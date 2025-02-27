https://ria.ru/20250227/vsu-2001857118.html

Военный эксперт рассказал о потерях ВСУ на Купянском направлении за сутки

Военный эксперт рассказал о потерях ВСУ на Купянском направлении за сутки - РИА Новости, 27.02.2025

Военный эксперт рассказал о потерях ВСУ на Купянском направлении за сутки

ВСУ за сутки потеряли пять "опорников", технику и до 50 военных после сосредоточенных ударов ВС РФ по трем населенным пунктам на Купянском направлении, сообщил... РИА Новости, 27.02.2025

2025-02-27T08:06:00+03:00

2025-02-27T08:06:00+03:00

2025-02-27T08:06:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

харьковская область

андрей марочко

вооруженные силы украины

безопасность

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ЛУГАНСК, 27 фев - РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли пять "опорников", технику и до 50 военных после сосредоточенных ударов ВС РФ по трем населенным пунктам на Купянском направлении, сообщил РИА Новости военный эксперт Андрей Марочко. "На Купянском направлении ВС РФ нанесли три сосредоточенных удара. В минувшие сутки наши войска продолжили наступать и оказывать давление на позиции украинских боевиков. Российские войска нанесли сосредоточенные удары по противнику в районах населенных пунктов Двуречная, Купянск и Петропавловка, в результате чего противник лишился пяти опорных пунктов, двух единиц бронетехники и до 50 человек личного состава. Также уничтожен ретранслятор, увеличивающий дальность действия вражеских дронов", - рассказал Марочко агентству. Накануне в Минобороны РФ сообщали, что группировка "Запад" нанесла поражение живой силе и технике пяти украинских бригад в Харьковской области, в том числе в районе Купянска, общие потери противника составили более 200 военнослужащих.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Ольга Фомченкова

россия, харьковская область, андрей марочко, вооруженные силы украины, безопасность