"Война окончена": последний шаг Зеленского вызвал тревогу в Киеве
Нардеп Дубинский: проигравшая Украина заплатит и победителям, и союзникам
© AP Photo / Sven Hoppe/DPAВладимир Зеленский
© AP Photo / Sven Hoppe/DPA
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Проигравшая Украина заплатит не только победившей России, но и своим собственным союзникам, заявил в своем Telegram-канале находящийся в СИЗО депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский, комментируя сделку по минеральным ресурсам с США.
"Впервые в истории, проигравшая страна платит и победителям, и союзникам. И все потому, что в 2019-м году мы выбрали не президента, а клоуна", — считает он.
Как отметил депутат, этой сделкой Владимир Зеленский для спасения себя грабит собственный народ, которому по конституции страны принадлежат все недра.
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"Правда в том, что война окончена. Это ее последняя кровавая жатва. Хриплую крысу загнали в угол", — заключил Дубинский.
Как сообщила в среду пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт, администрация Дональда Трампа надеется, что документ по минеральным ресурсам с Украиной будет подписан на этой неделе. В свою очередь украинский премьер Денис Шмыгаль заявил, что Киев и Вашингтон фактически выработали окончательный вариант соглашения по редкоземельным металлам.
Трамп 3 февраля заявил, что США ожидют от Украины гарантий по поставкам редкоземельных металлов в обмен на финансовую и военную помощь. Газета Washington Post со ссылкой на конгрессменов 14 февраля сообщила, что американские чиновники на встрече с Владимиром Зеленским в Мюнхене предложили ему подписать документ, который передал бы США права на 50% еще не добытых минеральных ресурсов Украины. Сам Зеленский на следующий день сообщил, что отказал вице-президенту США Джей-Ди Вэнсу в подписании этого соглашения.
Советник Трампа Майк Уолц заявил в четверг, что Зеленскому нужно вернуться к переговорам о сделке по редкоземельным металлам в качестве компенсации Соединенным Штатам за уже переданную Киеву помощь, при этом выразил уверенность, что Зеленский скоро "к этому придет".