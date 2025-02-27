https://ria.ru/20250227/matvienko-2001942744.html

Матвиенко рассказала о помехе для сотрудничества России и Турции

Матвиенко рассказала о помехе для сотрудничества России и Турции - РИА Новости, 27.02.2025

Матвиенко рассказала о помехе для сотрудничества России и Турции

Давление и односторонние санкции в отношении России и Турции мешают развитию сотрудничества двух стран, заявила председатель Совета Федерации Валентина... РИА Новости, 27.02.2025

2025-02-27T14:10:00+03:00

2025-02-27T14:10:00+03:00

2025-02-27T14:10:00+03:00

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АНКАРА, 27 фев - РИА Новости. Давление и односторонние санкции в отношении России и Турции мешают развитию сотрудничества двух стран, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. Матвиенко находится в Турции с официальным визитом 26-27 февраля, сообщили ранее в пресс-службе Совета Федерации. "Довольно признательны, Турция признает оценку незаконности односторонних санкций, которые принимаются к той или иной стране и, конечно, те санкции, давление, которое оказывается на наши страны – они, безусловно, сдерживают более широкое сотрудничество сотрудничества, но мы суверенные государства – вправе производить расчеты в национальных валютах, найти механизмы взаиморасчётов, которые были бы взаимоприемлемы для бизнеса Турции, для бизнеса России и, в целом, для развития нашего сотрудничества", - сказала Матвиенко после встречи с председателем парламента Турции Нуманом Куртулмушем.

https://ria.ru/20250222/turtsiya-2000944008.html

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турция, россия, валентина матвиенко, нуман куртулмуш, совет федерации рф, в мире