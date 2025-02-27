Мединский возглавил Союз писателей России
Владимира Мединского избрали главой Союза писателей России
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкПомощник президента Владимир Мединский выступает на XVII внеочередном съезде Союза писателей России
Помощник президента Владимир Мединский выступает на XVII внеочередном съезде Союза писателей России
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МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Помощника президента Владимира Мединского избрали главой Союза писателей России (СПР), передает корреспондент РИА Новости c внеочередного съезда организации.
Кандидатуру Мединского выдвинул Николай Иванов, который возглавлял СПР с 2018 года, но на съезде сложил с себя полномочия. Других кандидатов не было.
В результате за Мединского проголосовали 143 человека, против — один, трое воздержались.
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"Обновление и консолидирование, восстановление Союза писателей России — это задача государственных приоритетов", — заявил помощник президента, выступая на съезде.
Он также перечислил направления работы СПР, среди которых — повышение престижа членства в организации, продвижение русской литературы за рубежом, взаимодействие с отечественным книжным рынком.
Внеочередной съезд Союза писателей России проходит в Москве, в Доме Пашкова.
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