https://ria.ru/20250227/pushkov-2001913659.html

Пушков рассказал о падении доверия к СМИ в США

Пушков рассказал о падении доверия к СМИ в США - РИА Новости, 27.02.2025

Пушков рассказал о падении доверия к СМИ в США

В США количество граждан, доверяющих СМИ, сократилось с 72% до 31%, этому способствовала и информационная травля Дональда Трампа, сказал глава комиссии Совета... РИА Новости, 27.02.2025

2025-02-27T12:24:00+03:00

2025-02-27T12:24:00+03:00

2025-02-27T12:24:00+03:00

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МОСКВА, 27 фев – РИА Новости. В США количество граждан, доверяющих СМИ, сократилось с 72% до 31%, этому способствовала и информационная травля Дональда Трампа, сказал глава комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков. "В Соединенных Штатах за последние 20 лет очень сильно упало доверие к так называемому мейнстриму, средству массовой информации, с 72% до 31%. Думаю, что это в значительной степени связано с внутренней политикой, потому что дезавуация Трампа, постоянное очернение, кампания травли, я думаю, что она очень сильно способствовала падению доверия к CNN, SNBC, к другим каналам на Западе, и, кстати, к ведущим западным газетам", - сказал политик на заседании комиссии на тему "Западные СМИ и меняющаяся реальность: сдвиги в информационном ландшафте". Пушков отметил, что сейчас Белый Дом принял решение, что они будут допускать на свои брифинги "не только вот эти мейнстрим, средства массовой информации, но и тех, кто никогда не был представлен". "То есть блогеров, представителей социальных различных каналов", - заключил он.

https://ria.ru/20250111/ssha-1993216229.html

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сша, дональд трамп, алексей пушков, совет федерации рф, в мире