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В Польше сообщили Украине плохие новости о соглашении с США - РИА Новости, 27.02.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
17:20 27.02.2025
https://ria.ru/20250227/ukraina-2002004827.html
В Польше сообщили Украине плохие новости о соглашении с США
В Польше сообщили Украине плохие новости о соглашении с США - РИА Новости, 27.02.2025
В Польше сообщили Украине плохие новости о соглашении с США
Соглашение о ресурсах с США будет унижением для Украины, пишет Myśl Polska. "Главным проигравшим в этом конфликте стала Украина — это не вызывает сомнений. Мало РИА Новости, 27.02.2025
2025-02-27T17:20:00+03:00
2025-02-27T17:20:00+03:00
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МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Соглашение о ресурсах с США будет унижением для Украины, пишет Myśl Polska. "Главным проигравшим в этом конфликте стала Украина — это не вызывает сомнений. Мало того, что она потеряет как минимум 20% своей территории, так ей еще придется подписать с США унизительное соглашение о передаче Америке почти всех природных ресурсов, которые еще находятся на ее территории", — говорится в публикации. В статье отмечается, что самой большой ошибкой Зеленского был его отказ от заключенного в Турции мирного договора в 2022 году, который гарантировал существование государства. Кроме того, украинской элите не следовало под влиянием Запада толкать страну к краю пропасти, пишет MP. В ноябре 2023 года глава фракции партии Владимира Зеленского "Слуга народа" и член комитета по нацбезопасности, обороне и разведке Давид Арахамия заявил, что военные действия на Украине могли завершиться еще весной 2022-го, но киевские власти не согласились на нейтралитет, поскольку после переговоров с российской стороной в Стамбуле, бывший тогда премьером Великобритании Борис Джонсон призвал Киев ничего не подписывать с Москвой и "просто воевать". Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;&gt;
https://ria.ru/20250227/rada-2001937953.html
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в мире, украина, сша, европа, россия
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, США, Европа, Россия
В Польше сообщили Украине плохие новости о соглашении с США

MP: соглашение о ресурсах с США стало унижением для Украины

© AP Photo / Jacquelyn MartinФлаги США и Украины на Пенсильвания-авеню в Вашингтоне
Флаги США и Украины на Пенсильвания-авеню в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 27.02.2025
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Флаги США и Украины на Пенсильвания-авеню в Вашингтоне. Архивное фото
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МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Соглашение о ресурсах с США будет унижением для Украины, пишет Myśl Polska.

"Главным проигравшим в этом конфликте стала Украина — это не вызывает сомнений. Мало того, что она потеряет как минимум 20% своей территории, так ей еще придется подписать с США унизительное соглашение о передаче Америке почти всех природных ресурсов, которые еще находятся на ее территории", — говорится в публикации.
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль - РИА Новости, 1920, 27.02.2025
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Вчера, 13:55
В статье отмечается, что самой большой ошибкой Зеленского был его отказ от заключенного в Турции мирного договора в 2022 году, который гарантировал существование государства. Кроме того, украинской элите не следовало под влиянием Запада толкать страну к краю пропасти, пишет MP.

В ноябре 2023 года глава фракции партии Владимира Зеленского "Слуга народа" и член комитета по нацбезопасности, обороне и разведке Давид Арахамия заявил, что военные действия на Украине могли завершиться еще весной 2022-го, но киевские власти не согласились на нейтралитет, поскольку после переговоров с российской стороной в Стамбуле, бывший тогда премьером Великобритании Борис Джонсон призвал Киев ничего не подписывать с Москвой и "просто воевать".
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Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>>
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаСШАЕвропаРоссия
 
 
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