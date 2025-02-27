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Турция открыта к идее отправки военных на Украину, пишет Bloomberg - РИА Новости, 27.02.2025
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17:06 27.02.2025 (обновлено: 17:16 27.02.2025)
https://ria.ru/20250227/turtsiya-2002001778.html
Турция открыта к идее отправки военных на Украину, пишет Bloomberg
Турция открыта к идее отправки военных на Украину, пишет Bloomberg - РИА Новости, 27.02.2025
Турция открыта к идее отправки военных на Украину, пишет Bloomberg
Турция открыта к идее отправки своих военных на Украину в рамках так называемой "миротворческой миссии" после завершения конфликта, передает агентство Блумберг... РИА Новости, 27.02.2025
2025-02-27T17:06:00+03:00
2025-02-27T17:16:00+03:00
в мире
турция
украина
россия
сергей лавров
владимир зеленский
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Турция открыта к идее отправки своих военных на Украину в рамках так называемой "миротворческой миссии" после завершения конфликта, передает агентство Блумберг со ссылкой на знакомые с ситуацией источники.Согласно утверждению Блумберг, которое агентство делает со ссылкой на свои источники, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обсуждал это на встречах с главой МИД РФ Сергеем Лавровым и с Владимиром Зеленским."Турция, у которой вторая по размеру армия в НАТО после США, открыта к предоставлению войск для миротворческих сил на Украине", - говорится в сообщении агентства.При этом агентство со ссылкой на источники отмечает, что Турция не намерена становиться частью любой подобной миссии, если Анкара не будет участвовать в консультациях и подготовке к ее формированию.Ранее американский президент Дональд Трамп заявил, что считает необходимым наличие на Украине миротворческих сил в том или ином виде, но формат этой миссии должен быть приемлемым для всех сторон. Он также заявлял, что Вашингтон поддерживает планы Франции и Великобритании по размещению своих миротворцев на Украине. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков оставил без комментариев заявления о том, что Россия якобы не будет против размещения миротворцев на Украине.До этого газета Telegraph со ссылкой на источники в британском правительстве сообщала, что лидеры Великобритании и Франции тайно обсуждают совместную отправку "миротворческих сил" на Украину после окончания конфликта. Источники отметили, что премьер Великобритании Кир Стармер "еще не полностью" склоняется к инициативе, в то время как президент Франции Эммануэль Макрон продолжает продвигать обсуждавшуюся ранее с Владимиром Зеленским и премьером Польши Дональдом Туском идею отправки военных на Украину.Пресс-бюро Службы внешней разведки РФ в прошлом году сообщало, что Запад для восстановления боеспособности Украины развернет в стране так называемый миротворческий контингент численностью около 100 тысяч человек. В СВР считают, что это станет фактической оккупацией Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что размещение миротворцев возможно только с согласия сторон того или иного конфликта. По его словам, говорить о миротворцах на Украине преждевременно.
https://ria.ru/20250227/ukraina-2001851565.html
https://ria.ru/20250226/turtsiya-2001832296.html
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в мире, турция, украина, россия, сергей лавров, владимир зеленский, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
В мире, Турция, Украина, Россия, Сергей Лавров, Владимир Зеленский, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
Турция открыта к идее отправки военных на Украину, пишет Bloomberg

Bloomberg: Эрдоган обсудил с Лавровым отправку военных на Украину

© AP Photo / Lefteris PitarakisТурецкие флаги в Стамбуле
Турецкие флаги в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 27.02.2025
© AP Photo / Lefteris Pitarakis
Турецкие флаги в Стамбуле. Архивное фото
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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Турция открыта к идее отправки своих военных на Украину в рамках так называемой "миротворческой миссии" после завершения конфликта, передает агентство Блумберг со ссылкой на знакомые с ситуацией источники.
Согласно утверждению Блумберг, которое агентство делает со ссылкой на свои источники, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обсуждал это на встречах с главой МИД РФ Сергеем Лавровым и с Владимиром Зеленским.
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"Турция, у которой вторая по размеру армия в НАТО после США, открыта к предоставлению войск для миротворческих сил на Украине", - говорится в сообщении агентства.
При этом агентство со ссылкой на источники отмечает, что Турция не намерена становиться частью любой подобной миссии, если Анкара не будет участвовать в консультациях и подготовке к ее формированию.
Ранее американский президент Дональд Трамп заявил, что считает необходимым наличие на Украине миротворческих сил в том или ином виде, но формат этой миссии должен быть приемлемым для всех сторон. Он также заявлял, что Вашингтон поддерживает планы Франции и Великобритании по размещению своих миротворцев на Украине. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков оставил без комментариев заявления о том, что Россия якобы не будет против размещения миротворцев на Украине.
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До этого газета Telegraph со ссылкой на источники в британском правительстве сообщала, что лидеры Великобритании и Франции тайно обсуждают совместную отправку "миротворческих сил" на Украину после окончания конфликта. Источники отметили, что премьер Великобритании Кир Стармер "еще не полностью" склоняется к инициативе, в то время как президент Франции Эммануэль Макрон продолжает продвигать обсуждавшуюся ранее с Владимиром Зеленским и премьером Польши Дональдом Туском идею отправки военных на Украину.
Пресс-бюро Службы внешней разведки РФ в прошлом году сообщало, что Запад для восстановления боеспособности Украины развернет в стране так называемый миротворческий контингент численностью около 100 тысяч человек. В СВР считают, что это станет фактической оккупацией Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что размещение миротворцев возможно только с согласия сторон того или иного конфликта. По его словам, говорить о миротворцах на Украине преждевременно.
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В миреТурцияУкраинаРоссияСергей ЛавровВладимир ЗеленскийМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
 
 
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