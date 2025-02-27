Матвиенко рассказала о помехе для сотрудничества России и Турции
Матвиенко: санкции против России и Турции мешают развитию сотрудничества
© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ | Перейти в медиабанкПредседатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко и председатель Великого национального собрания Турции Нуман Куртулмуш во время встречи в Анкаре
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко и председатель Великого национального собрания Турции Нуман Куртулмуш во время встречи в Анкаре
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АНКАРА, 27 фев - РИА Новости. Давление и односторонние санкции в отношении России и Турции мешают развитию сотрудничества двух стран, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.
Матвиенко находится в Турции с официальным визитом 26-27 февраля, сообщили ранее в пресс-службе Совета Федерации.
"Довольно признательны, Турция признает оценку незаконности односторонних санкций, которые принимаются к той или иной стране и, конечно, те санкции, давление, которое оказывается на наши страны – они, безусловно, сдерживают более широкое сотрудничество сотрудничества, но мы суверенные государства – вправе производить расчеты в национальных валютах, найти механизмы взаиморасчётов, которые были бы взаимоприемлемы для бизнеса Турции, для бизнеса России и, в целом, для развития нашего сотрудничества", - сказала Матвиенко после встречи с председателем парламента Турции Нуманом Куртулмушем.
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22 февраля, 04:20