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Вулин поблагодарил Шойгу за поддержку легитимной власти в Сербии - РИА Новости, 27.02.2025
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15:10 27.02.2025
https://ria.ru/20250227/serbiya-2001961971.html
Вулин поблагодарил Шойгу за поддержку легитимной власти в Сербии
Вулин поблагодарил Шойгу за поддержку легитимной власти в Сербии - РИА Новости, 27.02.2025
Вулин поблагодарил Шойгу за поддержку легитимной власти в Сербии
Вице-премьер Сербии Александр Вулин рассказал, что на встрече с секретарем Совета безопасности России Сергеем Шойгу обсудил с ним цветные революции и... РИА Новости, 27.02.2025
2025-02-27T15:10:00+03:00
2025-02-27T15:10:00+03:00
сербия
россия
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сергей шойгу
александр вулин
александр вучич
российский государственный гуманитарный университет
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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Вице-премьер Сербии Александр Вулин рассказал, что на встрече с секретарем Совета безопасности России Сергеем Шойгу обсудил с ним цветные революции и поблагодарил его за то, что Москва поддерживает законную власть в Сербии. "На встрече шла речь о цветных революциях, и я лично благодарен и господину Шойгу, и другим службам безопасности и их представителям за то, что они помогают поддерживать легитимную власть в Сербии, и лично в том числе президенту России", - сказал Вулин, общаясь с журналистами после лекции в РГГУ, комментируя свою встречу с Шойгу. Как сообщала пресс-служба аппарата Совбеза РФ, в Москве прошла встреча Шойгу с Вулиным, в ходе которой стороны обсудили развитие двустороннего сотрудничества в сфере безопасности и текущую ситуацию в Сербии. Президент Сербии Александр Вучич ранее поблагодарил главу МИД РФ Сергея Лаврова за осуждение попытки цветной революции в Сербии. Глава МИД Сербии Марко Джурич встретился в Москве с министром иностранных дел России, который осудил вмешательство Запада во внутренние дела Сербии. Президент Сербии сообщил 15 февраля на День государственности, что попытка цветной революции в Сербии из-за непризнания Косово, отказа от введения санкций против РФ, поддержки Республикой Сербской Боснии и Герцеговины (РС БиГ) и планов по отделению автономного края Воеводина провалилась в связи с переменами в США и в отношениях с РФ и КНР. В день национального праздника 15 февраля в городе Крагуевац в центральной Сербии протестующие после обрушения 1 ноября навеса на железнодорожном вокзале в Нови-Саде и гибели 15 человек студенты и сторонники оппозиции провели массовую 15-часовую блокаду городских улиц. Группы студентов несколько дней пешком шли из Белграда и Ниша в Крагуевац, в населенных пунктах по дороге их встречали с угощениями и размещали на ночлег. Следующую массовую акцию протестующие назначили на 1 марта в городе Ниш.
https://ria.ru/20250129/serbiya-1996216559.html
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сербия, россия, москва, сергей шойгу, александр вулин, александр вучич, российский государственный гуманитарный университет, в мире
Сербия, Россия, Москва, Сергей Шойгу, Александр Вулин, Александр Вучич, Российский государственный гуманитарный университет, В мире
Вулин поблагодарил Шойгу за поддержку легитимной власти в Сербии

Вулин обсудил с Шойгу цветные революции и поблагодарил РФ за поддержку Сербии

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкВице-премьер Сербии Александр Вулин
Вице-премьер Сербии Александр Вулин - РИА Новости, 1920, 27.02.2025
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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Вице-премьер Сербии Александр Вулин. Архивное фото
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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Вице-премьер Сербии Александр Вулин рассказал, что на встрече с секретарем Совета безопасности России Сергеем Шойгу обсудил с ним цветные революции и поблагодарил его за то, что Москва поддерживает законную власть в Сербии.
«
"На встрече шла речь о цветных революциях, и я лично благодарен и господину Шойгу, и другим службам безопасности и их представителям за то, что они помогают поддерживать легитимную власть в Сербии, и лично в том числе президенту России", - сказал Вулин, общаясь с журналистами после лекции в РГГУ, комментируя свою встречу с Шойгу.
Вице-премьер Сербии Александр Вулин - РИА Новости, 1920, 27.02.2025
Запад пытается обвинить Россию в проведении цветной революции, заявил Вулин
29 января, 22:39
Как сообщала пресс-служба аппарата Совбеза РФ, в Москве прошла встреча Шойгу с Вулиным, в ходе которой стороны обсудили развитие двустороннего сотрудничества в сфере безопасности и текущую ситуацию в Сербии.
Президент Сербии Александр Вучич ранее поблагодарил главу МИД РФ Сергея Лаврова за осуждение попытки цветной революции в Сербии. Глава МИД Сербии Марко Джурич встретился в Москве с министром иностранных дел России, который осудил вмешательство Запада во внутренние дела Сербии.
Президент Сербии сообщил 15 февраля на День государственности, что попытка цветной революции в Сербии из-за непризнания Косово, отказа от введения санкций против РФ, поддержки Республикой Сербской Боснии и Герцеговины (РС БиГ) и планов по отделению автономного края Воеводина провалилась в связи с переменами в США и в отношениях с РФ и КНР.
В день национального праздника 15 февраля в городе Крагуевац в центральной Сербии протестующие после обрушения 1 ноября навеса на железнодорожном вокзале в Нови-Саде и гибели 15 человек студенты и сторонники оппозиции провели массовую 15-часовую блокаду городских улиц. Группы студентов несколько дней пешком шли из Белграда и Ниша в Крагуевац, в населенных пунктах по дороге их встречали с угощениями и размещали на ночлег. Следующую массовую акцию протестующие назначили на 1 марта в городе Ниш.
Участники протеста в городе Нови-Сад в Сербии - РИА Новости, 1920, 26.02.2025
В Сербии заявили о попытке госпереворота
Вчера, 22:53
 
СербияРоссияМоскваСергей ШойгуАлександр ВулинАлександр ВучичРоссийский государственный гуманитарный университетВ мире
 
 
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