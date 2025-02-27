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"Стал еще злее". НАТО не сможет этого пережить - РИА Новости, 27.02.2025
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08:00 27.02.2025 (обновлено: 11:04 27.02.2025)
https://ria.ru/20250227/ssha-2001714063.html
"Стал еще злее". НАТО не сможет этого пережить
"Стал еще злее". НАТО не сможет этого пережить - РИА Новости, 27.02.2025
"Стал еще злее". НАТО не сможет этого пережить
Первые решения нового президента США привели к резкому обострению между Вашингтоном с Евросоюзом и кризису внутри НАТО. Стараясь выполнить предвыборные... РИА Новости, 27.02.2025
2025-02-27T08:00:00+03:00
2025-02-27T11:04:00+03:00
в мире
сша
украина
россия
дональд трамп
урсула фон дер ляйен
эммануэль макрон
евросоюз
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МОСКВА, 27 фев — РИА Новости, Михаил Катков. Первые решения нового президента США привели к резкому обострению между Вашингтоном с Евросоюзом и кризису внутри НАТО. Стараясь выполнить предвыборные обещания, Дональд Трамп теряет союзников, которые ранее не представляли себе жизни без заокеанских друзей. Что происходит на Западе — в материале РИА Новости.Стена щитовТрамп сразу озвучил несколько ключевых принципов своей политики: пошлины на импорт, нормализация отношений с Россией и мир на Украине, а также поддержка тех, кого в Европе часто называют ультраправыми. Это многих шокировало. Председатель Мюнхенской конференции по безопасности Кристоф Хойсген даже не смог сдержать слез. И теперь в ЕС ломают голову, как быть дальше.В третью годовщину СВО Киев посетили глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, председатель Евросовета Антониу Кошта, а также премьер-министры Канады и Испании Джастин Трюдо и Педро Санчес, представители стран Балтии и Северной Европы.Фон дер Ляйен заявила, что Украина — часть европейской семьи и война с Россией — "это борьба за выживание", в которой "на кону судьба Европы". Сообщила об очередном транше Киеву — 3,5 миллиарда евро. О мирных инициативах Трампа не упомянула."Свобода и суверенитет Украины отвечают интересам не только Европы, но и всего мира. Это имеет большое значение для Азии, Африки и по обе стороны Атлантики", — подчеркнула она. И добавила: ЕС уже дал Киеву 134 миллиарда евро — "больше, чем кто-либо еще". Но Трамп настаивает, что Байден потратил на Зеленского 350 миллиардов долларов.Кроме того, Франция и Эстония организовали виртуальную встречу глав Минобороны девяти европейских стран. Тоже думали, как не позволить Москве победить. "После трех лет российской агрессии против Украины мы все больше ощущаем усталость в обществе от войны. Это понятно. Однако именно сейчас, когда, возможно, приближается финишная прямая в виде мирных переговоров, мы не должны расслабляться и убирать ногу с педали газа в нашей поддержке страны, подвергшейся нападению", — сказал, в частности, президент Чехии Петр Павел.Глава МИД Германии Анналена Бербок и вовсе бросила вызов Вашингтону. "Мы усилим давление на американцев. Пусть увидят, что они потеряют, если перестанут поддерживать либеральные демократии Европы", — предупредила она.Наиболее вероятный новый канцлер ФРГ Фридрих Мерц выступает в том же духе. Он собирается усилить Европу и сделать ее более независимой от США. Следует задуматься о собственном оборонном союзе, так как Трамп не заинтересован в обеспечении безопасности Европы. К тому же американский президент усомнился в жизнеспособности НАТО.Европейский походОб обострении отношений между Евросоюзом и США свидетельствует также спор об очередной резолюции ООН по Украине. В Вашингтоне хотели избежать обвинений России. Представители ЕС выдвинули проект с привычными тезисами о "неспровоцированной агрессии Москвы", подготовленный в Киеве, и внесли поправки в американский вариант.Генассамблея приняла оба документа — 93 голоса за каждый. Среди тех, кто был против, помимо обычных партнеров России вроде Белоруссии, ЦАР и Никарагуа, неожиданно оказались США и Израиль. Очень многие воздержались. Американцев европейские поправки в их вариант резолюции не устроили.Кстати, Совбез ООН утвердил эту резолюцию в исходном виде — Париж и Лондон правом вето почему-то не воспользовались. А Макрон после общения с Трампом вдруг заявил, что прекращение огня на Украине возможно "в течение недель"."Сначала нужно перемирие. &lt;…&gt; Если оно не будет соблюдаться, это послужит лучшим доказательством того, что Россия не относится к этому серьезно", — добавил он.И подчеркнул, что мирное соглашение не должно быть "капитуляцией Украины". А Киеву нужно предоставить гарантии безопасности. Например, увеличение ВСУ до 800 тысяч человек и ввод европейских миротворцев. Трамп не против, но лишь с согласия России.Следует напомнить, что в экономике — тоже противостояние США и ЕС. С середины марта по указу Трампа вводятся 25-процентные пошлины на сталь и алюминий, а с апреля — на автомобили и фармпрепараты. Брюссель грозит зеркальными мерами.Пятая колоннаВсе началось на полях Мюнхенской конференции по безопасности, где вице-президент США Джей Ди Вэнс выступил в защиту тех, кого европейские либералы называют ультраправыми. Но у Трампа в ЕС есть и союзники: в частности, премьер-министры Италии и Венгрии Джорджа Мелони и Виктор Орбан."Наши враги надеются, что Трамп дистанцируется от нас, европейцев, но я его знаю, он силен и эффективен, и я уверена, что мы докажем им, как они ошибаются", — сказала Мелони на ежегодной Конференции консервативных политических действий в пригороде Вашингтона. И поддержала тезисы Вэнса о кризисе европейской демократии.Профессор факультета международных отношений СПбГУ Руслан Костюк объясняет раскол на Западе прежде всего усилением конкуренции. И первую скрипку в этом, конечно, играет Трамп, давно недолюбливающий ЕС."Теоретически это способно привести к деформации их союзничества, хотя пока в это не очень верится. С другой стороны, США чуть ли не напрямую угрожают территориальной целостности Дании, заглядываясь на Гренландию, поэтому даже в краткосрочной перспективе ничего исключать нельзя", — отмечает политолог.Кроме того, Трамп может попытаться расшатать основы ЕС с помощью таких глав государств, как Мелони и Орбан, добавляет собеседник РИА Новости. До сих пор американские лидеры старались поддержать единство Европы, даже когда случился Brexit, но Вашингтон изменил идеологический курс.Доцент кафедры европейского права МГИМО Николай Топорнин полагает, что Трамп по сравнению с первым сроком стал "злее и решительнее", так как устал от гонений, которым его подвергала Демократическая партия. И республиканцы сейчас заметно сильнее, чем четыре года назад."Маловероятно, что европейские лидеры рискнут порвать с Вашингтоном. Скорее они постараются окружить Трампа любовью и заботой, чтобы он сменил гнев на милость. Станут твердить о защите европейских ценностей и американской угрозе, но в то же время усилят заигрывания с президентом США. А он падок на лесть. Макрон уже за это взялся. Всячески убеждает Трампа, что дружить нужно с европейцами, а не с россиянами", — сообщил эксперт РИА Новости.Хозяин Белого дома вряд ли сможет действовать с тем же напором на протяжении всего президентского срока, подчеркнул Топорнин. Уже сейчас его импульсивные решения дестабилизировали фондовый рынок, а никакой выгоды американцы еще не получают. Недовольство политиков и бизнеса заставит Трампа многое пересмотреть.
https://ria.ru/20250225/germaniya-2001302655.html
https://ria.ru/20250224/ukraina-2000783929.html
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в мире, сша, украина, россия, дональд трамп, урсула фон дер ляйен, эммануэль макрон, евросоюз, оон, еврокомиссия, переговоры россии и сша по украине в эр-рияде
В мире, США, Украина, Россия, Дональд Трамп, Урсула фон дер Ляйен, Эммануэль Макрон, Евросоюз, ООН, Еврокомиссия, Переговоры России и США по Украине в Эр-Рияде
"Стал еще злее". НАТО не сможет этого пережить

