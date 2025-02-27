https://ria.ru/20250227/malayziya-2001883276.html

Шойгу провел переговоры с министром обороны Малайзии

Шойгу провел переговоры с министром обороны Малайзии - РИА Новости, 27.02.2025

Шойгу провел переговоры с министром обороны Малайзии

Секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу в рамках рабочего визита в Малайзию провел переговоры с главой военного ведомства страны Мохамедом Халедом... РИА Новости, 27.02.2025

2025-02-27T10:23:00+03:00

2025-02-27T10:23:00+03:00

2025-02-27T10:24:00+03:00

малайзия

россия

куала-лумпур

сергей шойгу

федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству (фсвтс россии)

в мире

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КУАЛА-ЛУМПУР, 27 фев - РИА Новости. Секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу в рамках рабочего визита в Малайзию провел переговоры с главой военного ведомства страны Мохамедом Халедом Нордином. В здании Министерства обороны Малайзии прошли переговоры, где секретарь Совбеза РФ обсудил с главой военного ведомства Малайзии вопросы военного сотрудничества, глобальной и региональной безопасности. В состав российской делегации на переговорах, в частности, вошли замминистра обороны РФ Александр Фомин, посол России в Малайзии Наиль Латыпов и заместитель директора ФСВТС Михаил Петухов. Ранее сообщалось, что секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу прибыл с рабочим визитом в столицу Малайзии Куала-Лумпур. В ходе поездки он уже провел встречи с главой Совбеза и премьер-министром Малайзии.

https://ria.ru/20240904/diplomatiya-1970181410.html

малайзия

россия

куала-лумпур

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Ольга Фомченкова

малайзия, россия, куала-лумпур, сергей шойгу, федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству (фсвтс россии), в мире