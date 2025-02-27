https://ria.ru/20250227/spektor-2002026151.html

Источник: осужденный за шпионаж американец не стал обжаловать приговор

Источник: осужденный за шпионаж американец не стал обжаловать приговор - РИА Новости, 27.02.2025

Источник: осужденный за шпионаж американец не стал обжаловать приговор

Американец Джин (Евгений) Спектор, осужденный в России за шпионаж в пользу США, не стал обжаловать оглашенный в конце декабря приговор, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 27.02.2025

2025-02-27T18:17:00+03:00

2025-02-27T18:17:00+03:00

2025-02-27T18:21:00+03:00

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сша

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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Американец Джин (Евгений) Спектор, осужденный в России за шпионаж в пользу США, не стал обжаловать оглашенный в конце декабря приговор, сообщил РИА Новости собеседник, знакомый с ходом дела."Спектор не стал обжаловать приговор Московского городского суда, решение вступило в законную силу", - рассказал собеседник агентства.Мосгорсуд за несколько дней до конца 2024 года в совокупности с предыдущим приговором назначил Спектору наказание в виде 13 лет лишения свободы в колонии строгого режима со штрафом в 14 миллионов рублей. Слушания проходили в закрытом режиме. По статье УК РФ "Шпионаж" ему грозило от 10 до 20 лет лишения свободы.Вскоре после приговора в ЦОС ФСБ заявили, что американец, действуя в интересах Пентагона и аффилированной с ним коммерческой организации, осуществил сбор и передачу иностранной стороне различных сведений по биотехнологической и биомедицинской тематикам, в том числе составляющих государственную тайну, для последующего создания США системы высокоскоростного генетического скрининга населения России.Спектор ранее был фигурантом дела экс-помощницы бывшего вице-премьера РФ Аркадия Дворковича Анастасии Алексеевой. Мужчина в июне 2021 года был приговорен Останкинским судом Москвы к четырем годам колонии строгого режима за посредничество во взятке в особо крупном размере. Он полностью признал вину, его дело выделили в отдельное производство. Позже апелляция отменила это решение и отправила дело на новое рассмотрение. После повторного разбирательства он получил 3,5 года лишения свободы.Как следует из оглашенных в суде данных, Спектора зовут Евгений Миронович, он родился в 1972 году в Ленинграде, является гражданином США с высшим образованием, женат, имеет на иждивении малолетнего и несовершеннолетнего детей, проживал на Невском проспекте в Санкт-Петербурге без регистрации.

https://ria.ru/20250129/dnr-1996198639.html

https://ria.ru/20250218/lnr-2000157338.html

https://ria.ru/20250226/vsu-2001683129.html

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россия, сша, джин мирон спектор, в мире, происшествия