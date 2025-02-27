Рейтинг@Mail.ru
Шойгу провел переговоры с министром обороны Малайзии - РИА Новости, 27.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:23 27.02.2025 (обновлено: 10:24 27.02.2025)
https://ria.ru/20250227/malayziya-2001883276.html
Шойгу провел переговоры с министром обороны Малайзии
Шойгу провел переговоры с министром обороны Малайзии - РИА Новости, 27.02.2025
Шойгу провел переговоры с министром обороны Малайзии
Секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу в рамках рабочего визита в Малайзию провел переговоры с главой военного ведомства страны Мохамедом Халедом... РИА Новости, 27.02.2025
2025-02-27T10:23:00+03:00
2025-02-27T10:24:00+03:00
малайзия
россия
куала-лумпур
сергей шойгу
федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству (фсвтс россии)
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/10/1773103378_0:31:2361:1359_1920x0_80_0_0_bd004a2f813d22496771cb24c44d1bfd.jpg
КУАЛА-ЛУМПУР, 27 фев - РИА Новости. Секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу в рамках рабочего визита в Малайзию провел переговоры с главой военного ведомства страны Мохамедом Халедом Нордином. В здании Министерства обороны Малайзии прошли переговоры, где секретарь Совбеза РФ обсудил с главой военного ведомства Малайзии вопросы военного сотрудничества, глобальной и региональной безопасности. В состав российской делегации на переговорах, в частности, вошли замминистра обороны РФ Александр Фомин, посол России в Малайзии Наиль Латыпов и заместитель директора ФСВТС Михаил Петухов. Ранее сообщалось, что секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу прибыл с рабочим визитом в столицу Малайзии Куала-Лумпур. В ходе поездки он уже провел встречи с главой Совбеза и премьер-министром Малайзии.
https://ria.ru/20240904/diplomatiya-1970181410.html
малайзия
россия
куала-лумпур
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/10/1773103378_333:0:2361:1521_1920x0_80_0_0_92d285a8b4c6d800a508c5a663cdc856.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
малайзия, россия, куала-лумпур, сергей шойгу, федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству (фсвтс россии), в мире
Малайзия, Россия, Куала-Лумпур, Сергей Шойгу, Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС России), В мире
Шойгу провел переговоры с министром обороны Малайзии

Шойгу обсудил с министром обороны Малайзии Нордином военное сотрудничество

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ | Перейти в медиабанкСергей Шойгу
Сергей Шойгу - РИА Новости, 1920, 27.02.2025
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
Перейти в медиабанк
Сергей Шойгу. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
КУАЛА-ЛУМПУР, 27 фев - РИА Новости. Секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу в рамках рабочего визита в Малайзию провел переговоры с главой военного ведомства страны Мохамедом Халедом Нордином.
В здании Министерства обороны Малайзии прошли переговоры, где секретарь Совбеза РФ обсудил с главой военного ведомства Малайзии вопросы военного сотрудничества, глобальной и региональной безопасности.
В состав российской делегации на переговорах, в частности, вошли замминистра обороны РФ Александр Фомин, посол России в Малайзии Наиль Латыпов и заместитель директора ФСВТС Михаил Петухов.
Ранее сообщалось, что секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу прибыл с рабочим визитом в столицу Малайзии Куала-Лумпур. В ходе поездки он уже провел встречи с главой Совбеза и премьер-министром Малайзии.
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад (слева) во время встречи на полях Восточного экономического форума – 2019 на территории кампуса ДВФУ на острове Русский - РИА Новости, 1920, 04.09.2024
Межгосударственные отношения России и Малайзии
4 сентября 2024, 00:20
 
МалайзияРоссияКуала-ЛумпурСергей ШойгуФедеральная служба по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС России)В мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала