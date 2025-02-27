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Шойгу вспомнил пословицу, говоря о теме гарантий безопасности Украине
Шойгу вспомнил пословицу, говоря о теме гарантий безопасности Украине - РИА Новости, 27.02.2025
Шойгу вспомнил пословицу, говоря о теме гарантий безопасности Украине
Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу прокомментировал обсуждение гарантий безопасности по конфликту на Украине пословицей “единожды солгавши, кто тебе... РИА Новости, 27.02.2025
2025-02-27T11:59:00+03:00
2025-02-27T11:59:00+03:00
2025-02-27T13:29:00+03:00
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КУАЛА-ЛУМПУР, 27 фев - РИА Новости. Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу прокомментировал обсуждение гарантий безопасности по конфликту на Украине пословицей “единожды солгавши, кто тебе поверит", отметив, что Киев нарушал договоренности уже дважды. “Есть такая старая русская пословица: единожды солгавши, кто ж тебе поверит. А тут не единожды, во всяком случае, по Украине - уже дважды“, - сказал Шойгу.Он напомнил о соглашении по урегулированию политического кризиса на Украине, которое инициировало досрочные президентские выборы в стране, принятое в феврале 2014 года при участии Виктора Януковича. "Эти гарантии прожили аж целых три часа", - отметил Шойгу.Также секретарь Совбеза РФ напомнил о Минских соглашениях, принятых в 2014 году.В декабре 2022 года бывший канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что Минские соглашения были попыткой дать Киеву время на усиление.
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В мире, Украина, Россия, Киев, Сергей Шойгу, Виктор Янукович, Ангела Меркель
Шойгу вспомнил пословицу, говоря о теме гарантий безопасности Украине
Шойгу заявил, что Киев дважды нарушал договоренности по конфликту на Украине