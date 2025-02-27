https://ria.ru/20250227/tigr-2001844977.html

Охотнадзор поймал тигра, нападавшего на лошадей в Приморье

Охотнадзор поймал тигра, нападавшего на лошадей в Приморье - РИА Новости, 27.02.2025

Охотнадзор поймал тигра, нападавшего на лошадей в Приморье

Специалисты Охотнадзора и национального парка "Земля леопарда" в Приморье отловили самца краснокнижного амурского тигра, который нападал на лошадей на ферме в... РИА Новости, 27.02.2025

2025-02-27T03:00:00+03:00

2025-02-27T03:00:00+03:00

2025-02-27T03:00:00+03:00

надеждинский район

россия

алексеевка

федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)

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ВЛАДИВОСТОК, 27 фев – РИА Новости. Специалисты Охотнадзора и национального парка "Земля леопарда" в Приморье отловили самца краснокнижного амурского тигра, который нападал на лошадей на ферме в поселке Тихий Надеждинского района, сообщает краевое минприроды. "Совместная группа охотнадзора и специалистов "Земли Леопарда" ночью 27 февраля в окрестностях поселка Тихий Надеждинского района изъяла крупного самца амурского тигра, который на протяжении длительного времени нападал на лошадей на ферме. Видимых повреждений животное не имеет", - говорится в сообщении. Как сообщает нацпарк, хищника доставили в Центр реабилитации тигров и других редких животных (МРОО "Центр "Тигр") для осмотра. Его могут вернуть в дикую природу, переселив в отдаленную часть ареала, либо оставить на реабилитацию. По данным сотрудников "Земли леопарда", продолжается отлов амурского тигра у села Безверхово Хасанского округа. Также получено разрешение Росприроднадзора на отлов хищника в селе Филипповка в этом же районе. В среду краевое минприроды сообщало, что отловлен десятый с начала года конфликтный тигр, зверя поймали в Хасанском округе и доставили в центр реабилитации "Центр "Тигр" в поселке Алексеевка. Там уже находятся пять тигров. Еще двух пойманных в этом году хищников вернули в отдаленные места естественного обитания, две особи скончались от приобретенных ранее ранений. Амурский тигр - один из самых редких хищников планеты, он занесен в международную Красную книгу. В России эти животные обитают на территории четырех субъектов: Приморского и Хабаровского краев, Амурской области и Еврейской автономной области. По экспертным оценкам, популяция хищника в РФ составляет около 750 особей.

https://ria.ru/20250216/tigr-1999639527.html

https://ria.ru/20250214/tigr-1999270457.html

надеждинский район

россия

алексеевка

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надеждинский район, россия, алексеевка, федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)