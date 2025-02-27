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Стармер поблагодарил Трампа за возможность заключения мира по Украине - РИА Новости, 27.02.2025
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21:20 27.02.2025
https://ria.ru/20250227/ukraina-2002063726.html
Стармер поблагодарил Трампа за возможность заключения мира по Украине
Стармер поблагодарил Трампа за возможность заключения мира по Украине - РИА Новости, 27.02.2025
Стармер поблагодарил Трампа за возможность заключения мира по Украине
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер на встрече с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме выразил ему благодарность за появившуюся возможность... РИА Новости, 27.02.2025
2025-02-27T21:20:00+03:00
2025-02-27T21:20:00+03:00
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юрий ушаков
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ВАШИНГТОН, 27 фев - РИА Новости. Премьер-министр Великобритании Кир Стармер на встрече с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме выразил ему благодарность за появившуюся возможность заключения мирного соглашения по Украине. "Спасибо за то, что вы изменили ход разговора, чтобы появилась возможность заключить мирное соглашение, и мы хотим работать с вами, чтобы убедиться, что мирное соглашение будет прочным и длительным", - сказал Стармер в присутствии журналистов в Белом доме. Британский премьер подчеркнул, что возможное соглашение по урегулированию конфликта на Украине станет "историческим" и добавил, что оно не должно ни кем нарушаться. Президент РФ Владимир Путин во время совещания с постоянными членами Совбеза РФ в январе заявлял, что целью урегулирования конфликта на Украине должно быть не краткое перемирие и передышка для перегруппировки сил и перевооружения с целью последующего продолжения конфликта, а долгосрочный мир. По его словам, власти России продолжат бороться за интересы российского народа, в этом заключается смысл спецоперации. Мир на Украине, отмечал Путин, должен быть основан на "уважении законных интересов всех людей, всех народов, которые проживают в этом регионе". Российско-американские переговоры высокого уровня завершились в Эр-Рияде во вторник. Россию представляли глава МИД РФ Сергей Лавров, помощник президента Юрий Ушаков, глава РФПИ Кирилл Дмитриев, США - помощник президента по нацбезопасности Майк Уолц, госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник президента по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф. Как отмечал Ушаков, на переговорах стоял вопрос о том, чтобы договориться, как начинать переговоры по Украине. По итогам российская и американская делегации заявили о позитивных результатах, договоренности решать совместно проблемы и о подготовке новых встреч.
https://ria.ru/20250227/sdelka-2002055834.html
https://ria.ru/20250226/tramp-2001609967.html
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в мире, украина, россия, сша, кир стармер, владимир путин, юрий ушаков, российский фонд прямых инвестиций, дональд трамп
В мире, Украина, Россия, США, Кир Стармер, Владимир Путин, Юрий Ушаков, Российский фонд прямых инвестиций, Дональд Трамп
Стармер поблагодарил Трампа за возможность заключения мира по Украине

Стармер: будущее соглашение по Украине станет историческим

© AP Photo / Kin CheungКир Стармер
Кир Стармер - РИА Новости, 1920, 27.02.2025
© AP Photo / Kin Cheung
Кир Стармер. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 27 фев - РИА Новости. Премьер-министр Великобритании Кир Стармер на встрече с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме выразил ему благодарность за появившуюся возможность заключения мирного соглашения по Украине.
«
"Спасибо за то, что вы изменили ход разговора, чтобы появилась возможность заключить мирное соглашение, и мы хотим работать с вами, чтобы убедиться, что мирное соглашение будет прочным и длительным", - сказал Стармер в присутствии журналистов в Белом доме.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 27.02.2025
В Британии раскрыли, какой сюрприз Украина приготовила Трампу вместо сделки
Вчера, 20:08
Британский премьер подчеркнул, что возможное соглашение по урегулированию конфликта на Украине станет "историческим" и добавил, что оно не должно ни кем нарушаться.
Президент РФ Владимир Путин во время совещания с постоянными членами Совбеза РФ в январе заявлял, что целью урегулирования конфликта на Украине должно быть не краткое перемирие и передышка для перегруппировки сил и перевооружения с целью последующего продолжения конфликта, а долгосрочный мир. По его словам, власти России продолжат бороться за интересы российского народа, в этом заключается смысл спецоперации. Мир на Украине, отмечал Путин, должен быть основан на "уважении законных интересов всех людей, всех народов, которые проживают в этом регионе".
Российско-американские переговоры высокого уровня завершились в Эр-Рияде во вторник. Россию представляли глава МИД РФ Сергей Лавров, помощник президента Юрий Ушаков, глава РФПИ Кирилл Дмитриев, США - помощник президента по нацбезопасности Майк Уолц, госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник президента по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф. Как отмечал Ушаков, на переговорах стоял вопрос о том, чтобы договориться, как начинать переговоры по Украине. По итогам российская и американская делегации заявили о позитивных результатах, договоренности решать совместно проблемы и о подготовке новых встреч.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 26.02.2025
СМИ: Макрон и Стармер оценили роль Трампа в урегулировании на Украине
26 февраля, 01:55
 
В миреУкраинаРоссияСШАКир СтармерВладимир ПутинЮрий УшаковРоссийский фонд прямых инвестицийДональд Трамп
 
 
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