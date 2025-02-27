https://ria.ru/20250227/zelenskij-2002065704.html

Депутат Рады предположил, где Зеленский хранит деньги

Депутат Рады предположил, где Зеленский хранит деньги - РИА Новости, 27.02.2025

Депутат Рады предположил, где Зеленский хранит деньги

Депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский, находящийся украинском в СИЗО по обвинению в госизмене, предположил в Telegram-канале, что Владимир... РИА Новости, 27.02.2025

2025-02-27T21:43:00+03:00

2025-02-27T21:43:00+03:00

2025-02-27T21:43:00+03:00

украина

ближний восток

саудовская аравия

александр дубинский

владимир зеленский

верховная рада украины

в мире

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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский, находящийся украинском в СИЗО по обвинению в госизмене, предположил в Telegram-канале, что Владимир Зеленский хранит свои деньги в виде наличных и золота на Ближнем Востоке. "Что рассказывают о Зеленском люди, которые сейчас попадают в близкий круг: ... хранит деньги в форме кэш+золото в Саудовской Аравии, Катаре и Омане", - написал Дубинский.Ранее Дубинский заявил, что Владимир Зеленский и его приближенные в 2024 году зарабатывали по 36 тысяч долларов в минуту. Исходя из оценок Дубинского можно предположить, что Зеленский и его приближенные заработали за этот период примерно $18,921 миллиарда.

https://ria.ru/20250118/zelenskiy-1994377367.html

украина

ближний восток

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украина, ближний восток, саудовская аравия, александр дубинский, владимир зеленский, верховная рада украины, в мире