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Опрос показал, сколько россиян готовы сменить место жительства ради работы - РИА Новости, 27.02.2025
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02:02 27.02.2025 (обновлено: 02:03 27.02.2025)
https://ria.ru/20250227/rabota-2001842973.html
Опрос показал, сколько россиян готовы сменить место жительства ради работы
Опрос показал, сколько россиян готовы сменить место жительства ради работы - РИА Новости, 27.02.2025
Опрос показал, сколько россиян готовы сменить место жительства ради работы
Почти каждый четвертый россиянин готов сменить место жительства ради поиска работы, при этом молодые люди до 24 лет с меньшим энтузиазмом относятся к релокации, РИА Новости, 27.02.2025
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общество
москва
россия
санкт-петербург
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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Почти каждый четвертый россиянин готов сменить место жительства ради поиска работы, при этом молодые люди до 24 лет с меньшим энтузиазмом относятся к релокации, чем те, кто старше, показало исследование SuperJob для РИА Новости. "В целом по РФ к смене места жительства ради работы готовы 23% экономически активных россиян: 30% мужчин и 17% женщин", - выяснили аналитики, изучив 8 миллионов активных резюме, размещенных на ресурсе. По их данным, молодые люди в возрасте от 18 до 24 лет реже, чем те, кто старше, готовы к релокации в поисках работы: лишь каждый шестой (16%) поставил отметку в резюме о возможности переезда, причем молодые мужчины делали это чаще девушек (18% против 15% соответственно). Также выяснилось, что молодежь практически не желает покидать Москву и Санкт-Петербург. Так, только каждый девятый соискатель из Москвы (11%) в возрасте от 18 до 24 лет рассматривает предложения работодателей из другого региона. Из Северной столицы готов уехать каждый восьмой (12%). В целом из Центрального федерального округа - 13% молодых россиян, а из Северо-Западного – 15%. Меньше остальных привязаны к текущему месту жительства молодые люди из ДФО - каждый четвертый (25%) указал в резюме, что рассматривает предложения из других регионов, из Южного федерального округа готовы переехать 22% россиян в возрасте от 18 - 24 лет, из Приволжского и Сибирского ФО по 21%.
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москва
россия
санкт-петербург
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общество, москва, россия, санкт-петербург
Общество, Москва, Россия, Санкт-Петербург
Опрос показал, сколько россиян готовы сменить место жительства ради работы

SuperJob: каждый четвертый россиянин готов сменить место жительства ради работы

© РИА Новости / Руслан КривобокРабота за компьютером
Работа за компьютером - РИА Новости, 1920, 27.02.2025
© РИА Новости / Руслан Кривобок
Работа за компьютером. Архивное фото
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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Почти каждый четвертый россиянин готов сменить место жительства ради поиска работы, при этом молодые люди до 24 лет с меньшим энтузиазмом относятся к релокации, чем те, кто старше, показало исследование SuperJob для РИА Новости.
"В целом по РФ к смене места жительства ради работы готовы 23% экономически активных россиян: 30% мужчин и 17% женщин", - выяснили аналитики, изучив 8 миллионов активных резюме, размещенных на ресурсе.
По их данным, молодые люди в возрасте от 18 до 24 лет реже, чем те, кто старше, готовы к релокации в поисках работы: лишь каждый шестой (16%) поставил отметку в резюме о возможности переезда, причем молодые мужчины делали это чаще девушек (18% против 15% соответственно).
Также выяснилось, что молодежь практически не желает покидать Москву и Санкт-Петербург. Так, только каждый девятый соискатель из Москвы (11%) в возрасте от 18 до 24 лет рассматривает предложения работодателей из другого региона. Из Северной столицы готов уехать каждый восьмой (12%). В целом из Центрального федерального округа - 13% молодых россиян, а из Северо-Западного – 15%.
Меньше остальных привязаны к текущему месту жительства молодые люди из ДФО - каждый четвертый (25%) указал в резюме, что рассматривает предложения из других регионов, из Южного федерального округа готовы переехать 22% россиян в возрасте от 18 - 24 лет, из Приволжского и Сибирского ФО по 21%.
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