https://ria.ru/20250227/tramp-2002059072.html

Трамп заявил, что сможет добиться мирного соглашения по Украине

Трамп заявил, что сможет добиться мирного соглашения по Украине - РИА Новости, 27.02.2025

Трамп заявил, что сможет добиться мирного соглашения по Украине

Президент США Дональд Трамп, встречая британского премьер-министра Кира Стармера в Белом доме, выразил уверенность в том, что сумеет добиться мирного соглашения РИА Новости, 27.02.2025

2025-02-27T20:56:00+03:00

2025-02-27T20:56:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 27 фев - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп, встречая британского премьер-министра Кира Стармера в Белом доме, выразил уверенность в том, что сумеет добиться мирного соглашения по урегулированию конфликта на Украине. Во время церемонии приветствия Стармера на пороге Западного крыла Белого дома, журналисты задали американскому президенту вопрос, сумеет ли он добиться мирного соглашения по Украине. "Да", - ответил Трамп. Президент РФ Владимир Путин в июне 2024 года выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов России. Кроме того, добавил российский лидер, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО, он должен провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Также Путин упомянул в этом контексте и отмену санкций против РФ. После террористического нападения ВСУ на Курскую область Путин назвал невозможными переговоры с теми, кто "без разбору наносит удары по мирным людям, по гражданской инфраструктуре либо пытается создать угрозы для объектов ядерной энергетики". Помощник президента РФ Юрий Ушаков позднее заявил, что мирные предложения Москвы по украинскому урегулированию, озвученные ранее главой российского государства, не аннулированы, но на данном этапе, "с учетом этой авантюры", разговаривать с Украиной Россия не будет. В сентябре 2024 года на ВЭФ Путин заявил, что если у Украины возникнет желание вести переговоры, Россия от них не отказывалась, но такие переговоры будут проведены на базе зафиксированных в Стамбуле договоренностей.

https://ria.ru/20250227/sdelka-2002055834.html

https://ria.ru/20250227/ukraina-2001982068.html

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