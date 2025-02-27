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Запад дискредитирует себя, отказываясь от доллара, заявила Матвиенко - РИА Новости, 27.02.2025
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14:16 27.02.2025 (обновлено: 15:07 27.02.2025)
https://ria.ru/20250227/zapad-2001944781.html
Запад дискредитирует себя, отказываясь от доллара, заявила Матвиенко
Запад дискредитирует себя, отказываясь от доллара, заявила Матвиенко - РИА Новости, 27.02.2025
Запад дискредитирует себя, отказываясь от доллара, заявила Матвиенко
Страны Запада дискредитируют себя, отказывая другим в использовании долларов, многие государства уходят от доллара именно по этой причине, заявила председатель... РИА Новости, 27.02.2025
2025-02-27T14:16:00+03:00
2025-02-27T15:07:00+03:00
в мире
турция
валентина матвиенко
нуман куртулмуш
аэс "аккую"
совет федерации рф
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АНКАРА, 27 фев - РИА Новости. Страны Запада дискредитируют себя, отказывая другим в использовании долларов, многие государства уходят от доллара именно по этой причине, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. Матвиенко находится в Турции с официальным визитом 26-27 февраля, сообщили ранее в пресс-службе Совета Федерации. "Но в то же время (во время строительства в Турции АЭС "Аккую" – ред.) мы также сталкивались с тем, что, не буду называть сумму, часть суммы на строительство такого крупного важного энергетического – гуманитарная составляющая, это для людей делается, это не военные какие-то объекты! – заморожена. Надо от этих повадок... Запад отучать. Мало того, что они нам пытаются тормозить – к счастью, не получается – сотрудничество, но и себе всегда вредят: портят репутацию и дискредитируют зарубежные валюты как доллар, евро, а потом жалуются: "Почему некоторые страны перестают использовать доллар?". Они сами создают такие условия, что страны вынуждены переходить на расчёты в национальных валютах", - сказала Матвиенко после встречи с председателем парламента Турции Нуманом Куртулмушем. Говоря о строительстве АЭС "Аккую" в Турции, политик также напомнила, что благодаря проекту в Турции создано много рабочих мест, в страну также приходят новые атомные технологии. "Сразу одновременно строится четыре энергоблока атомной электростанцией "Аккую" с намерением нашим обоюдным первый блок ввести до конца этого года. Мы должны реализовать, показать яркий такой пример взаимовыгодного сотрудничества", - сказала Матвиенко журналистам по итогам встречи с председателем парламента Турции Нуманом Куртулмушем.
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в мире, турция, валентина матвиенко, нуман куртулмуш, аэс "аккую", совет федерации рф
В мире, Турция, Валентина Матвиенко, Нуман Куртулмуш, АЭС "Аккую", Совет Федерации РФ
Запад дискредитирует себя, отказываясь от доллара, заявила Матвиенко

Матвиенко: Запад дискредитирует себя, отказываясь другим в использовании доллара

© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ | Перейти в медиабанкПредседатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко во время встречи с председателем Великого национального собрания Турции Нуманом Куртулмушем в Анкаре. 27 февраля 2025
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко во время встречи с председателем Великого национального собрания Турции Нуманом Куртулмушем в Анкаре. 27 февраля 2025 - РИА Новости, 1920, 27.02.2025
© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ
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Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко во время встречи с председателем Великого национального собрания Турции Нуманом Куртулмушем в Анкаре. 27 февраля 2025
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АНКАРА, 27 фев - РИА Новости. Страны Запада дискредитируют себя, отказывая другим в использовании долларов, многие государства уходят от доллара именно по этой причине, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.
Матвиенко находится в Турции с официальным визитом 26-27 февраля, сообщили ранее в пресс-службе Совета Федерации.
"Но в то же время (во время строительства в Турции АЭС "Аккую" – ред.) мы также сталкивались с тем, что, не буду называть сумму, часть суммы на строительство такого крупного важного энергетического – гуманитарная составляющая, это для людей делается, это не военные какие-то объекты! – заморожена. Надо от этих повадок... Запад отучать. Мало того, что они нам пытаются тормозить – к счастью, не получается – сотрудничество, но и себе всегда вредят: портят репутацию и дискредитируют зарубежные валюты как доллар, евро, а потом жалуются: "Почему некоторые страны перестают использовать доллар?". Они сами создают такие условия, что страны вынуждены переходить на расчёты в национальных валютах", - сказала Матвиенко после встречи с председателем парламента Турции Нуманом Куртулмушем.
Говоря о строительстве АЭС "Аккую" в Турции, политик также напомнила, что благодаря проекту в Турции создано много рабочих мест, в страну также приходят новые атомные технологии.
"Сразу одновременно строится четыре энергоблока атомной электростанцией "Аккую" с намерением нашим обоюдным первый блок ввести до конца этого года. Мы должны реализовать, показать яркий такой пример взаимовыгодного сотрудничества", - сказала Матвиенко журналистам по итогам встречи с председателем парламента Турции Нуманом Куртулмушем.
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В миреТурцияВалентина МатвиенкоНуман КуртулмушАЭС "Аккую"Совет Федерации РФ
 
 
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