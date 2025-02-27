https://ria.ru/20250227/tramp-2002071273.html

Трамп рассказал о переговорах по возвращению территорий Украине

Трамп рассказал о переговорах по возвращению территорий Украине - РИА Новости, 27.02.2025

Трамп рассказал о переговорах по возвращению территорий Украине

Президент США Дональд Трамп заявил, что предстоят переговоры о том, "много ли территорий могут быть возвращены" Украине. РИА Новости, 27.02.2025

2025-02-27T22:39:00+03:00

2025-02-27T22:39:00+03:00

2025-02-27T22:39:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 27 фев - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что предстоят переговоры о том, "много ли территорий могут быть возвращены" Украине. "Мы будем говорить об этом, мы посмотрим, сможем ли мы вернуть многое из этого назад Украине , если это возможно", - сказал Трамп на встрече в Белом доме с премьером Великобритании Киром Страмером. Ранее в четверг пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков подчеркнул, что территории, которые стали субъектами Российской Федерации, записаны в Конституции РФ, являются неотъемлемой частью России, "это абсолютно неоспоримый факт и необсуждаемый факт". Российско-американские переговоры высокого уровня прошли в Эр-Рияде 18 февраля. Как заявил Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, в ходе первых за долгое время очных переговоров РФ и США договорились создавать условия для полного возобновления сотрудничества и его расширения на новые сферы, представляющие взаимный интерес. В частности, Москва и Вашингтон договорились устранить искусственные ограничения в работе посольств и других загранучреждений, создать рабочие группы высокого уровня для начала работы по скорейшему разрешению кризиса на Украине. Президент РФ Владимир Путин в июне 2024 года выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов России. Кроме того, добавил российский лидер, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО, он должен провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Также Путин упомянул в этом контексте и отмену санкций против РФ. После террористического нападения ВСУ на Курскую область Путин назвал невозможными переговоры с теми, кто "без разбору наносит удары по мирным людям, по гражданской инфраструктуре либо пытается создать угрозы для объектов ядерной энергетики". Помощник президента РФ Юрий Ушаков позднее заявил, что мирные предложения Москвы по украинскому урегулированию, озвученные ранее главой российского государства, не аннулированы, но на данном этапе, "с учетом этой авантюры", разговаривать с Украиной Россия не будет. В сентябре 2024 года на ВЭФ Путин заявил, что если у Украины возникнет желание вести переговоры, Россия от них не отказывалась, но такие переговоры будут проведены на базе зафиксированных в Стамбуле договоренностей.

https://ria.ru/20250227/tramp-2002068724.html

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