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Жан-Пьер заявила, что в Демократической партии нет лидера
Жан-Пьер заявила, что в Демократической партии нет лидера - РИА Новости, 27.02.2025
Жан-Пьер заявила, что в Демократической партии нет лидера
Бывший пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что после поражения на выборах бывшего вице-президента США Камалы Харрис в Демократической партии нет РИА Новости, 27.02.2025
2025-02-27T03:35:00+03:00
2025-02-27T03:35:00+03:00
2025-02-27T03:35:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 27 фев - РИА Новости. Бывший пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что после поражения на выборах бывшего вице-президента США Камалы Харрис в Демократической партии нет фигуры, за которой мог бы последовать избиратель. "Никого нет, кого бы я назвала. Но, думаю, важно, если вы губернатор, занимаете выборную должность на местном уровне или бывший вице-президент: люди страдают и напуганы, важно продолжать борьбу и ясно посылать сообщение о том, как мы защитим этих людей", - сказала Жан-Пьер на встрече политического института Гарварда, трансляцию вели организаторы. Она поддержала решение экс-президента Джо Байдена сняться с выборов, хотя его работу считала эффективной. "Я видела человека с опытом, который понимал вопросы, которые ему задают, принимал тяжелые решения", - сказала Жан-Пьер. "Думаю, есть много важных лидеров в Демократической партии. Я хочу видеть много людей, а не одного, кто проведет нас через эти времена", - сказала Жан-Пьер.
https://ria.ru/20241017/kharris-1978426088.html
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в мире, сша, карин жан-пьер, камала харрис, джо байден
В мире, США, Карин Жан-Пьер, Камала Харрис, Джо Байден
Жан-Пьер заявила, что в Демократической партии нет лидера
Экс-пресс-секретарь Белого дома Жан-Пьер: в Демократической партии нет лидера