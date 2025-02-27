https://ria.ru/20250227/vzyatochnichestvo-2001849733.html

В Приамурье возбудили дело о взяточничестве против сотрудника ИК

В Приамурье возбудили дело о взяточничестве против сотрудника ИК - РИА Новости, 27.02.2025

В Приамурье возбудили дело о взяточничестве против сотрудника ИК

Следственное управление СК Приамурья возбудило уголовное дело в отношении начальника центра трудовой адаптации исправительной колонии региона за вымогательство... РИА Новости, 27.02.2025

2025-02-27T04:54:00+03:00

2025-02-27T04:54:00+03:00

2025-02-27T04:54:00+03:00

происшествия

амурская область

россия

следственный комитет россии (ск рф)

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БЛАГОВЕЩЕНСК, 27 фев – РИА Новости. Следственное управление СК Приамурья возбудило уголовное дело в отношении начальника центра трудовой адаптации исправительной колонии региона за вымогательство взятки, сообщает ведомство. "Благовещенским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета по Амурской области возбуждено уголовное дело в отношении начальника центра трудовой адаптации ФКУ ИК-8 УФСИН России по Амурской области по подозрению в… получении должностным лицом взятки в виде денег за незаконное бездействие в пользу взяткодателя, совершенное с вымогательством и в крупном размере", - говорится в сообщении. По данным следствия, в марте 2024 года подозреваемый потребовал от подчиненного передавать ему до конца года взятку в размере 200 тысяч рублей частями по 20 тысяч рублей ежемесячно за то, что он не станет привлекать подчиненного к дисциплинарной ответственности или увольнять его. Мужчина вынуждено за два месяца перечислил начальнику центра 40 тысяч рублей. В результате это обнаружили сотрудники отдела собственной безопасности УФСИН по Амурской области. В настоящее время подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Идёт следствие.

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происшествия, амурская область, россия, следственный комитет россии (ск рф)