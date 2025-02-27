https://ria.ru/20250227/zapad-2001944781.html

Запад дискредитирует себя, отказываясь от доллара, заявила Матвиенко

Запад дискредитирует себя, отказываясь от доллара, заявила Матвиенко - РИА Новости, 27.02.2025

Запад дискредитирует себя, отказываясь от доллара, заявила Матвиенко

Страны Запада дискредитируют себя, отказывая другим в использовании долларов, многие государства уходят от доллара именно по этой причине, заявила председатель... РИА Новости, 27.02.2025

2025-02-27T14:16:00+03:00

2025-02-27T14:16:00+03:00

2025-02-27T15:07:00+03:00

в мире

турция

валентина матвиенко

нуман куртулмуш

аэс "аккую"

совет федерации рф

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АНКАРА, 27 фев - РИА Новости. Страны Запада дискредитируют себя, отказывая другим в использовании долларов, многие государства уходят от доллара именно по этой причине, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. Матвиенко находится в Турции с официальным визитом 26-27 февраля, сообщили ранее в пресс-службе Совета Федерации. "Но в то же время (во время строительства в Турции АЭС "Аккую" – ред.) мы также сталкивались с тем, что, не буду называть сумму, часть суммы на строительство такого крупного важного энергетического – гуманитарная составляющая, это для людей делается, это не военные какие-то объекты! – заморожена. Надо от этих повадок... Запад отучать. Мало того, что они нам пытаются тормозить – к счастью, не получается – сотрудничество, но и себе всегда вредят: портят репутацию и дискредитируют зарубежные валюты как доллар, евро, а потом жалуются: "Почему некоторые страны перестают использовать доллар?". Они сами создают такие условия, что страны вынуждены переходить на расчёты в национальных валютах", - сказала Матвиенко после встречи с председателем парламента Турции Нуманом Куртулмушем. Говоря о строительстве АЭС "Аккую" в Турции, политик также напомнила, что благодаря проекту в Турции создано много рабочих мест, в страну также приходят новые атомные технологии. "Сразу одновременно строится четыре энергоблока атомной электростанцией "Аккую" с намерением нашим обоюдным первый блок ввести до конца этого года. Мы должны реализовать, показать яркий такой пример взаимовыгодного сотрудничества", - сказала Матвиенко журналистам по итогам встречи с председателем парламента Турции Нуманом Куртулмушем.

https://ria.ru/20250203/jpmorgan-1996947956.html

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в мире, турция, валентина матвиенко, нуман куртулмуш, аэс "аккую", совет федерации рф