https://ria.ru/20250227/shojgu-2001906124.html

Шойгу вспомнил пословицу, говоря о теме гарантий безопасности Украине

Шойгу вспомнил пословицу, говоря о теме гарантий безопасности Украине - РИА Новости, 27.02.2025

Шойгу вспомнил пословицу, говоря о теме гарантий безопасности Украине

Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу прокомментировал обсуждение гарантий безопасности по конфликту на Украине пословицей “единожды солгавши, кто тебе... РИА Новости, 27.02.2025

2025-02-27T11:59:00+03:00

2025-02-27T11:59:00+03:00

2025-02-27T13:29:00+03:00

в мире

украина

россия

киев

сергей шойгу

виктор янукович

ангела меркель

https://cdnn21.img.ria.ru/images/rsport/90812/78/908127870_0:0:3076:1731_1920x0_80_0_0_ec1b4f5d19228ded2e3734390a644b27.jpg

КУАЛА-ЛУМПУР, 27 фев - РИА Новости. Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу прокомментировал обсуждение гарантий безопасности по конфликту на Украине пословицей “единожды солгавши, кто тебе поверит", отметив, что Киев нарушал договоренности уже дважды. “Есть такая старая русская пословица: единожды солгавши, кто ж тебе поверит. А тут не единожды, во всяком случае, по Украине - уже дважды“, - сказал Шойгу.Он напомнил о соглашении по урегулированию политического кризиса на Украине, которое инициировало досрочные президентские выборы в стране, принятое в феврале 2014 года при участии Виктора Януковича. "Эти гарантии прожили аж целых три часа", - отметил Шойгу.Также секретарь Совбеза РФ напомнил о Минских соглашениях, принятых в 2014 году.В декабре 2022 года бывший канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что Минские соглашения были попыткой дать Киеву время на усиление.

https://ria.ru/20241031/ukraina-1981150892.html

украина

россия

киев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, россия, киев, сергей шойгу, виктор янукович, ангела меркель