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Депутат Рады предположил, где Зеленский хранит деньги - РИА Новости, 27.02.2025
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21:43 27.02.2025
https://ria.ru/20250227/zelenskij-2002065704.html
Депутат Рады предположил, где Зеленский хранит деньги
Депутат Рады предположил, где Зеленский хранит деньги - РИА Новости, 27.02.2025
Депутат Рады предположил, где Зеленский хранит деньги
Депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский, находящийся украинском в СИЗО по обвинению в госизмене, предположил в Telegram-канале, что Владимир... РИА Новости, 27.02.2025
2025-02-27T21:43:00+03:00
2025-02-27T21:43:00+03:00
украина
ближний восток
саудовская аравия
александр дубинский
владимир зеленский
верховная рада украины
в мире
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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский, находящийся украинском в СИЗО по обвинению в госизмене, предположил в Telegram-канале, что Владимир Зеленский хранит свои деньги в виде наличных и золота на Ближнем Востоке. &quot;Что рассказывают о Зеленском люди, которые сейчас попадают в близкий круг: ... хранит деньги в форме кэш+золото в Саудовской Аравии, Катаре и Омане&quot;, - написал Дубинский.Ранее Дубинский заявил, что Владимир Зеленский и его приближенные в 2024 году зарабатывали по 36 тысяч долларов в минуту. Исходя из оценок Дубинского можно предположить, что Зеленский и его приближенные заработали за этот период примерно $18,921 миллиарда.
https://ria.ru/20250118/zelenskiy-1994377367.html
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украина, ближний восток, саудовская аравия, александр дубинский, владимир зеленский, верховная рада украины, в мире
Украина, Ближний Восток, Саудовская Аравия, Александр Дубинский, Владимир Зеленский, Верховная Рада Украины, В мире
Депутат Рады предположил, где Зеленский хранит деньги

Депутат Рады Дубинский: Зеленский хранит наличные и золото на Ближнем Востоке

© AP Photo / Tetiana DzhafarovaВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 27.02.2025
© AP Photo / Tetiana Dzhafarova
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский, находящийся украинском в СИЗО по обвинению в госизмене, предположил в Telegram-канале, что Владимир Зеленский хранит свои деньги в виде наличных и золота на Ближнем Востоке.
«

"Что рассказывают о Зеленском люди, которые сейчас попадают в близкий круг: ... хранит деньги в форме кэш+золото в Саудовской Аравии, Катаре и Омане", - написал Дубинский.

Ранее Дубинский заявил, что Владимир Зеленский и его приближенные в 2024 году зарабатывали по 36 тысяч долларов в минуту. Исходя из оценок Дубинского можно предположить, что Зеленский и его приближенные заработали за этот период примерно $18,921 миллиарда.
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УкраинаБлижний ВостокСаудовская АравияАлександр ДубинскийВладимир ЗеленскийВерховная Рада УкраиныВ мире
 
 
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