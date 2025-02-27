Рейтинг@Mail.ru
Источник: осужденный за шпионаж американец не стал обжаловать приговор - РИА Новости, 27.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:17 27.02.2025 (обновлено: 18:21 27.02.2025)
https://ria.ru/20250227/spektor-2002026151.html
Источник: осужденный за шпионаж американец не стал обжаловать приговор
Источник: осужденный за шпионаж американец не стал обжаловать приговор - РИА Новости, 27.02.2025
Источник: осужденный за шпионаж американец не стал обжаловать приговор
Американец Джин (Евгений) Спектор, осужденный в России за шпионаж в пользу США, не стал обжаловать оглашенный в конце декабря приговор, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 27.02.2025
2025-02-27T18:17:00+03:00
2025-02-27T18:21:00+03:00
россия
сша
джин мирон спектор
в мире
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/1b/1991674914_0:0:623:350_1920x0_80_0_0_b9bc5842f3423a7c69eaa9ce37ff40d3.jpg
МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Американец Джин (Евгений) Спектор, осужденный в России за шпионаж в пользу США, не стал обжаловать оглашенный в конце декабря приговор, сообщил РИА Новости собеседник, знакомый с ходом дела."Спектор не стал обжаловать приговор Московского городского суда, решение вступило в законную силу", - рассказал собеседник агентства.Мосгорсуд за несколько дней до конца 2024 года в совокупности с предыдущим приговором назначил Спектору наказание в виде 13 лет лишения свободы в колонии строгого режима со штрафом в 14 миллионов рублей. Слушания проходили в закрытом режиме. По статье УК РФ "Шпионаж" ему грозило от 10 до 20 лет лишения свободы.Вскоре после приговора в ЦОС ФСБ заявили, что американец, действуя в интересах Пентагона и аффилированной с ним коммерческой организации, осуществил сбор и передачу иностранной стороне различных сведений по биотехнологической и биомедицинской тематикам, в том числе составляющих государственную тайну, для последующего создания США системы высокоскоростного генетического скрининга населения России.Спектор ранее был фигурантом дела экс-помощницы бывшего вице-премьера РФ Аркадия Дворковича Анастасии Алексеевой. Мужчина в июне 2021 года был приговорен Останкинским судом Москвы к четырем годам колонии строгого режима за посредничество во взятке в особо крупном размере. Он полностью признал вину, его дело выделили в отдельное производство. Позже апелляция отменила это решение и отправила дело на новое рассмотрение. После повторного разбирательства он получил 3,5 года лишения свободы.Как следует из оглашенных в суде данных, Спектора зовут Евгений Миронович, он родился в 1972 году в Ленинграде, является гражданином США с высшим образованием, женат, имеет на иждивении малолетнего и несовершеннолетнего детей, проживал на Невском проспекте в Санкт-Петербурге без регистрации.
https://ria.ru/20250129/dnr-1996198639.html
https://ria.ru/20250218/lnr-2000157338.html
https://ria.ru/20250226/vsu-2001683129.html
россия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/1b/1991674914_40:0:623:437_1920x0_80_0_0_07404e5470ed74ef9edeb0d7cac709cb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, сша, джин мирон спектор, в мире, происшествия
Россия, США, Джин Мирон Спектор, В мире, Происшествия
Источник: осужденный за шпионаж американец не стал обжаловать приговор

Осужденный в России за шпионаж гражданин США Спектор не стал обжаловать приговор

© РИА Новости / ФСБ РФ | Перейти в медиабанкДжин Спектор
Джин Спектор - РИА Новости, 1920, 27.02.2025
© РИА Новости / ФСБ РФ
Перейти в медиабанк
Джин Спектор. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Американец Джин (Евгений) Спектор, осужденный в России за шпионаж в пользу США, не стал обжаловать оглашенный в конце декабря приговор, сообщил РИА Новости собеседник, знакомый с ходом дела.
"Спектор не стал обжаловать приговор Московского городского суда, решение вступило в законную силу", - рассказал собеседник агентства.
Статуя богини Фемиды у здания Верховного суда России - РИА Новости, 1920, 29.01.2025
В ДНР учительницу осудили за шпионаж в пользу Украины
29 января, 19:42
Мосгорсуд за несколько дней до конца 2024 года в совокупности с предыдущим приговором назначил Спектору наказание в виде 13 лет лишения свободы в колонии строгого режима со штрафом в 14 миллионов рублей. Слушания проходили в закрытом режиме. По статье УК РФ "Шпионаж" ему грозило от 10 до 20 лет лишения свободы.
Вскоре после приговора в ЦОС ФСБ заявили, что американец, действуя в интересах Пентагона и аффилированной с ним коммерческой организации, осуществил сбор и передачу иностранной стороне различных сведений по биотехнологической и биомедицинской тематикам, в том числе составляющих государственную тайну, для последующего создания США системы высокоскоростного генетического скрининга населения России.
Бойцы спецназа ФСБ - РИА Новости, 1920, 18.02.2025
В ЛНР задержали сотрудника скорой помощи по подозрению в шпионаже
18 февраля, 19:46
Спектор ранее был фигурантом дела экс-помощницы бывшего вице-премьера РФ Аркадия Дворковича Анастасии Алексеевой. Мужчина в июне 2021 года был приговорен Останкинским судом Москвы к четырем годам колонии строгого режима за посредничество во взятке в особо крупном размере. Он полностью признал вину, его дело выделили в отдельное производство. Позже апелляция отменила это решение и отправила дело на новое рассмотрение. После повторного разбирательства он получил 3,5 года лишения свободы.
Как следует из оглашенных в суде данных, Спектора зовут Евгений Миронович, он родился в 1972 году в Ленинграде, является гражданином США с высшим образованием, женат, имеет на иждивении малолетнего и несовершеннолетнего детей, проживал на Невском проспекте в Санкт-Петербурге без регистрации.
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 26.02.2025
Жителя харьковского села задержали по подозрению в шпионаже для ВСУ
26 февраля, 12:11
 
РоссияСШАДжин Мирон СпекторВ миреПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала