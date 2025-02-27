Рейтинг@Mail.ru
В Приамурье возбудили дело о взяточничестве против сотрудника ИК - РИА Новости, 27.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
04:54 27.02.2025
https://ria.ru/20250227/vzyatochnichestvo-2001849733.html
В Приамурье возбудили дело о взяточничестве против сотрудника ИК
В Приамурье возбудили дело о взяточничестве против сотрудника ИК - РИА Новости, 27.02.2025
В Приамурье возбудили дело о взяточничестве против сотрудника ИК
Следственное управление СК Приамурья возбудило уголовное дело в отношении начальника центра трудовой адаптации исправительной колонии региона за вымогательство... РИА Новости, 27.02.2025
2025-02-27T04:54:00+03:00
2025-02-27T04:54:00+03:00
происшествия
амурская область
россия
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/06/1992638359_78:0:2373:1291_1920x0_80_0_0_6510616187b2f0ca7fdc64e8eaa425c3.jpg
БЛАГОВЕЩЕНСК, 27 фев – РИА Новости. Следственное управление СК Приамурья возбудило уголовное дело в отношении начальника центра трудовой адаптации исправительной колонии региона за вымогательство взятки, сообщает ведомство. "Благовещенским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета по Амурской области возбуждено уголовное дело в отношении начальника центра трудовой адаптации ФКУ ИК-8 УФСИН России по Амурской области по подозрению в… получении должностным лицом взятки в виде денег за незаконное бездействие в пользу взяткодателя, совершенное с вымогательством и в крупном размере", - говорится в сообщении. По данным следствия, в марте 2024 года подозреваемый потребовал от подчиненного передавать ему до конца года взятку в размере 200 тысяч рублей частями по 20 тысяч рублей ежемесячно за то, что он не станет привлекать подчиненного к дисциплинарной ответственности или увольнять его. Мужчина вынуждено за два месяца перечислил начальнику центра 40 тысяч рублей. В результате это обнаружили сотрудники отдела собственной безопасности УФСИН по Амурской области. В настоящее время подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Идёт следствие.
https://ria.ru/20250227/vzyatka-2001840549.html
амурская область
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/06/1992638359_652:0:2373:1291_1920x0_80_0_0_6f82d49fbecd9a5a264a806bf496d762.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, амурская область, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Амурская область, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
В Приамурье возбудили дело о взяточничестве против сотрудника ИК

СК Приамурья возбудил дело о взяточничестве против сотрудника ИК

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 27.02.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Автомобиль Следственного комитета России. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
БЛАГОВЕЩЕНСК, 27 фев – РИА Новости. Следственное управление СК Приамурья возбудило уголовное дело в отношении начальника центра трудовой адаптации исправительной колонии региона за вымогательство взятки, сообщает ведомство.
"Благовещенским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета по Амурской области возбуждено уголовное дело в отношении начальника центра трудовой адаптации ФКУ ИК-8 УФСИН России по Амурской области по подозрению в… получении должностным лицом взятки в виде денег за незаконное бездействие в пользу взяткодателя, совершенное с вымогательством и в крупном размере", - говорится в сообщении.
По данным следствия, в марте 2024 года подозреваемый потребовал от подчиненного передавать ему до конца года взятку в размере 200 тысяч рублей частями по 20 тысяч рублей ежемесячно за то, что он не станет привлекать подчиненного к дисциплинарной ответственности или увольнять его. Мужчина вынуждено за два месяца перечислил начальнику центра 40 тысяч рублей. В результате это обнаружили сотрудники отдела собственной безопасности УФСИН по Амурской области.
В настоящее время подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Идёт следствие.
Суд - РИА Новости, 1920, 27.02.2025
Посредником во взяточничестве экс-замглавы ФЦАО выступила его жена
01:28
 
ПроисшествияАмурская областьРоссияСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала