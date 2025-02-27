https://ria.ru/20250227/malayziya-2001883276.html
Шойгу провел переговоры с министром обороны Малайзии
Шойгу провел переговоры с министром обороны Малайзии - РИА Новости, 27.02.2025
Шойгу провел переговоры с министром обороны Малайзии
Секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу в рамках рабочего визита в Малайзию провел переговоры с главой военного ведомства страны Мохамедом Халедом... РИА Новости, 27.02.2025
2025-02-27T10:23:00+03:00
2025-02-27T10:23:00+03:00
2025-02-27T10:24:00+03:00
малайзия
россия
куала-лумпур
сергей шойгу
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в мире
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КУАЛА-ЛУМПУР, 27 фев - РИА Новости. Секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу в рамках рабочего визита в Малайзию провел переговоры с главой военного ведомства страны Мохамедом Халедом Нордином. В здании Министерства обороны Малайзии прошли переговоры, где секретарь Совбеза РФ обсудил с главой военного ведомства Малайзии вопросы военного сотрудничества, глобальной и региональной безопасности. В состав российской делегации на переговорах, в частности, вошли замминистра обороны РФ Александр Фомин, посол России в Малайзии Наиль Латыпов и заместитель директора ФСВТС Михаил Петухов. Ранее сообщалось, что секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу прибыл с рабочим визитом в столицу Малайзии Куала-Лумпур. В ходе поездки он уже провел встречи с главой Совбеза и премьер-министром Малайзии.
https://ria.ru/20240904/diplomatiya-1970181410.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
малайзия, россия, куала-лумпур, сергей шойгу, федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству (фсвтс россии), в мире
Малайзия, Россия, Куала-Лумпур, Сергей Шойгу, Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС России), В мире
Шойгу провел переговоры с министром обороны Малайзии
Шойгу обсудил с министром обороны Малайзии Нордином военное сотрудничество