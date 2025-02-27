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Жан-Пьер прокомментировала ситуацию с аккредитацией прессы в Белом доме - РИА Новости, 27.02.2025
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03:34 27.02.2025
https://ria.ru/20250227/pressa-2001846604.html
Жан-Пьер прокомментировала ситуацию с аккредитацией прессы в Белом доме
Жан-Пьер прокомментировала ситуацию с аккредитацией прессы в Белом доме - РИА Новости, 27.02.2025
Жан-Пьер прокомментировала ситуацию с аккредитацией прессы в Белом доме
Бывший пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что подходы к взаимодействию с прессой новой администрации Соединенных Штатов пугают, хотя при... РИА Новости, 27.02.2025
2025-02-27T03:34:00+03:00
2025-02-27T03:34:00+03:00
в мире
сша
мексиканский залив
дональд трамп
карин жан-пьер
джо байден
введение трампом пошлин на товары из китая, мексики и канады
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ВАШИНГТОН, 27 фев - РИА Новости. Бывший пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что подходы к взаимодействию с прессой новой администрации Соединенных Штатов пугают, хотя при экс-президенте США Джо Байдене четыре сотни журналистов были лишены аккредитации. "Мы говорили о важности свободы прессы. Важности здоровых обменов. Президент хотел вернуть это. И мы смогли", - сказал Жан-Пьер на встрече политического института Гарварда, трансляцию вели организаторы. По словам Жан-Пьер, она провела более 300 брифингов, "по-настоящему и основываясь на данных говорила с журналистами", а нынешняя ситуация с аккредитацией прессы в Белый дом вызывает чувство страха. "Мы должны делать все возможное, чтобы защитить демократию. То, что я сейчас вижу, пугает", - сказала она. Ассоциация корреспондентов Белого дома ранее упрекнула администрацию президента США Дональда Трампа в подрыве свободы прессы после решения об изменении подходов к формированию пула журналистов, освещающих деятельность американского лидера. Официальный представитель администрации Каролин Левитт ранее объявила, что пресс-служба Трампа лишает Ассоциацию функций по формированию журналистского пула и займется этим сама. Ассоциация (WHCA) появилась 25 февраля 1914 года. Организация действует независимо от Белого дома, занимается процессом аккредитации и вопросами доступа к президенту. Ежегодно проходит ужин WHCA, который традиционно хоть раз за свой срок посещает американский лидер. Трамп стал единственным президентом за 100 лет, кто эти приемы всегда игнорировал. Ранее пресс-служба Белого дома ограничила журналистов агентства Ассошиэйтед Пресс в доступе в Овальный кабинет и на президентский самолет, обосновав это отказом издания называть Мексиканский залив Американским, как того требует Трамп. Суд отказался снять это ограничение на время рассмотрения иска АП в адрес сотрудников пресс-службы Белого дома. При этом при администрации Байдена были пересмотрена аккредитации многих журналистов, более 400 из них были лишены привилегии постоянного доступа в Белый дом, согласовывали ли им присутствие на брифингах или мероприятиях с президентом, не сообщалось.
https://ria.ru/20250209/reuters-1998223587.html
https://ria.ru/20250222/bajden-2000940859.html
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в мире, сша, мексиканский залив, дональд трамп, карин жан-пьер, джо байден, введение трампом пошлин на товары из китая, мексики и канады
В мире, США, Мексиканский залив, Дональд Трамп, Карин Жан-Пьер, Джо Байден, Введение Трампом пошлин на товары из Китая, Мексики и Канады
Жан-Пьер прокомментировала ситуацию с аккредитацией прессы в Белом доме

Жан-Пьер: подходы к взаимодействию с прессой новой администрации США пугают

© AP Photo / Patrick SemanskyКарин Жан-Пьер
Карин Жан-Пьер - РИА Новости, 1920, 27.02.2025
© AP Photo / Patrick Semansky
Карин Жан-Пьер . Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 27 фев - РИА Новости. Бывший пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что подходы к взаимодействию с прессой новой администрации Соединенных Штатов пугают, хотя при экс-президенте США Джо Байдене четыре сотни журналистов были лишены аккредитации.
"Мы говорили о важности свободы прессы. Важности здоровых обменов. Президент хотел вернуть это. И мы смогли", - сказал Жан-Пьер на встрече политического института Гарварда, трансляцию вели организаторы.
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По словам Жан-Пьер, она провела более 300 брифингов, "по-настоящему и основываясь на данных говорила с журналистами", а нынешняя ситуация с аккредитацией прессы в Белый дом вызывает чувство страха.
"Мы должны делать все возможное, чтобы защитить демократию. То, что я сейчас вижу, пугает", - сказала она.
Ассоциация корреспондентов Белого дома ранее упрекнула администрацию президента США Дональда Трампа в подрыве свободы прессы после решения об изменении подходов к формированию пула журналистов, освещающих деятельность американского лидера. Официальный представитель администрации Каролин Левитт ранее объявила, что пресс-служба Трампа лишает Ассоциацию функций по формированию журналистского пула и займется этим сама.
Ассоциация (WHCA) появилась 25 февраля 1914 года. Организация действует независимо от Белого дома, занимается процессом аккредитации и вопросами доступа к президенту. Ежегодно проходит ужин WHCA, который традиционно хоть раз за свой срок посещает американский лидер. Трамп стал единственным президентом за 100 лет, кто эти приемы всегда игнорировал.
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При этом при администрации Байдена были пересмотрена аккредитации многих журналистов, более 400 из них были лишены привилегии постоянного доступа в Белый дом, согласовывали ли им присутствие на брифингах или мероприятиях с президентом, не сообщалось.
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В миреСШАМексиканский заливДональд ТрампКарин Жан-ПьерДжо БайденВведение Трампом пошлин на товары из Китая, Мексики и Канады
 
 
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