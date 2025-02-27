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Будущее соглашение о мире на Украине будет выполняться, уверен Трамп - РИА Новости, 28.02.2025
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21:24 27.02.2025 (обновлено: 01:03 28.02.2025)
https://ria.ru/20250227/tramp-2002064400.html
Будущее соглашение о мире на Украине будет выполняться, уверен Трамп
Будущее соглашение о мире на Украине будет выполняться, уверен Трамп - РИА Новости, 28.02.2025
Будущее соглашение о мире на Украине будет выполняться, уверен Трамп
Президент США Дональд Трамп на встрече с премьер-министром Великобритании Киром Стармером выразил уверенность в том, что будущее соглашение по урегулированию... РИА Новости, 28.02.2025
2025-02-27T21:24:00+03:00
2025-02-28T01:03:00+03:00
украина
в мире
россия
владимир путин
дональд трамп
кир стармер
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ВАШИНГТОН, 27 фев - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп на встрече с премьер-министром Великобритании Киром Стармером выразил уверенность в том, что будущее соглашение по урегулированию конфликта на Украине будет исполняться в случае его достижения."Я сохраняю уверенность в том, что, если мы добьемся соглашения, то оно будет сохраняться", - сообщил он журналистам, комментируя перспективы мирного урегулирования на Украине.Трамп добавил, что он сам в вопросе заключения сделок придерживается принципа "доверяй и проверяй".Президент РФ Владимир Путин в июне 2024 года выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов России. Кроме того, добавил российский лидер, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО, он должен провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Также Путин упомянул в этом контексте и отмену санкций против РФ.После террористического нападения ВСУ на Курскую область Путин назвал невозможными переговоры с теми, кто "без разбору наносит удары по мирным людям, по гражданской инфраструктуре либо пытается создать угрозы для объектов ядерной энергетики". Помощник президента РФ Юрий Ушаков позднее заявил, что мирные предложения Москвы по украинскому урегулированию, озвученные ранее главой российского государства, не аннулированы, но на данном этапе, "с учетом этой авантюры", разговаривать с Украиной Россия не будет.В сентябре 2024 года на ВЭФ Путин заявил, что если у Украины возникнет желание вести переговоры, Россия от них не отказывалась, но такие переговоры будут проведены на базе зафиксированных в Стамбуле договоренностей.
https://ria.ru/20250227/sdelka-2002055834.html
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украина, в мире, россия, владимир путин, дональд трамп, кир стармер, великобритания
Украина, В мире, Россия, Владимир Путин, Дональд Трамп, Кир Стармер, Великобритания
Будущее соглашение о мире на Украине будет выполняться, уверен Трамп

Трамп заявил, что в сделках придерживается принципа доверять, но проверять

© AP Photo / PoolПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 27.02.2025
© AP Photo / Pool
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 27 фев - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп на встрече с премьер-министром Великобритании Киром Стармером выразил уверенность в том, что будущее соглашение по урегулированию конфликта на Украине будет исполняться в случае его достижения.
"Я сохраняю уверенность в том, что, если мы добьемся соглашения, то оно будет сохраняться", - сообщил он журналистам, комментируя перспективы мирного урегулирования на Украине.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 27.02.2025
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Трамп добавил, что он сам в вопросе заключения сделок придерживается принципа "доверяй и проверяй".
Президент РФ Владимир Путин в июне 2024 года выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов России. Кроме того, добавил российский лидер, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО, он должен провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Также Путин упомянул в этом контексте и отмену санкций против РФ.
После террористического нападения ВСУ на Курскую область Путин назвал невозможными переговоры с теми, кто "без разбору наносит удары по мирным людям, по гражданской инфраструктуре либо пытается создать угрозы для объектов ядерной энергетики". Помощник президента РФ Юрий Ушаков позднее заявил, что мирные предложения Москвы по украинскому урегулированию, озвученные ранее главой российского государства, не аннулированы, но на данном этапе, "с учетом этой авантюры", разговаривать с Украиной Россия не будет.
В сентябре 2024 года на ВЭФ Путин заявил, что если у Украины возникнет желание вести переговоры, Россия от них не отказывалась, но такие переговоры будут проведены на базе зафиксированных в Стамбуле договоренностей.
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