Политолог Костюк: Трамп попытается расшатать основы ЕС

© Getty Images / Leon NealВоенный во время учений НАТО учений Nordic Response
Военный во время учений НАТО учений Nordic Response - РИА Новости, 1920, 27.02.2025
© Getty Images / Leon Neal
Военный во время учений НАТО учений Nordic Response. Архивное фото
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МОСКВА, 27 фев — РИА Новости, Михаил Катков. Первые решения нового президента США привели к резкому обострению между Вашингтоном с Евросоюзом и кризису внутри НАТО. Стараясь выполнить предвыборные обещания, Дональд Трамп теряет союзников, которые ранее не представляли себе жизни без заокеанских друзей. Что происходит на Западе — в материале РИА Новости.

Стена щитов

Трамп сразу озвучил несколько ключевых принципов своей политики: пошлины на импорт, нормализация отношений с Россией и мир на Украине, а также поддержка тех, кого в Европе часто называют ультраправыми. Это многих шокировало. Председатель Мюнхенской конференции по безопасности Кристоф Хойсген даже не смог сдержать слез. И теперь в ЕС ломают голову, как быть дальше.
© AP Photo / Jose Luis MaganaПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 26.02.2025
© AP Photo / Jose Luis Magana
Президент США Дональд Трамп
В третью годовщину СВО Киев посетили глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, председатель Евросовета Антониу Кошта, а также премьер-министры Канады и Испании Джастин Трюдо и Педро Санчес, представители стран Балтии и Северной Европы.
Фон дер Ляйен заявила, что Украина — часть европейской семьи и война с Россией — "это борьба за выживание", в которой "на кону судьба Европы". Сообщила об очередном транше Киеву — 3,5 миллиарда евро. О мирных инициативах Трампа не упомянула.
"Свобода и суверенитет Украины отвечают интересам не только Европы, но и всего мира. Это имеет большое значение для Азии, Африки и по обе стороны Атлантики", — подчеркнула она. И добавила: ЕС уже дал Киеву 134 миллиарда евро — "больше, чем кто-либо еще". Но Трамп настаивает, что Байден потратил на Зеленского 350 миллиардов долларов.
© AP Photo / Geert Vanden WijngaertГлава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен выступает во время предвыборного мероприятия в Европейском парламенте в Брюсселе
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен выступает во время предвыборного мероприятия в Европейском парламенте в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 26.02.2025
© AP Photo / Geert Vanden Wijngaert
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен выступает во время предвыборного мероприятия в Европейском парламенте в Брюсселе
Кроме того, Франция и Эстония организовали виртуальную встречу глав Минобороны девяти европейских стран. Тоже думали, как не позволить Москве победить. "После трех лет российской агрессии против Украины мы все больше ощущаем усталость в обществе от войны. Это понятно. Однако именно сейчас, когда, возможно, приближается финишная прямая в виде мирных переговоров, мы не должны расслабляться и убирать ногу с педали газа в нашей поддержке страны, подвергшейся нападению", — сказал, в частности, президент Чехии Петр Павел.
Глава МИД Германии Анналена Бербок и вовсе бросила вызов Вашингтону. "Мы усилим давление на американцев. Пусть увидят, что они потеряют, если перестанут поддерживать либеральные демократии Европы", — предупредила она.
© AP Photo / Ebrahim NorooziМинистр иностранных дел Германии Анналена Бербок
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок - РИА Новости, 1920, 26.02.2025
© AP Photo / Ebrahim Noroozi
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок
Наиболее вероятный новый канцлер ФРГ Фридрих Мерц выступает в том же духе. Он собирается усилить Европу и сделать ее более независимой от США. Следует задуматься о собственном оборонном союзе, так как Трамп не заинтересован в обеспечении безопасности Европы. К тому же американский президент усомнился в жизнеспособности НАТО.
Предвыборный плакат немецкой партии Альтернатива для Германии рядом с портретом лидера партии ХДС/ХСС Фридриха Мерца в Берлине - РИА Новости, 1920, 25.02.2025
"Жестче Трампа". США потеряли важнейшего союзника
25 февраля, 08:00

Европейский поход

Об обострении отношений между Евросоюзом и США свидетельствует также спор об очередной резолюции ООН по Украине. В Вашингтоне хотели избежать обвинений России. Представители ЕС выдвинули проект с привычными тезисами о "неспровоцированной агрессии Москвы", подготовленный в Киеве, и внесли поправки в американский вариант.
© Robert NickelsbergПротестующий с флагом Украины возле здания штаб-квартиры Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке, США
Протестующий с флагом Украины возле здания штаб-квартиры Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке, США - РИА Новости, 1920, 26.02.2025
© Robert Nickelsberg
Протестующий с флагом Украины возле здания штаб-квартиры Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке, США
Генассамблея приняла оба документа — 93 голоса за каждый. Среди тех, кто был против, помимо обычных партнеров России вроде Белоруссии, ЦАР и Никарагуа, неожиданно оказались США и Израиль. Очень многие воздержались. Американцев европейские поправки в их вариант резолюции не устроили.
Кстати, Совбез ООН утвердил эту резолюцию в исходном виде — Париж и Лондон правом вето почему-то не воспользовались. А Макрон после общения с Трампом вдруг заявил, что прекращение огня на Украине возможно "в течение недель".
"Сначала нужно перемирие. <…> Если оно не будет соблюдаться, это послужит лучшим доказательством того, что Россия не относится к этому серьезно", — добавил он.
© AP Photo / Ludovic MarinПрезидент США Дональд Трамп встречается с президентом Франции Эммануэлем Макроном в Овальном кабинете Белого дома
Президент Дональд Трамп встречается с президентом Франции Эммануэлем Макроном в Овальном кабинете Белого дома - РИА Новости, 1920, 26.02.2025
© AP Photo / Ludovic Marin
Президент США Дональд Трамп встречается с президентом Франции Эммануэлем Макроном в Овальном кабинете Белого дома
И подчеркнул, что мирное соглашение не должно быть "капитуляцией Украины". А Киеву нужно предоставить гарантии безопасности. Например, увеличение ВСУ до 800 тысяч человек и ввод европейских миротворцев. Трамп не против, но лишь с согласия России.
Следует напомнить, что в экономике — тоже противостояние США и ЕС. С середины марта по указу Трампа вводятся 25-процентные пошлины на сталь и алюминий, а с апреля — на автомобили и фармпрепараты. Брюссель грозит зеркальными мерами.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 24.02.2025
"Началась истерика". Зеленский умудрился переиграть сам себя
24 февраля, 08:00

Пятая колонна

Все началось на полях Мюнхенской конференции по безопасности, где вице-президент США Джей Ди Вэнс выступил в защиту тех, кого европейские либералы называют ультраправыми. Но у Трампа в ЕС есть и союзники: в частности, премьер-министры Италии и Венгрии Джорджа Мелони и Виктор Орбан.
"Наши враги надеются, что Трамп дистанцируется от нас, европейцев, но я его знаю, он силен и эффективен, и я уверена, что мы докажем им, как они ошибаются", — сказала Мелони на ежегодной Конференции консервативных политических действий в пригороде Вашингтона. И поддержала тезисы Вэнса о кризисе европейской демократии.
© AP Photo / Leon Neal/PoolПремьер-министр Италии Джорджа Мелони во время саммита G20 на Бали
Премьер-министр Италии Джорджа Мелони во время саммита G20 на Бали - РИА Новости, 1920, 26.02.2025
© AP Photo / Leon Neal/Pool
Премьер-министр Италии Джорджа Мелони во время саммита G20 на Бали
Профессор факультета международных отношений СПбГУ Руслан Костюк объясняет раскол на Западе прежде всего усилением конкуренции. И первую скрипку в этом, конечно, играет Трамп, давно недолюбливающий ЕС.
"Теоретически это способно привести к деформации их союзничества, хотя пока в это не очень верится. С другой стороны, США чуть ли не напрямую угрожают территориальной целостности Дании, заглядываясь на Гренландию, поэтому даже в краткосрочной перспективе ничего исключать нельзя", — отмечает политолог.
Кроме того, Трамп может попытаться расшатать основы ЕС с помощью таких глав государств, как Мелони и Орбан, добавляет собеседник РИА Новости. До сих пор американские лидеры старались поддержать единство Европы, даже когда случился Brexit, но Вашингтон изменил идеологический курс.
© РИА Новости / Джастин Гриффитс-Уилльямс | Перейти в медиабанкСторонники Brexit на торжественных мероприятиях, посвященных выходу Великобритании из ЕС (Brexit Party) на площади Парламента в Лондоне
Сторонники Brexit на торжественных мероприятиях, посвященных выходу Великобритании из ЕС (Brexit Party) на площади Парламента в Лондоне - РИА Новости, 1920, 26.02.2025
© РИА Новости / Джастин Гриффитс-Уилльямс
Перейти в медиабанк
Сторонники Brexit на торжественных мероприятиях, посвященных выходу Великобритании из ЕС (Brexit Party) на площади Парламента в Лондоне
Доцент кафедры европейского права МГИМО Николай Топорнин полагает, что Трамп по сравнению с первым сроком стал "злее и решительнее", так как устал от гонений, которым его подвергала Демократическая партия. И республиканцы сейчас заметно сильнее, чем четыре года назад.
"Маловероятно, что европейские лидеры рискнут порвать с Вашингтоном. Скорее они постараются окружить Трампа любовью и заботой, чтобы он сменил гнев на милость. Станут твердить о защите европейских ценностей и американской угрозе, но в то же время усилят заигрывания с президентом США. А он падок на лесть. Макрон уже за это взялся. Всячески убеждает Трампа, что дружить нужно с европейцами, а не с россиянами", — сообщил эксперт РИА Новости.
© AP Photo / Geert Vanden WijngaertФлаги Евросоюза
Флаги Евросоюза - РИА Новости, 1920, 26.02.2025
© AP Photo / Geert Vanden Wijngaert
Флаги Евросоюза
Хозяин Белого дома вряд ли сможет действовать с тем же напором на протяжении всего президентского срока, подчеркнул Топорнин. Уже сейчас его импульсивные решения дестабилизировали фондовый рынок, а никакой выгоды американцы еще не получают. Недовольство политиков и бизнеса заставит Трампа многое пересмотреть.
 
В миреСШАУкраинаРоссияДональд ТрампУрсула фон дер ЛяйенЭммануэль МакронЕвросоюзООНЕврокомиссияПереговоры России и США по Украине в Эр-Рияде
 
 
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