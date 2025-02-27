https://ria.ru/20250227/ukraina-2002056219.html

Киев заявил, что не получал от США обращений по стамбульским соглашениям

Киев заявил, что не получал от США обращений по стамбульским соглашениям - РИА Новости, 27.02.2025

Киев заявил, что не получал от США обращений по стамбульским соглашениям

Украина не получала официальных обращений от Вашингтона о возможности рассмотрения "стамбульских соглашений" в качестве основы для мирных переговоров с Россией, РИА Новости, 27.02.2025

2025-02-27T20:15:00+03:00

2025-02-27T20:15:00+03:00

2025-02-27T20:16:00+03:00

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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Украина не получала официальных обращений от Вашингтона о возможности рассмотрения "стамбульских соглашений" в качестве основы для мирных переговоров с Россией, заявил в четверг на брифинге в Киеве представитель украинского министерства иностранных дел Георгий Тихий. "Нам не поступали официальные обращения от американской стороны о возможности рассмотрения так называемых "стамбульских соглашений", или какого-то процесса, как основы для мирного урегулирования", - приводит слова Тихого украинское агентство УНН. Как утверждает УНН, спецпредставитель президента США по вопросам Ближнего Востока Стив Уиткофф заявлял, что Соединенные Штаты Америки подошли "очень близко" к достижению мирной договоренности между Украиной и Россией. Глава МИД РФ Сергей Лавров 24 февраля заявил, что Москва неоднократно заявляла о том, что проект стамбульских договоренностей 2022 года может стать основой для украинского урегулирования. Президент РФ Владимир Путин в июне 2024 года выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов России. Кроме того, добавил российский лидер, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО, он должен провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Также Путин упомянул в этом контексте и отмену санкций против РФ. После террористического нападения ВСУ на Курскую область Путин назвал невозможными переговоры с теми, кто "без разбору наносит удары по мирным людям, по гражданской инфраструктуре либо пытается создать угрозы для объектов ядерной энергетики". Помощник президента РФ Юрий Ушаков позднее заявил, что мирные предложения Москвы по украинскому урегулированию, озвученные ранее главой российского государства, не аннулированы, но на данном этапе, "с учетом этой авантюры", разговаривать с Украиной Россия не будет. В сентябре 2024 года на ВЭФ Путин заявил, что если у Украины возникнет желание вести переговоры, Россия от них не отказывалась, но такие переговоры будут проведены на базе зафиксированных в Стамбуле договоренностей.

https://ria.ru/20250227/ukraina-2002040932.html

https://ria.ru/20250227/tramp-2002020459.html

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