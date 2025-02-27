Жан-Пьер прокомментировала ситуацию с аккредитацией прессы в Белом доме
Жан-Пьер: подходы к взаимодействию с прессой новой администрации США пугают
© AP Photo / Patrick SemanskyКарин Жан-Пьер
© AP Photo / Patrick Semansky
Карин Жан-Пьер . Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 27 фев - РИА Новости. Бывший пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что подходы к взаимодействию с прессой новой администрации Соединенных Штатов пугают, хотя при экс-президенте США Джо Байдене четыре сотни журналистов были лишены аккредитации.
"Мы говорили о важности свободы прессы. Важности здоровых обменов. Президент хотел вернуть это. И мы смогли", - сказал Жан-Пьер на встрече политического института Гарварда, трансляцию вели организаторы.
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По словам Жан-Пьер, она провела более 300 брифингов, "по-настоящему и основываясь на данных говорила с журналистами", а нынешняя ситуация с аккредитацией прессы в Белый дом вызывает чувство страха.
"Мы должны делать все возможное, чтобы защитить демократию. То, что я сейчас вижу, пугает", - сказала она.
Ассоциация корреспондентов Белого дома ранее упрекнула администрацию президента США Дональда Трампа в подрыве свободы прессы после решения об изменении подходов к формированию пула журналистов, освещающих деятельность американского лидера. Официальный представитель администрации Каролин Левитт ранее объявила, что пресс-служба Трампа лишает Ассоциацию функций по формированию журналистского пула и займется этим сама.
Ассоциация (WHCA) появилась 25 февраля 1914 года. Организация действует независимо от Белого дома, занимается процессом аккредитации и вопросами доступа к президенту. Ежегодно проходит ужин WHCA, который традиционно хоть раз за свой срок посещает американский лидер. Трамп стал единственным президентом за 100 лет, кто эти приемы всегда игнорировал.
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Ранее пресс-служба Белого дома ограничила журналистов агентства Ассошиэйтед Пресс в доступе в Овальный кабинет и на президентский самолет, обосновав это отказом издания называть Мексиканский залив Американским, как того требует Трамп. Суд отказался снять это ограничение на время рассмотрения иска АП в адрес сотрудников пресс-службы Белого дома.
При этом при администрации Байдена были пересмотрена аккредитации многих журналистов, более 400 из них были лишены привилегии постоянного доступа в Белый дом, согласовывали ли им присутствие на брифингах или мероприятиях с президентом, не сообщалось.