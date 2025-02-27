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Трамп рассказал о переговорах по возвращению территорий Украине - РИА Новости, 27.02.2025
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22:39 27.02.2025
https://ria.ru/20250227/tramp-2002071273.html
Трамп рассказал о переговорах по возвращению территорий Украине
Трамп рассказал о переговорах по возвращению территорий Украине - РИА Новости, 27.02.2025
Трамп рассказал о переговорах по возвращению территорий Украине
Президент США Дональд Трамп заявил, что предстоят переговоры о том, "много ли территорий могут быть возвращены" Украине. РИА Новости, 27.02.2025
2025-02-27T22:39:00+03:00
2025-02-27T22:39:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 27 фев - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что предстоят переговоры о том, "много ли территорий могут быть возвращены" Украине. "Мы будем говорить об этом, мы посмотрим, сможем ли мы вернуть многое из этого назад Украине , если это возможно", - сказал Трамп на встрече в Белом доме с премьером Великобритании Киром Страмером. Ранее в четверг пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков подчеркнул, что территории, которые стали субъектами Российской Федерации, записаны в Конституции РФ, являются неотъемлемой частью России, "это абсолютно неоспоримый факт и необсуждаемый факт". Российско-американские переговоры высокого уровня прошли в Эр-Рияде 18 февраля. Как заявил Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, в ходе первых за долгое время очных переговоров РФ и США договорились создавать условия для полного возобновления сотрудничества и его расширения на новые сферы, представляющие взаимный интерес. В частности, Москва и Вашингтон договорились устранить искусственные ограничения в работе посольств и других загранучреждений, создать рабочие группы высокого уровня для начала работы по скорейшему разрешению кризиса на Украине. Президент РФ Владимир Путин в июне 2024 года выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов России. Кроме того, добавил российский лидер, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО, он должен провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Также Путин упомянул в этом контексте и отмену санкций против РФ. После террористического нападения ВСУ на Курскую область Путин назвал невозможными переговоры с теми, кто "без разбору наносит удары по мирным людям, по гражданской инфраструктуре либо пытается создать угрозы для объектов ядерной энергетики". Помощник президента РФ Юрий Ушаков позднее заявил, что мирные предложения Москвы по украинскому урегулированию, озвученные ранее главой российского государства, не аннулированы, но на данном этапе, "с учетом этой авантюры", разговаривать с Украиной Россия не будет. В сентябре 2024 года на ВЭФ Путин заявил, что если у Украины возникнет желание вести переговоры, Россия от них не отказывалась, но такие переговоры будут проведены на базе зафиксированных в Стамбуле договоренностей.
https://ria.ru/20250227/tramp-2002068724.html
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в мире, россия, украина, москва, владимир путин, дональд трамп, дмитрий песков, нато, вооруженные силы украины
В мире, Россия, Украина, Москва, Владимир Путин, Дональд Трамп, Дмитрий Песков, НАТО, Вооруженные силы Украины
Трамп рассказал о переговорах по возвращению территорий Украине

Трамп заявил, что предстоят переговоры о возвращении территорий Украине

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 27.02.2025
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 27 фев - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что предстоят переговоры о том, "много ли территорий могут быть возвращены" Украине.
«
"Мы будем говорить об этом, мы посмотрим, сможем ли мы вернуть многое из этого назад Украине , если это возможно", - сказал Трамп на встрече в Белом доме с премьером Великобритании Киром Страмером.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 27.02.2025
Трамп назвал соглашение по Украине тяжелой задачей, которая будет выполнена
Вчера, 22:12
Ранее в четверг пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков подчеркнул, что территории, которые стали субъектами Российской Федерации, записаны в Конституции РФ, являются неотъемлемой частью России, "это абсолютно неоспоримый факт и необсуждаемый факт".
Российско-американские переговоры высокого уровня прошли в Эр-Рияде 18 февраля. Как заявил Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, в ходе первых за долгое время очных переговоров РФ и США договорились создавать условия для полного возобновления сотрудничества и его расширения на новые сферы, представляющие взаимный интерес. В частности, Москва и Вашингтон договорились устранить искусственные ограничения в работе посольств и других загранучреждений, создать рабочие группы высокого уровня для начала работы по скорейшему разрешению кризиса на Украине.
Президент РФ Владимир Путин в июне 2024 года выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов России. Кроме того, добавил российский лидер, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО, он должен провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Также Путин упомянул в этом контексте и отмену санкций против РФ.
Кир Стармер - РИА Новости, 1920, 27.02.2025
Стармер поблагодарил Трампа за возможность заключения мира по Украине
Вчера, 21:20
После террористического нападения ВСУ на Курскую область Путин назвал невозможными переговоры с теми, кто "без разбору наносит удары по мирным людям, по гражданской инфраструктуре либо пытается создать угрозы для объектов ядерной энергетики". Помощник президента РФ Юрий Ушаков позднее заявил, что мирные предложения Москвы по украинскому урегулированию, озвученные ранее главой российского государства, не аннулированы, но на данном этапе, "с учетом этой авантюры", разговаривать с Украиной Россия не будет.
В сентябре 2024 года на ВЭФ Путин заявил, что если у Украины возникнет желание вести переговоры, Россия от них не отказывалась, но такие переговоры будут проведены на базе зафиксированных в Стамбуле договоренностей.
Вид на Киев - РИА Новости, 1920, 27.02.2025
"Будем недовольны": Киев смирился с неучастием в переговорах России и США
Вчера, 13:06
 
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