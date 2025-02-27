https://ria.ru/20250227/roskachestvo-2001853876.html

Роскачество рассказало, где продается 90% псевдоорганических продуктов

Роскачество рассказало, где продается 90% псевдоорганических продуктов - РИА Новости, 27.02.2025

Роскачество рассказало, где продается 90% псевдоорганических продуктов

Почти 90% псевдоорганических продуктов в России продается на маркетплейсах, в офлайн-торговле нарушения носят точечный характер, рассказали РИА Новости в... РИА Новости, 27.02.2025

2025-02-27T06:49:00+03:00

2025-02-27T06:49:00+03:00

2025-02-27T10:01:00+03:00

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МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Почти 90% псевдоорганических продуктов в России продается на маркетплейсах, в офлайн-торговле нарушения носят точечный характер, рассказали РИА Новости в Роскачестве. "Наибольшее количество товаров с признаками псевдоорганической продукции зафиксировано в онлайне — из 450 псевдоорганических продуктов более 400 реализовывались именно на маркетплейсах. В офлайн-торговле нарушения носят точечный характер", — сказали в Роскачестве. Мониторинг Роскачества охватил 16 торговых сетей, маркетплейсов и сервисов доставки. Были проверены самые популярные маркетплейсы (Ozon, WB, "Мегамаркет" и "Яндекс.Маркет"); десять торговых сетей ("Глобус", "ВкусВилл", "Ашан", Metro, "Перекресток", "Дикси", "Магнолия", "Лента", "Азбука вкуса" и Spar); а также один сервис доставки — Vprok и одна сеть магазинов алкогольной продукции — Winestyle. Всего специалисты Роскачества выявили более 450 псевдоорганических продуктов. На их маркировке или в карточке использовались наименования "organic", "органик" или "органический", но сертификата соответствия не было, пояснили в организации. В Роскачестве уточнили, что большинство фейковой продукции — это импортные товары с маркировкой на английском языке и с использованием международных знаков органической продукции. Наиболее распространенные маркировки — "Organic", "Евролист" и "USDA". В организации напомнили, что настоящий "зеленый" продукт должен быть внесен в реестр Минсельхоза, название товара должно совпадать с названием в реестре и сертификате, а сертификат на сайте должен иметь статус "Зарегистрирован".

https://ria.ru/20250222/ryba-2000951441.html

https://ria.ru/20250220/vino-2000455611.html

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технологии, россия, роскачество, ozon, яндекс.маркет