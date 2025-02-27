https://ria.ru/20250227/serbiya-2001961971.html

Вулин поблагодарил Шойгу за поддержку легитимной власти в Сербии

Вулин поблагодарил Шойгу за поддержку легитимной власти в Сербии - РИА Новости, 27.02.2025

Вулин поблагодарил Шойгу за поддержку легитимной власти в Сербии

Вице-премьер Сербии Александр Вулин рассказал, что на встрече с секретарем Совета безопасности России Сергеем Шойгу обсудил с ним цветные революции и... РИА Новости, 27.02.2025

2025-02-27T15:10:00+03:00

2025-02-27T15:10:00+03:00

2025-02-27T15:10:00+03:00

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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Вице-премьер Сербии Александр Вулин рассказал, что на встрече с секретарем Совета безопасности России Сергеем Шойгу обсудил с ним цветные революции и поблагодарил его за то, что Москва поддерживает законную власть в Сербии. "На встрече шла речь о цветных революциях, и я лично благодарен и господину Шойгу, и другим службам безопасности и их представителям за то, что они помогают поддерживать легитимную власть в Сербии, и лично в том числе президенту России", - сказал Вулин, общаясь с журналистами после лекции в РГГУ, комментируя свою встречу с Шойгу. Как сообщала пресс-служба аппарата Совбеза РФ, в Москве прошла встреча Шойгу с Вулиным, в ходе которой стороны обсудили развитие двустороннего сотрудничества в сфере безопасности и текущую ситуацию в Сербии. Президент Сербии Александр Вучич ранее поблагодарил главу МИД РФ Сергея Лаврова за осуждение попытки цветной революции в Сербии. Глава МИД Сербии Марко Джурич встретился в Москве с министром иностранных дел России, который осудил вмешательство Запада во внутренние дела Сербии. Президент Сербии сообщил 15 февраля на День государственности, что попытка цветной революции в Сербии из-за непризнания Косово, отказа от введения санкций против РФ, поддержки Республикой Сербской Боснии и Герцеговины (РС БиГ) и планов по отделению автономного края Воеводина провалилась в связи с переменами в США и в отношениях с РФ и КНР. В день национального праздника 15 февраля в городе Крагуевац в центральной Сербии протестующие после обрушения 1 ноября навеса на железнодорожном вокзале в Нови-Саде и гибели 15 человек студенты и сторонники оппозиции провели массовую 15-часовую блокаду городских улиц. Группы студентов несколько дней пешком шли из Белграда и Ниша в Крагуевац, в населенных пунктах по дороге их встречали с угощениями и размещали на ночлег. Следующую массовую акцию протестующие назначили на 1 марта в городе Ниш.

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