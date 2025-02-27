https://ria.ru/20250227/pushkov-2001938837.html

Действия ЕС коренным образом противоречат интересам Европы, заявил Пушков

Действия ЕС коренным образом противоречат интересам Европы, заявил Пушков - РИА Новости, 27.02.2025

Действия ЕС коренным образом противоречат интересам Европы, заявил Пушков

Действия Евросоюза коренным образом противоречат интересам Европы, в том числе вызывают трения внутри самого объединения, а также противостоят руководству США,... РИА Новости, 27.02.2025

2025-02-27T13:59:00+03:00

2025-02-27T13:59:00+03:00

2025-02-27T13:59:00+03:00

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МОСКВА, 27 фев – РИА Новости. Действия Евросоюза коренным образом противоречат интересам Европы, в том числе вызывают трения внутри самого объединения, а также противостоят руководству США, считает глава комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков. "То, что делает Европейский союз коренным образом противоречит интересам Европы. Коренным образом. Во всех смыслах. В экономическом плане, в политическом плане, потому что это создаёт трение внутри самого Евросоюза. И возможные трещины, которые в перспективе скажутся на его единстве. В плане глобальной стратегии - это сейчас противостояние с (президентом США Дональдом) Трампом по поводу политики в отношении Украины, ну, это же иррациональный феномен", - сказал политик в ходе заседания комиссии на тему "Западные СМИ и меняющаяся реальность: сдвиги в информационном ландшафте". По мнению Пушкова, европейцы ставят под сомнение альянс с США и американское финансирование НАТО. "То есть основы, ради чего? Ради Украины. Ради Украины, которая ничего не даёт Соединенным Штатам. Но особенно ничего не даёт Европе, кроме расходов", - отметил Пушков. Он напомнил об обсуждении Евросоюзом программы объёмом 700 миллиардов долларов по помощи Украине. "И вот как осознать этот феномен? Средства массовой информации в большинстве случаев поддерживают... Откуда этот иррационализм? Мы привыкли говорить, что СМИ делают это, (потому - ред.) что они все куплены, подкуплены и так далее. Да, они принадлежат определённым владельцам, владельцы принадлежат к определённым элитам, а эти элиты выражают некую консолидированную позицию", - полагает Пушков. Сенатор выразил мнение, что это либеральные, евроатлантические элиты, которые уже более евроатлантические, чем администрация Соединенных Штатов. "То есть политический заказ, безусловно", - уточнил Пушков.

https://ria.ru/20240917/evropa-1973017393.html

https://ria.ru/20240908/turtsiya-1971337914.html

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украина, европа, сша, алексей пушков, совет федерации рф, нато, в мире