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Матвиенко рассказала о помехе для сотрудничества России и Турции - РИА Новости, 27.02.2025
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14:10 27.02.2025
https://ria.ru/20250227/matvienko-2001942744.html
Матвиенко рассказала о помехе для сотрудничества России и Турции
Матвиенко рассказала о помехе для сотрудничества России и Турции - РИА Новости, 27.02.2025
Матвиенко рассказала о помехе для сотрудничества России и Турции
Давление и односторонние санкции в отношении России и Турции мешают развитию сотрудничества двух стран, заявила председатель Совета Федерации Валентина... РИА Новости, 27.02.2025
2025-02-27T14:10:00+03:00
2025-02-27T14:10:00+03:00
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россия
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АНКАРА, 27 фев - РИА Новости. Давление и односторонние санкции в отношении России и Турции мешают развитию сотрудничества двух стран, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. Матвиенко находится в Турции с официальным визитом 26-27 февраля, сообщили ранее в пресс-службе Совета Федерации. "Довольно признательны, Турция признает оценку незаконности односторонних санкций, которые принимаются к той или иной стране и, конечно, те санкции, давление, которое оказывается на наши страны – они, безусловно, сдерживают более широкое сотрудничество сотрудничества, но мы суверенные государства – вправе производить расчеты в национальных валютах, найти механизмы взаиморасчётов, которые были бы взаимоприемлемы для бизнеса Турции, для бизнеса России и, в целом, для развития нашего сотрудничества", - сказала Матвиенко после встречи с председателем парламента Турции Нуманом Куртулмушем.
https://ria.ru/20250222/turtsiya-2000944008.html
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турция, россия, валентина матвиенко, нуман куртулмуш, совет федерации рф, в мире
Турция, Россия, Валентина Матвиенко, Нуман Куртулмуш, Совет Федерации РФ, В мире
Матвиенко рассказала о помехе для сотрудничества России и Турции

Матвиенко: санкции против России и Турции мешают развитию сотрудничества

© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ | Перейти в медиабанкПредседатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко и председатель Великого национального собрания Турции Нуман Куртулмуш во время встречи в Анкаре
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко и председатель Великого национального собрания Турции Нуман Куртулмуш во время встречи в Анкаре - РИА Новости, 1920, 27.02.2025
© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ
Перейти в медиабанк
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко и председатель Великого национального собрания Турции Нуман Куртулмуш во время встречи в Анкаре
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АНКАРА, 27 фев - РИА Новости. Давление и односторонние санкции в отношении России и Турции мешают развитию сотрудничества двух стран, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.
Матвиенко находится в Турции с официальным визитом 26-27 февраля, сообщили ранее в пресс-службе Совета Федерации.
"Довольно признательны, Турция признает оценку незаконности односторонних санкций, которые принимаются к той или иной стране и, конечно, те санкции, давление, которое оказывается на наши страны – они, безусловно, сдерживают более широкое сотрудничество сотрудничества, но мы суверенные государства – вправе производить расчеты в национальных валютах, найти механизмы взаиморасчётов, которые были бы взаимоприемлемы для бизнеса Турции, для бизнеса России и, в целом, для развития нашего сотрудничества", - сказала Матвиенко после встречи с председателем парламента Турции Нуманом Куртулмушем.
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ТурцияРоссияВалентина МатвиенкоНуман КуртулмушСовет Федерации РФВ мире
 
 
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