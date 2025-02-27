В Польше сообщили Украине плохие новости о соглашении с США
MP: соглашение о ресурсах с США стало унижением для Украины
© AP Photo / Jacquelyn MartinФлаги США и Украины на Пенсильвания-авеню в Вашингтоне
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Флаги США и Украины на Пенсильвания-авеню в Вашингтоне. Архивное фото
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МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Соглашение о ресурсах с США будет унижением для Украины, пишет Myśl Polska.
"Главным проигравшим в этом конфликте стала Украина — это не вызывает сомнений. Мало того, что она потеряет как минимум 20% своей территории, так ей еще придется подписать с США унизительное соглашение о передаче Америке почти всех природных ресурсов, которые еще находятся на ее территории", — говорится в публикации.
"Главным проигравшим в этом конфликте стала Украина — это не вызывает сомнений. Мало того, что она потеряет как минимум 20% своей территории, так ей еще придется подписать с США унизительное соглашение о передаче Америке почти всех природных ресурсов, которые еще находятся на ее территории", — говорится в публикации.
В статье отмечается, что самой большой ошибкой Зеленского был его отказ от заключенного в Турции мирного договора в 2022 году, который гарантировал существование государства. Кроме того, украинской элите не следовало под влиянием Запада толкать страну к краю пропасти, пишет MP.
В ноябре 2023 года глава фракции партии Владимира Зеленского "Слуга народа" и член комитета по нацбезопасности, обороне и разведке Давид Арахамия заявил, что военные действия на Украине могли завершиться еще весной 2022-го, но киевские власти не согласились на нейтралитет, поскольку после переговоров с российской стороной в Стамбуле, бывший тогда премьером Великобритании Борис Джонсон призвал Киев ничего не подписывать с Москвой и "просто воевать".
В ноябре 2023 года глава фракции партии Владимира Зеленского "Слуга народа" и член комитета по нацбезопасности, обороне и разведке Давид Арахамия заявил, что военные действия на Украине могли завершиться еще весной 2022-го, но киевские власти не согласились на нейтралитет, поскольку после переговоров с российской стороной в Стамбуле, бывший тогда премьером Великобритании Борис Джонсон призвал Киев ничего не подписывать с Москвой и "просто воевать".
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