https://ria.ru/20250227/magate-2002045977.html

Венгрия призвала Киев не препятствовать ротации экспертов МАГАТЭ на ЗАЭС

Венгрия призвала Киев не препятствовать ротации экспертов МАГАТЭ на ЗАЭС - РИА Новости, 27.02.2025

Венгрия призвала Киев не препятствовать ротации экспертов МАГАТЭ на ЗАЭС

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто призвал власти Украины не препятствовать ротации экспертов Международного агентства... РИА Новости, 27.02.2025

2025-02-27T19:20:00+03:00

2025-02-27T19:20:00+03:00

2025-02-27T19:20:00+03:00

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БУДАПЕШТ, 27 фев - РИА Новости. Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто призвал власти Украины не препятствовать ротации экспертов Международного агентства по атомной энергетике (МАГАТЭ) на Запорожской АЭС (ЗАЭС). "Мы призываем власти Украины не препятствовать работе и ротации наблюдательной миссии (МАГАТЭ - ред.) на Запорожской АЭС", - сказал Сийярто на пресс-конференции с гендиректором агентства Рафаэлем Гросси. Венгерский министр отметил, что "любой несчастный случай на ЗАЭС привел бы к общеевропейской трагедии, поскольку это крупнейшая АЭС в Европе". В середине февраля официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что перенесенная ротация экспертов секретариата МАГАТЭ на Запорожской АЭС не состоялась из-за провокационных действий Украины, движение новой группы представителей агентства было неожиданно заблокировано на подконтрольной ВСУ территории. Кроме того, по ее словам, при возвращении колонна, в которой находились российские военные и эксперты секретариата МАГАТЭ, которые должны были покинуть ЗАЭС, подверглась ударам БПЛА и минометному обстрелу. ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе - на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ.

https://ria.ru/20250221/vsu-2000769449.html

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