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Матвиенко рассказала, на чем основаны отношения России и Турции - РИА Новости, 27.02.2025
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13:53 27.02.2025
https://ria.ru/20250227/matvienko-2001937569.html
Матвиенко рассказала, на чем основаны отношения России и Турции
Матвиенко рассказала, на чем основаны отношения России и Турции - РИА Новости, 27.02.2025
Матвиенко рассказала, на чем основаны отношения России и Турции
Россия и Турция имеют абсолютно одинаковые точки зрения, что совместную работу следует строить с учетом баланса интересов друг друга, заявила председатель... РИА Новости, 27.02.2025
2025-02-27T13:53:00+03:00
2025-02-27T13:53:00+03:00
турция
россия
валентина матвиенко
нуман куртулмуш
совет федерации рф
в мире
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АНКАРА, 27 фев - РИА Новости. Россия и Турция имеют абсолютно одинаковые точки зрения, что совместную работу следует строить с учетом баланса интересов друг друга, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. Матвиенко находится в Турции с официальным визитом 26-27 февраля, сообщили ранее в пресс-службе Совета Федерации. "Здесь у нас абсолютное совпадение точек зрения: главное – строить работу на взаимной выгоде, взаимном уважении и с балансом интересов, учетом национальных интересов друг друга, и тогда у нас всё получится", - сказала Матвиенко после встречи с председателем парламента Турции Нуманом Куртулмушем.
https://ria.ru/20250226/turtsiya-2001624696.html
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турция, россия, валентина матвиенко, нуман куртулмуш, совет федерации рф, в мире
Турция, Россия, Валентина Матвиенко, Нуман Куртулмуш, Совет Федерации РФ, В мире
Матвиенко рассказала, на чем основаны отношения России и Турции

Матвиенко: РФ и Турция строят работу на основе баланса интересов

© Фото : Совет Федерации Федерального Собрания Российской ФедерацииВалентина Матвиенко на заседании Совета Федерации
Валентина Матвиенко на заседании Совета Федерации - РИА Новости, 1920, 27.02.2025
© Фото : Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации
Валентина Матвиенко на заседании Совета Федерации. Архивное фото
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АНКАРА, 27 фев - РИА Новости. Россия и Турция имеют абсолютно одинаковые точки зрения, что совместную работу следует строить с учетом баланса интересов друг друга, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.
Матвиенко находится в Турции с официальным визитом 26-27 февраля, сообщили ранее в пресс-службе Совета Федерации.
"Здесь у нас абсолютное совпадение точек зрения: главное – строить работу на взаимной выгоде, взаимном уважении и с балансом интересов, учетом национальных интересов друг друга, и тогда у нас всё получится", - сказала Матвиенко после встречи с председателем парламента Турции Нуманом Куртулмушем.
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ТурцияРоссияВалентина МатвиенкоНуман КуртулмушСовет Федерации РФВ мире
 
 
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