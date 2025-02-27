Рейтинг@Mail.ru
"Война окончена": последний шаг Зеленского вызвал тревогу в Киеве - РИА Новости, 27.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:53 27.02.2025
https://ria.ru/20250227/zelenskiy-2001997988.html
"Война окончена": последний шаг Зеленского вызвал тревогу в Киеве
"Война окончена": последний шаг Зеленского вызвал тревогу в Киеве - РИА Новости, 27.02.2025
"Война окончена": последний шаг Зеленского вызвал тревогу в Киеве
Проигравшая Украина заплатит не только победившей России, но и своим собственным союзникам, заявил в своем Telegram-канале находящийся в СИЗО депутат Верховной... РИА Новости, 27.02.2025
2025-02-27T16:53:00+03:00
2025-02-27T16:53:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
украина
сша
киев
владимир зеленский
дональд трамп
верховная рада украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/11/1999799520_0:20:2814:1603_1920x0_80_0_0_31b7e3912e45a4582d93a049b36b0247.jpg
МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Проигравшая Украина заплатит не только победившей России, но и своим собственным союзникам, заявил в своем Telegram-канале находящийся в СИЗО депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский, комментируя сделку по минеральным ресурсам с США."Впервые в истории, проигравшая страна платит и победителям, и союзникам. И все потому, что в 2019-м году мы выбрали не президента, а клоуна", — считает он.Как отметил депутат, этой сделкой Владимир Зеленский для спасения себя грабит собственный народ, которому по конституции страны принадлежат все недра."Правда в том, что война окончена. Это ее последняя кровавая жатва. Хриплую крысу загнали в угол", — заключил Дубинский.Как сообщила в среду пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт, администрация Дональда Трампа надеется, что документ по минеральным ресурсам с Украиной будет подписан на этой неделе. В свою очередь украинский премьер Денис Шмыгаль заявил, что Киев и Вашингтон фактически выработали окончательный вариант соглашения по редкоземельным металлам.Трамп 3 февраля заявил, что США ожидют от Украины гарантий по поставкам редкоземельных металлов в обмен на финансовую и военную помощь. Газета Washington Post со ссылкой на конгрессменов 14 февраля сообщила, что американские чиновники на встрече с Владимиром Зеленским в Мюнхене предложили ему подписать документ, который передал бы США права на 50% еще не добытых минеральных ресурсов Украины. Сам Зеленский на следующий день сообщил, что отказал вице-президенту США Джей-Ди Вэнсу в подписании этого соглашения.Советник Трампа Майк Уолц заявил в четверг, что Зеленскому нужно вернуться к переговорам о сделке по редкоземельным металлам в качестве компенсации Соединенным Штатам за уже переданную Киеву помощь, при этом выразил уверенность, что Зеленский скоро "к этому придет".
https://ria.ru/20250227/kiev-2001992237.html
https://ria.ru/20250227/es-2001953935.html
украина
сша
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/11/1999799520_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_6faf53942a925711e6712ddbccdde3c7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, сша, киев, владимир зеленский, дональд трамп, верховная рада украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, США, Киев, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Верховная Рада Украины
"Война окончена": последний шаг Зеленского вызвал тревогу в Киеве

Нардеп Дубинский: проигравшая Украина заплатит и победителям, и союзникам

© AP Photo / Sven Hoppe/DPAВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 27.02.2025
© AP Photo / Sven Hoppe/DPA
Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Проигравшая Украина заплатит не только победившей России, но и своим собственным союзникам, заявил в своем Telegram-канале находящийся в СИЗО депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский, комментируя сделку по минеральным ресурсам с США.
"Впервые в истории, проигравшая страна платит и победителям, и союзникам. И все потому, что в 2019-м году мы выбрали не президента, а клоуна", — считает он.
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 27.02.2025
"Большая вероятность": на Украине сделали заявление о перемирии
Вчера, 16:39
Как отметил депутат, этой сделкой Владимир Зеленский для спасения себя грабит собственный народ, которому по конституции страны принадлежат все недра.
«
"Правда в том, что война окончена. Это ее последняя кровавая жатва. Хриплую крысу загнали в угол", — заключил Дубинский.
Как сообщила в среду пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт, администрация Дональда Трампа надеется, что документ по минеральным ресурсам с Украиной будет подписан на этой неделе. В свою очередь украинский премьер Денис Шмыгаль заявил, что Киев и Вашингтон фактически выработали окончательный вариант соглашения по редкоземельным металлам.
Трамп 3 февраля заявил, что США ожидют от Украины гарантий по поставкам редкоземельных металлов в обмен на финансовую и военную помощь. Газета Washington Post со ссылкой на конгрессменов 14 февраля сообщила, что американские чиновники на встрече с Владимиром Зеленским в Мюнхене предложили ему подписать документ, который передал бы США права на 50% еще не добытых минеральных ресурсов Украины. Сам Зеленский на следующий день сообщил, что отказал вице-президенту США Джей-Ди Вэнсу в подписании этого соглашения.
Советник Трампа Майк Уолц заявил в четверг, что Зеленскому нужно вернуться к переговорам о сделке по редкоземельным металлам в качестве компенсации Соединенным Штатам за уже переданную Киеву помощь, при этом выразил уверенность, что Зеленский скоро "к этому придет".
Французский военнослужащий стоит на основном боевом танке Леклерк во время учений - РИА Новости, 1920, 27.02.2025
"Они признали": в США рассказали о "бредовых кошмарах" ЕС
Вчера, 14:46
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаСШАКиевВладимир ЗеленскийДональд ТрампВерховная Рада Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала