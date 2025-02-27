"Стал еще злее". НАТО не сможет этого пережить
Политолог Костюк: Трамп попытается расшатать основы ЕС
© Getty Images / Leon NealВоенный во время учений НАТО учений Nordic Response
© Getty Images / Leon Neal
Военный во время учений НАТО учений Nordic Response. Архивное фото
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МОСКВА, 27 фев — РИА Новости, Михаил Катков. Первые решения нового президента США привели к резкому обострению между Вашингтоном с Евросоюзом и кризису внутри НАТО. Стараясь выполнить предвыборные обещания, Дональд Трамп теряет союзников, которые ранее не представляли себе жизни без заокеанских друзей. Что происходит на Западе — в материале РИА Новости.
Стена щитов
Трамп сразу озвучил несколько ключевых принципов своей политики: пошлины на импорт, нормализация отношений с Россией и мир на Украине, а также поддержка тех, кого в Европе часто называют ультраправыми. Это многих шокировало. Председатель Мюнхенской конференции по безопасности Кристоф Хойсген даже не смог сдержать слез. И теперь в ЕС ломают голову, как быть дальше.
© AP Photo / Jose Luis MaganaПрезидент США Дональд Трамп
© AP Photo / Jose Luis Magana
Президент США Дональд Трамп
В третью годовщину СВО Киев посетили глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, председатель Евросовета Антониу Кошта, а также премьер-министры Канады и Испании Джастин Трюдо и Педро Санчес, представители стран Балтии и Северной Европы.
Фон дер Ляйен заявила, что Украина — часть европейской семьи и война с Россией — "это борьба за выживание", в которой "на кону судьба Европы". Сообщила об очередном транше Киеву — 3,5 миллиарда евро. О мирных инициативах Трампа не упомянула.
"Свобода и суверенитет Украины отвечают интересам не только Европы, но и всего мира. Это имеет большое значение для Азии, Африки и по обе стороны Атлантики", — подчеркнула она. И добавила: ЕС уже дал Киеву 134 миллиарда евро — "больше, чем кто-либо еще". Но Трамп настаивает, что Байден потратил на Зеленского 350 миллиардов долларов.
© AP Photo / Geert Vanden WijngaertГлава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен выступает во время предвыборного мероприятия в Европейском парламенте в Брюсселе
© AP Photo / Geert Vanden Wijngaert
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен выступает во время предвыборного мероприятия в Европейском парламенте в Брюсселе
Кроме того, Франция и Эстония организовали виртуальную встречу глав Минобороны девяти европейских стран. Тоже думали, как не позволить Москве победить. "После трех лет российской агрессии против Украины мы все больше ощущаем усталость в обществе от войны. Это понятно. Однако именно сейчас, когда, возможно, приближается финишная прямая в виде мирных переговоров, мы не должны расслабляться и убирать ногу с педали газа в нашей поддержке страны, подвергшейся нападению", — сказал, в частности, президент Чехии Петр Павел.
Глава МИД Германии Анналена Бербок и вовсе бросила вызов Вашингтону. "Мы усилим давление на американцев. Пусть увидят, что они потеряют, если перестанут поддерживать либеральные демократии Европы", — предупредила она.
© AP Photo / Ebrahim NorooziМинистр иностранных дел Германии Анналена Бербок
© AP Photo / Ebrahim Noroozi
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок
Наиболее вероятный новый канцлер ФРГ Фридрих Мерц выступает в том же духе. Он собирается усилить Европу и сделать ее более независимой от США. Следует задуматься о собственном оборонном союзе, так как Трамп не заинтересован в обеспечении безопасности Европы. К тому же американский президент усомнился в жизнеспособности НАТО.
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Об обострении отношений между Евросоюзом и США свидетельствует также спор об очередной резолюции ООН по Украине. В Вашингтоне хотели избежать обвинений России. Представители ЕС выдвинули проект с привычными тезисами о "неспровоцированной агрессии Москвы", подготовленный в Киеве, и внесли поправки в американский вариант.
© Robert NickelsbergПротестующий с флагом Украины возле здания штаб-квартиры Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке, США
© Robert Nickelsberg
Протестующий с флагом Украины возле здания штаб-квартиры Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке, США
Генассамблея приняла оба документа — 93 голоса за каждый. Среди тех, кто был против, помимо обычных партнеров России вроде Белоруссии, ЦАР и Никарагуа, неожиданно оказались США и Израиль. Очень многие воздержались. Американцев европейские поправки в их вариант резолюции не устроили.
Кстати, Совбез ООН утвердил эту резолюцию в исходном виде — Париж и Лондон правом вето почему-то не воспользовались. А Макрон после общения с Трампом вдруг заявил, что прекращение огня на Украине возможно "в течение недель".
"Сначала нужно перемирие. <…> Если оно не будет соблюдаться, это послужит лучшим доказательством того, что Россия не относится к этому серьезно", — добавил он.
© AP Photo / Ludovic MarinПрезидент США Дональд Трамп встречается с президентом Франции Эммануэлем Макроном в Овальном кабинете Белого дома
© AP Photo / Ludovic Marin
Президент США Дональд Трамп встречается с президентом Франции Эммануэлем Макроном в Овальном кабинете Белого дома
И подчеркнул, что мирное соглашение не должно быть "капитуляцией Украины". А Киеву нужно предоставить гарантии безопасности. Например, увеличение ВСУ до 800 тысяч человек и ввод европейских миротворцев. Трамп не против, но лишь с согласия России.
Следует напомнить, что в экономике — тоже противостояние США и ЕС. С середины марта по указу Трампа вводятся 25-процентные пошлины на сталь и алюминий, а с апреля — на автомобили и фармпрепараты. Брюссель грозит зеркальными мерами.
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Пятая колонна
Все началось на полях Мюнхенской конференции по безопасности, где вице-президент США Джей Ди Вэнс выступил в защиту тех, кого европейские либералы называют ультраправыми. Но у Трампа в ЕС есть и союзники: в частности, премьер-министры Италии и Венгрии Джорджа Мелони и Виктор Орбан.
"Наши враги надеются, что Трамп дистанцируется от нас, европейцев, но я его знаю, он силен и эффективен, и я уверена, что мы докажем им, как они ошибаются", — сказала Мелони на ежегодной Конференции консервативных политических действий в пригороде Вашингтона. И поддержала тезисы Вэнса о кризисе европейской демократии.
© AP Photo / Leon Neal/PoolПремьер-министр Италии Джорджа Мелони во время саммита G20 на Бали
© AP Photo / Leon Neal/Pool
Премьер-министр Италии Джорджа Мелони во время саммита G20 на Бали
Профессор факультета международных отношений СПбГУ Руслан Костюк объясняет раскол на Западе прежде всего усилением конкуренции. И первую скрипку в этом, конечно, играет Трамп, давно недолюбливающий ЕС.
"Теоретически это способно привести к деформации их союзничества, хотя пока в это не очень верится. С другой стороны, США чуть ли не напрямую угрожают территориальной целостности Дании, заглядываясь на Гренландию, поэтому даже в краткосрочной перспективе ничего исключать нельзя", — отмечает политолог.
Кроме того, Трамп может попытаться расшатать основы ЕС с помощью таких глав государств, как Мелони и Орбан, добавляет собеседник РИА Новости. До сих пор американские лидеры старались поддержать единство Европы, даже когда случился Brexit, но Вашингтон изменил идеологический курс.
© РИА Новости / Джастин Гриффитс-Уилльямс | Перейти в медиабанкСторонники Brexit на торжественных мероприятиях, посвященных выходу Великобритании из ЕС (Brexit Party) на площади Парламента в Лондоне
Сторонники Brexit на торжественных мероприятиях, посвященных выходу Великобритании из ЕС (Brexit Party) на площади Парламента в Лондоне
Доцент кафедры европейского права МГИМО Николай Топорнин полагает, что Трамп по сравнению с первым сроком стал "злее и решительнее", так как устал от гонений, которым его подвергала Демократическая партия. И республиканцы сейчас заметно сильнее, чем четыре года назад.
"Маловероятно, что европейские лидеры рискнут порвать с Вашингтоном. Скорее они постараются окружить Трампа любовью и заботой, чтобы он сменил гнев на милость. Станут твердить о защите европейских ценностей и американской угрозе, но в то же время усилят заигрывания с президентом США. А он падок на лесть. Макрон уже за это взялся. Всячески убеждает Трампа, что дружить нужно с европейцами, а не с россиянами", — сообщил эксперт РИА Новости.
© AP Photo / Geert Vanden WijngaertФлаги Евросоюза
© AP Photo / Geert Vanden Wijngaert
Флаги Евросоюза
Хозяин Белого дома вряд ли сможет действовать с тем же напором на протяжении всего президентского срока, подчеркнул Топорнин. Уже сейчас его импульсивные решения дестабилизировали фондовый рынок, а никакой выгоды американцы еще не получают. Недовольство политиков и бизнеса заставит Трампа многое пересмотреть.