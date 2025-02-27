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Военный эксперт рассказал о потерях ВСУ на Купянском направлении за сутки - РИА Новости, 27.02.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
08:06 27.02.2025
https://ria.ru/20250227/vsu-2001857118.html
Военный эксперт рассказал о потерях ВСУ на Купянском направлении за сутки
Военный эксперт рассказал о потерях ВСУ на Купянском направлении за сутки - РИА Новости, 27.02.2025
Военный эксперт рассказал о потерях ВСУ на Купянском направлении за сутки
ВСУ за сутки потеряли пять "опорников", технику и до 50 военных после сосредоточенных ударов ВС РФ по трем населенным пунктам на Купянском направлении, сообщил... РИА Новости, 27.02.2025
2025-02-27T08:06:00+03:00
2025-02-27T08:06:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
харьковская область
андрей марочко
вооруженные силы украины
безопасность
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ЛУГАНСК, 27 фев - РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли пять "опорников", технику и до 50 военных после сосредоточенных ударов ВС РФ по трем населенным пунктам на Купянском направлении, сообщил РИА Новости военный эксперт Андрей Марочко. "На Купянском направлении ВС РФ нанесли три сосредоточенных удара. В минувшие сутки наши войска продолжили наступать и оказывать давление на позиции украинских боевиков. Российские войска нанесли сосредоточенные удары по противнику в районах населенных пунктов Двуречная, Купянск и Петропавловка, в результате чего противник лишился пяти опорных пунктов, двух единиц бронетехники и до 50 человек личного состава. Также уничтожен ретранслятор, увеличивающий дальность действия вражеских дронов", - рассказал Марочко агентству. Накануне в Минобороны РФ сообщали, что группировка "Запад" нанесла поражение живой силе и технике пяти украинских бригад в Харьковской области, в том числе в районе Купянска, общие потери противника составили более 200 военнослужащих.
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россия, харьковская область, андрей марочко, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Харьковская область, Андрей Марочко, Вооруженные силы Украины, Безопасность
Военный эксперт рассказал о потерях ВСУ на Купянском направлении за сутки

Марочко: ВСУ потеряли 5 опорников и до 50 военных на Купянском направлении

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 27.02.2025
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинские военнослужащие. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 27 фев - РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли пять "опорников", технику и до 50 военных после сосредоточенных ударов ВС РФ по трем населенным пунктам на Купянском направлении, сообщил РИА Новости военный эксперт Андрей Марочко.
"На Купянском направлении ВС РФ нанесли три сосредоточенных удара. В минувшие сутки наши войска продолжили наступать и оказывать давление на позиции украинских боевиков. Российские войска нанесли сосредоточенные удары по противнику в районах населенных пунктов Двуречная, Купянск и Петропавловка, в результате чего противник лишился пяти опорных пунктов, двух единиц бронетехники и до 50 человек личного состава. Также уничтожен ретранслятор, увеличивающий дальность действия вражеских дронов", - рассказал Марочко агентству.
Накануне в Минобороны РФ сообщали, что группировка "Запад" нанесла поражение живой силе и технике пяти украинских бригад в Харьковской области, в том числе в районе Купянска, общие потери противника составили более 200 военнослужащих.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияХарьковская областьАндрей МарочкоВооруженные силы УкраиныБезопасность
 
 
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