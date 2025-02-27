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Мединский возглавил Союз писателей России - РИА Новости, 27.02.2025
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
13:55 27.02.2025 (обновлено: 14:47 27.02.2025)
https://ria.ru/20250227/medinskiy-2001937964.html
Мединский возглавил Союз писателей России
Мединский возглавил Союз писателей России - РИА Новости, 27.02.2025
Мединский возглавил Союз писателей России
Помощника президента Владимира Мединского избрали главой Союза писателей России (СПР), передает корреспондент РИА Новости c внеочередного съезда организации. РИА Новости, 27.02.2025
2025-02-27T13:55:00+03:00
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культура
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союз писателей россии
новости культуры
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МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Помощника президента Владимира Мединского избрали главой Союза писателей России (СПР), передает корреспондент РИА Новости c внеочередного съезда организации.Кандидатуру Мединского выдвинул Николай Иванов, который возглавлял СПР с 2018 года, но на съезде сложил с себя полномочия. Других кандидатов не было.В результате за Мединского проголосовали 143 человека, против — один, трое воздержались.&quot;Обновление и консолидирование, восстановление Союза писателей России — это задача государственных приоритетов&quot;, — заявил помощник президента, выступая на съезде.Он также перечислил направления работы СПР, среди которых — повышение престижа членства в организации, продвижение русской литературы за рубежом, взаимодействие с отечественным книжным рынком.Внеочередной съезд Союза писателей России проходит в Москве, в Доме Пашкова.
https://ria.ru/20250227/putin-2001924448.html
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россия, владимир мединский, союз писателей россии, новости культуры, москва
Культура, Россия, Владимир Мединский, Союз писателей России, Новости культуры, Москва
Мединский возглавил Союз писателей России

Владимира Мединского избрали главой Союза писателей России

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкПомощник президента Владимир Мединский выступает на XVII внеочередном съезде Союза писателей России
Помощник президента Владимир Мединский выступает на XVII внеочередном съезде Союза писателей России - РИА Новости, 1920, 27.02.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Помощник президента Владимир Мединский выступает на XVII внеочередном съезде Союза писателей России
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МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Помощника президента Владимира Мединского избрали главой Союза писателей России (СПР), передает корреспондент РИА Новости c внеочередного съезда организации.
Кандидатуру Мединского выдвинул Николай Иванов, который возглавлял СПР с 2018 года, но на съезде сложил с себя полномочия. Других кандидатов не было.
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В результате за Мединского проголосовали 143 человека, против — один, трое воздержались.
«

"Обновление и консолидирование, восстановление Союза писателей России — это задача государственных приоритетов", — заявил помощник президента, выступая на съезде.

Он также перечислил направления работы СПР, среди которых — повышение престижа членства в организации, продвижение русской литературы за рубежом, взаимодействие с отечественным книжным рынком.
Внеочередной съезд Союза писателей России проходит в Москве, в Доме Пашкова.
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