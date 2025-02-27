https://ria.ru/20250227/rabota-2001842973.html

Опрос показал, сколько россиян готовы сменить место жительства ради работы

Опрос показал, сколько россиян готовы сменить место жительства ради работы - РИА Новости, 27.02.2025

Опрос показал, сколько россиян готовы сменить место жительства ради работы

Почти каждый четвертый россиянин готов сменить место жительства ради поиска работы, при этом молодые люди до 24 лет с меньшим энтузиазмом относятся к релокации, РИА Новости, 27.02.2025

2025-02-27T02:02:00+03:00

2025-02-27T02:02:00+03:00

2025-02-27T02:03:00+03:00

общество

москва

россия

санкт-петербург

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/0c/1783178179_0:0:2000:1126_1920x0_80_0_0_54c99677e36daaf89316ddc9083d9294.jpg

МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Почти каждый четвертый россиянин готов сменить место жительства ради поиска работы, при этом молодые люди до 24 лет с меньшим энтузиазмом относятся к релокации, чем те, кто старше, показало исследование SuperJob для РИА Новости. "В целом по РФ к смене места жительства ради работы готовы 23% экономически активных россиян: 30% мужчин и 17% женщин", - выяснили аналитики, изучив 8 миллионов активных резюме, размещенных на ресурсе. По их данным, молодые люди в возрасте от 18 до 24 лет реже, чем те, кто старше, готовы к релокации в поисках работы: лишь каждый шестой (16%) поставил отметку в резюме о возможности переезда, причем молодые мужчины делали это чаще девушек (18% против 15% соответственно). Также выяснилось, что молодежь практически не желает покидать Москву и Санкт-Петербург. Так, только каждый девятый соискатель из Москвы (11%) в возрасте от 18 до 24 лет рассматривает предложения работодателей из другого региона. Из Северной столицы готов уехать каждый восьмой (12%). В целом из Центрального федерального округа - 13% молодых россиян, а из Северо-Западного – 15%. Меньше остальных привязаны к текущему месту жительства молодые люди из ДФО - каждый четвертый (25%) указал в резюме, что рассматривает предложения из других регионов, из Южного федерального округа готовы переехать 22% россиян в возрасте от 18 - 24 лет, из Приволжского и Сибирского ФО по 21%.

https://ria.ru/20250124/rabota-1995248751.html

москва

россия

санкт-петербург

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, москва, россия, санкт-петербург