https://ria.ru/20250227/medinskiy-2001937964.html

Мединский возглавил Союз писателей России

Мединский возглавил Союз писателей России - РИА Новости, 27.02.2025

Мединский возглавил Союз писателей России

Помощника президента Владимира Мединского избрали главой Союза писателей России (СПР), передает корреспондент РИА Новости c внеочередного съезда организации. РИА Новости, 27.02.2025

2025-02-27T13:55:00+03:00

2025-02-27T13:55:00+03:00

2025-02-27T14:47:00+03:00

культура

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МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Помощника президента Владимира Мединского избрали главой Союза писателей России (СПР), передает корреспондент РИА Новости c внеочередного съезда организации.Кандидатуру Мединского выдвинул Николай Иванов, который возглавлял СПР с 2018 года, но на съезде сложил с себя полномочия. Других кандидатов не было.В результате за Мединского проголосовали 143 человека, против — один, трое воздержались."Обновление и консолидирование, восстановление Союза писателей России — это задача государственных приоритетов", — заявил помощник президента, выступая на съезде.Он также перечислил направления работы СПР, среди которых — повышение престижа членства в организации, продвижение русской литературы за рубежом, взаимодействие с отечественным книжным рынком.Внеочередной съезд Союза писателей России проходит в Москве, в Доме Пашкова.

https://ria.ru/20250227/putin-2001924448.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, владимир мединский, союз писателей россии, новости культуры, москва