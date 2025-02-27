https://ria.ru/20250227/ukraina-2002004827.html

В Польше сообщили Украине плохие новости о соглашении с США

В Польше сообщили Украине плохие новости о соглашении с США - РИА Новости, 27.02.2025

В Польше сообщили Украине плохие новости о соглашении с США

Соглашение о ресурсах с США будет унижением для Украины, пишет Myśl Polska. "Главным проигравшим в этом конфликте стала Украина — это не вызывает сомнений. Мало РИА Новости, 27.02.2025

2025-02-27T17:20:00+03:00

2025-02-27T17:20:00+03:00

2025-02-27T17:20:00+03:00

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МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Соглашение о ресурсах с США будет унижением для Украины, пишет Myśl Polska. "Главным проигравшим в этом конфликте стала Украина — это не вызывает сомнений. Мало того, что она потеряет как минимум 20% своей территории, так ей еще придется подписать с США унизительное соглашение о передаче Америке почти всех природных ресурсов, которые еще находятся на ее территории", — говорится в публикации. В статье отмечается, что самой большой ошибкой Зеленского был его отказ от заключенного в Турции мирного договора в 2022 году, который гарантировал существование государства. Кроме того, украинской элите не следовало под влиянием Запада толкать страну к краю пропасти, пишет MP. В ноябре 2023 года глава фракции партии Владимира Зеленского "Слуга народа" и член комитета по нацбезопасности, обороне и разведке Давид Арахамия заявил, что военные действия на Украине могли завершиться еще весной 2022-го, но киевские власти не согласились на нейтралитет, поскольку после переговоров с российской стороной в Стамбуле, бывший тогда премьером Великобритании Борис Джонсон призвал Киев ничего не подписывать с Москвой и "просто воевать". Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>>

https://ria.ru/20250227/rada-2001937953.html

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