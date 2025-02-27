Охотнадзор поймал тигра, нападавшего на лошадей в Приморье
Охотнадзор поймал тигра, нападавшего на лошадей на ферме в Приморье
© Министерство Природы ПриморьяСпециалисты Охотнадзора и национального парка "Земля Леопарда" в Приморье отловили самца амурского тигра, который нападал на лошадей в поселке Тихий Надеждинского района
Специалисты Охотнадзора и национального парка "Земля Леопарда" в Приморье отловили самца амурского тигра, который нападал на лошадей в поселке Тихий Надеждинского района. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 27 фев – РИА Новости. Специалисты Охотнадзора и национального парка "Земля леопарда" в Приморье отловили самца краснокнижного амурского тигра, который нападал на лошадей на ферме в поселке Тихий Надеждинского района, сообщает краевое минприроды.
"Совместная группа охотнадзора и специалистов "Земли Леопарда" ночью 27 февраля в окрестностях поселка Тихий Надеждинского района изъяла крупного самца амурского тигра, который на протяжении длительного времени нападал на лошадей на ферме. Видимых повреждений животное не имеет", - говорится в сообщении.
Как сообщает нацпарк, хищника доставили в Центр реабилитации тигров и других редких животных (МРОО "Центр "Тигр") для осмотра. Его могут вернуть в дикую природу, переселив в отдаленную часть ареала, либо оставить на реабилитацию.
По данным сотрудников "Земли леопарда", продолжается отлов амурского тигра у села Безверхово Хасанского округа. Также получено разрешение Росприроднадзора на отлов хищника в селе Филипповка в этом же районе.
В среду краевое минприроды сообщало, что отловлен десятый с начала года конфликтный тигр, зверя поймали в Хасанском округе и доставили в центр реабилитации "Центр "Тигр" в поселке Алексеевка. Там уже находятся пять тигров. Еще двух пойманных в этом году хищников вернули в отдаленные места естественного обитания, две особи скончались от приобретенных ранее ранений.
Амурский тигр - один из самых редких хищников планеты, он занесен в международную Красную книгу. В России эти животные обитают на территории четырех субъектов: Приморского и Хабаровского краев, Амурской области и Еврейской автономной области. По экспертным оценкам, популяция хищника в РФ составляет около 750 особей.
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