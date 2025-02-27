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СМИ: партнеры США больше не считают их надежным союзником - РИА Новости, 27.02.2025
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09:57 27.02.2025
https://ria.ru/20250227/partnery-2001874596.html
СМИ: партнеры США больше не считают их надежным союзником
СМИ: партнеры США больше не считают их надежным союзником - РИА Новости, 27.02.2025
СМИ: партнеры США больше не считают их надежным союзником
Партнеры США больше не рассматривают Вашингтон в качестве надежного союзника, передает телеканал NBC со ссылкой на западных дипломатов. РИА Новости, 27.02.2025
2025-02-27T09:57:00+03:00
2025-02-27T09:57:00+03:00
в мире
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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Партнеры США больше не рассматривают Вашингтон в качестве надежного союзника, передает телеканал NBC со ссылкой на западных дипломатов. "После шага (президента США Дональда - ред.) Трампа в сторону России, угроз введения пошлин в отношении союзников по НАТО и разговоров о приобретении Гренландии, европейские и другие демократические правительства приспосабливаются к реальности, в которой США больше нельзя рассматривать как надежного союзника", - утверждается в публикации на сайте телеканала со ссылкой на действующих и бывших западных дипломатов. Российско-американские переговоры высокого уровня прошли в Эр-Рияде на прошлой неделе. Как заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, в ходе первых за долгое время очных переговоров стороны договорились создавать условия для полного возобновления сотрудничества РФ и США и его расширения на новые сферы, представляющие взаимный интерес. В частности, Москва и Вашингтон договорились устранить искусственные ограничения в работе посольств и других загранучреждений, создать рабочие группы высокого уровня для начала работы по скорейшему разрешению кризиса на Украине. Министр выразил уверенность, что после переговоров США стали лучше понимать позицию Москвы. По данным МИД России, в Эр-Рияде стороны также договорились возобновить коммуникацию по ряду международных проблем с учетом ответственности РФ и США как ядерных держав. Стороны выразили намерение в перспективе рассмотреть возобновление сотрудничества в космической, энергетической и других сферах. Встреча в столице Саудовской Аравии прошла по поручению президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа. На ней представители Москвы и Вашингтона обозначили круг тем, которые необходимо решить перед встречей глав государств. Трамп 18 февраля подписал указ о введении пошлин в размере 25% на все поставки в страну стали и алюминия. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС сожалеют о решении США ввести пошлины, и пригрозила ответными мерами. В начале января Трамп заявил, что Гренландия должна войти в состав США. Идея приобретения острова, обладающего широкой автономией в составе Дании, была озвучена им еще в 2019 году во время первого президентского срока. И тогда, и сейчас власти Гренландии и Дании отвергли это предложение, назвав его несерьезным. Кроме того, Трамп активно продвигает инициативы о включении Канады в состав Соединенных Штатов в качестве 51-го штата и о возвращении США контроля над Панамским каналом.
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в мире, сша, россия, вашингтон (штат), дональд трамп, сергей лавров, владимир путин, nbc, нато, еврокомиссия
В мире, США, Россия, Вашингтон (штат), Дональд Трамп, Сергей Лавров, Владимир Путин, NBC, НАТО, Еврокомиссия
СМИ: партнеры США больше не считают их надежным союзником

NBC: партнеры США больше не рассматривают Вашингтон как надежного союзника

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкФлаг США
Флаг США - РИА Новости, 1920, 27.02.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Партнеры США больше не рассматривают Вашингтон в качестве надежного союзника, передает телеканал NBC со ссылкой на западных дипломатов.
"После шага (президента США Дональда - ред.) Трампа в сторону России, угроз введения пошлин в отношении союзников по НАТО и разговоров о приобретении Гренландии, европейские и другие демократические правительства приспосабливаются к реальности, в которой США больше нельзя рассматривать как надежного союзника", - утверждается в публикации на сайте телеканала со ссылкой на действующих и бывших западных дипломатов.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 18.02.2025
Россия и США сделали первый шаг к миру
18 февраля, 17:21
Российско-американские переговоры высокого уровня прошли в Эр-Рияде на прошлой неделе. Как заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, в ходе первых за долгое время очных переговоров стороны договорились создавать условия для полного возобновления сотрудничества РФ и США и его расширения на новые сферы, представляющие взаимный интерес. В частности, Москва и Вашингтон договорились устранить искусственные ограничения в работе посольств и других загранучреждений, создать рабочие группы высокого уровня для начала работы по скорейшему разрешению кризиса на Украине. Министр выразил уверенность, что после переговоров США стали лучше понимать позицию Москвы.
По данным МИД России, в Эр-Рияде стороны также договорились возобновить коммуникацию по ряду международных проблем с учетом ответственности РФ и США как ядерных держав. Стороны выразили намерение в перспективе рассмотреть возобновление сотрудничества в космической, энергетической и других сферах.
Встреча в столице Саудовской Аравии прошла по поручению президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа. На ней представители Москвы и Вашингтона обозначили круг тем, которые необходимо решить перед встречей глав государств.
Трамп 18 февраля подписал указ о введении пошлин в размере 25% на все поставки в страну стали и алюминия. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС сожалеют о решении США ввести пошлины, и пригрозила ответными мерами.
В начале января Трамп заявил, что Гренландия должна войти в состав США. Идея приобретения острова, обладающего широкой автономией в составе Дании, была озвучена им еще в 2019 году во время первого президентского срока. И тогда, и сейчас власти Гренландии и Дании отвергли это предложение, назвав его несерьезным. Кроме того, Трамп активно продвигает инициативы о включении Канады в состав Соединенных Штатов в качестве 51-го штата и о возвращении США контроля над Панамским каналом.
Российско-американские переговоры в Эр-Рияде - РИА Новости, 1920, 18.02.2025
Встреча в Эр-Рияде оказалась в центре внимания мировых СМИ
18 февраля, 13:26
 
В миреСШАРоссияВашингтон (штат)Дональд ТрампСергей ЛавровВладимир ПутинNBCНАТОЕврокомиссия
 
 
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