Действия ЕС коренным образом противоречат интересам Европы, заявил Пушков
Пушков: действия Евросоюза коренным образом противоречат интересам Европы
Алексей Пушков. Архивное фото
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МОСКВА, 27 фев – РИА Новости. Действия Евросоюза коренным образом противоречат интересам Европы, в том числе вызывают трения внутри самого объединения, а также противостоят руководству США, считает глава комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков.
"То, что делает Европейский союз коренным образом противоречит интересам Европы. Коренным образом. Во всех смыслах. В экономическом плане, в политическом плане, потому что это создаёт трение внутри самого Евросоюза. И возможные трещины, которые в перспективе скажутся на его единстве. В плане глобальной стратегии - это сейчас противостояние с (президентом США Дональдом) Трампом по поводу политики в отношении Украины, ну, это же иррациональный феномен", - сказал политик в ходе заседания комиссии на тему "Западные СМИ и меняющаяся реальность: сдвиги в информационном ландшафте".
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По мнению Пушкова, европейцы ставят под сомнение альянс с США и американское финансирование НАТО.
"То есть основы, ради чего? Ради Украины. Ради Украины, которая ничего не даёт Соединенным Штатам. Но особенно ничего не даёт Европе, кроме расходов", - отметил Пушков.
Он напомнил об обсуждении Евросоюзом программы объёмом 700 миллиардов долларов по помощи Украине.
"И вот как осознать этот феномен? Средства массовой информации в большинстве случаев поддерживают... Откуда этот иррационализм? Мы привыкли говорить, что СМИ делают это, (потому - ред.) что они все куплены, подкуплены и так далее. Да, они принадлежат определённым владельцам, владельцы принадлежат к определённым элитам, а эти элиты выражают некую консолидированную позицию", - полагает Пушков.
Сенатор выразил мнение, что это либеральные, евроатлантические элиты, которые уже более евроатлантические, чем администрация Соединенных Штатов. "То есть политический заказ, безусловно", - уточнил Пушков.
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