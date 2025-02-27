Турция рассчитывает на сотрудничество с Европой, заявил Фидан
Фидан: Турция рассчитывает на двустороннее сотрудничество с Европой
Хакан Фидан. Архивное фото
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АНКАРА, 27 фев – РИА Новости. Турция рассчитывает на двустороннее сотрудничество с Европой, но отсутствие таких отношений не станет "концом света" для Анкары, заявил глава турецкого МИД Хакан Фидан.
"Обстоятельства учат быть самодостаточными, развивать различные возможности, создавать различные союзы. Другими словами, если бы мы были членом Европейского союза в 2007, 2008 годах, когда отношения были на пике, до (экс-президента Франции Николя) Саркози, то и условия в отношениях с другими странами были бы другими. Но в течение 10-15 лет мы жили в условиях, когда были более уязвимы для экономических и других политических кризисов, а также кризисов безопасности, не являясь членом Европейского союза. Турция видела войны по соседству, видела попытки, в том числе попытки переворота, внутри себя. Вопреки всему этому нам, к счастью, удалось противостоять экономическим кризисам, политическим кризисам и кризисам безопасности", -заявил глава турецкого внешнеполитического ведомства в интервью Al Jazeera Arabic.
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По его словам, большую роль здесь играет сильное политическое руководство.
"В такой стране, как Турция, если вынужден существовать в регионе самостоятельно, если собираешься побеждать, если собираешься решать свои проблемы самостоятельно, нужно очень сильное политическое руководство и стабильный режим. Поэтому то политическое лидерство, которое с большой мудростью осуществлял наш президент (Реджеп Тайип Эрдоган) на протяжении 22 лет, возможно, стало нашим самым большим достижением", - сказал Фидан.
"Я имею в виду, что нам нужно хорошее сотрудничество, двустороннее сотрудничество. Но, честно говоря, мы не определяем его с точки зрения необходимости. Было бы хорошо, если бы это произошло, но не "конец света", когда этого не происходит", - сказал он.