Г.Ю. Филимоновым, что полторы тысячи абортов в год — недопустимо много, требуются дополнительные меры по уменьшению числа искусственных прерываний беременности. Но запретами проблему не решить", — подчеркнул парламентарий. Морозов напомнил, что женщина имеет право искусственно прервать беременность по собственному желанию, что подтверждает статья 56 Федерального закона от 21.11.2011 №323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации". Эта операция также проводится в рамках ОМС."Получив отказ в медорганизациях Вологодской области, женщины вынуждены обращаться в учреждения здравоохранения соседних областей на платной основе. Так, одной из обратившихся ко мне женщин поездка с данной целью в Ярославскую область обошлась в 50 000 рублей", — говорится в заявлении депутата.В нем он указал, что главы медучреждений отчитываются перед Минздравом Вологодской области, что подведомственная им организация отказывает в проведении абортов, исключение касается прямых медицинских показаний и ситуаций, связанных с последствиями преступных действий в отношении женщин. Парламентарий призвал проверить наличие фактов отказов в искусственном прерывании беременности со стороны бюджетных учреждений здравоохранения по области и оценить законность таких действий.Региональная прокуратура, в свою очередь, сообщила о начале проверки. Ранее губернатор Георгий Филимонов сообщил, что 25 февраля состоялась встреча с врачами частных и государственных клиник по вопросу народосбережения в регионе. Во встрече приняли участие иерей Федор Лукьянов, митрополит Вологодский и Кирилловский Савва, учредитель благотворительной организации "Спаси жизнь" Владислав Юрьев, представители медицинского сообщества региона. Глава региона отметил, что власти призвали частные и государственные клиники полностью отказаться от лицензии на оказание процедуры по искусственному прерыванию беременности.

https://ria.ru/20250211/minzdrav-1998570166.html

https://ria.ru/20250207/peskov-1997945166.html

https://ria.ru/20250127/aborty-1995769323.html

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вологодская область, кпрф, россия