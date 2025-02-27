https://ria.ru/20250227/zelenskij-2002065704.html
Депутат Рады предположил, где Зеленский хранит деньги
Депутат Рады предположил, где Зеленский хранит деньги - РИА Новости, 27.02.2025
Депутат Рады предположил, где Зеленский хранит деньги
Депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский, находящийся украинском в СИЗО по обвинению в госизмене, предположил в Telegram-канале, что Владимир... РИА Новости, 27.02.2025
2025-02-27T21:43:00+03:00
2025-02-27T21:43:00+03:00
2025-02-27T21:43:00+03:00
украина
ближний восток
саудовская аравия
александр дубинский
владимир зеленский
верховная рада украины
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/14/2000616724_0:98:2952:1759_1920x0_80_0_0_7d00c955ae1973410bbab5eb04189186.jpg
МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский, находящийся украинском в СИЗО по обвинению в госизмене, предположил в Telegram-канале, что Владимир Зеленский хранит свои деньги в виде наличных и золота на Ближнем Востоке. "Что рассказывают о Зеленском люди, которые сейчас попадают в близкий круг: ... хранит деньги в форме кэш+золото в Саудовской Аравии, Катаре и Омане", - написал Дубинский.Ранее Дубинский заявил, что Владимир Зеленский и его приближенные в 2024 году зарабатывали по 36 тысяч долларов в минуту. Исходя из оценок Дубинского можно предположить, что Зеленский и его приближенные заработали за этот период примерно $18,921 миллиарда.
https://ria.ru/20250118/zelenskiy-1994377367.html
украина
ближний восток
саудовская аравия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/14/2000616724_0:0:2626:1969_1920x0_80_0_0_ec68d8c18a34c9f44a428f12224ae6d1.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, ближний восток, саудовская аравия, александр дубинский, владимир зеленский, верховная рада украины, в мире
Украина, Ближний Восток, Саудовская Аравия, Александр Дубинский, Владимир Зеленский, Верховная Рада Украины, В мире
Депутат Рады предположил, где Зеленский хранит деньги
Депутат Рады Дубинский: Зеленский хранит наличные и золото на Ближнем Востоке