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Венгрия призвала Киев не препятствовать ротации экспертов МАГАТЭ на ЗАЭС - РИА Новости, 27.02.2025
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19:20 27.02.2025
https://ria.ru/20250227/magate-2002045977.html
Венгрия призвала Киев не препятствовать ротации экспертов МАГАТЭ на ЗАЭС
Венгрия призвала Киев не препятствовать ротации экспертов МАГАТЭ на ЗАЭС - РИА Новости, 27.02.2025
Венгрия призвала Киев не препятствовать ротации экспертов МАГАТЭ на ЗАЭС
Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто призвал власти Украины не препятствовать ротации экспертов Международного агентства... РИА Новости, 27.02.2025
2025-02-27T19:20:00+03:00
2025-02-27T19:20:00+03:00
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БУДАПЕШТ, 27 фев - РИА Новости. Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто призвал власти Украины не препятствовать ротации экспертов Международного агентства по атомной энергетике (МАГАТЭ) на Запорожской АЭС (ЗАЭС). "Мы призываем власти Украины не препятствовать работе и ротации наблюдательной миссии (МАГАТЭ - ред.) на Запорожской АЭС", - сказал Сийярто на пресс-конференции с гендиректором агентства Рафаэлем Гросси. Венгерский министр отметил, что "любой несчастный случай на ЗАЭС привел бы к общеевропейской трагедии, поскольку это крупнейшая АЭС в Европе". В середине февраля официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что перенесенная ротация экспертов секретариата МАГАТЭ на Запорожской АЭС не состоялась из-за провокационных действий Украины, движение новой группы представителей агентства было неожиданно заблокировано на подконтрольной ВСУ территории. Кроме того, по ее словам, при возвращении колонна, в которой находились российские военные и эксперты секретариата МАГАТЭ, которые должны были покинуть ЗАЭС, подверглась ударам БПЛА и минометному обстрелу. ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе - на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ.
https://ria.ru/20250221/vsu-2000769449.html
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в мире, украина, россия, венгрия, петер сийярто, рафаэль гросси, мария захарова, магатэ, запорожская аэс, вооруженные силы украины
В мире, Украина, Россия, Венгрия, Петер Сийярто, Рафаэль Гросси, Мария Захарова, МАГАТЭ, Запорожская АЭС, Вооруженные силы Украины
Венгрия призвала Киев не препятствовать ротации экспертов МАГАТЭ на ЗАЭС

Сийярто призвал Киев не препятствовать ротации экспертов МАГАТЭ на ЗАЭС

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкБронеавтомобиль на территории Запорожской АЭС
Бронеавтомобиль на территории Запорожской АЭС - РИА Новости, 1920, 27.02.2025
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Бронеавтомобиль на территории Запорожской АЭС. Архивное фото
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БУДАПЕШТ, 27 фев - РИА Новости. Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто призвал власти Украины не препятствовать ротации экспертов Международного агентства по атомной энергетике (МАГАТЭ) на Запорожской АЭС (ЗАЭС).
«
"Мы призываем власти Украины не препятствовать работе и ротации наблюдательной миссии (МАГАТЭ - ред.) на Запорожской АЭС", - сказал Сийярто на пресс-конференции с гендиректором агентства Рафаэлем Гросси.
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Венгерский министр отметил, что "любой несчастный случай на ЗАЭС привел бы к общеевропейской трагедии, поскольку это крупнейшая АЭС в Европе".
В середине февраля официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что перенесенная ротация экспертов секретариата МАГАТЭ на Запорожской АЭС не состоялась из-за провокационных действий Украины, движение новой группы представителей агентства было неожиданно заблокировано на подконтрольной ВСУ территории. Кроме того, по ее словам, при возвращении колонна, в которой находились российские военные и эксперты секретариата МАГАТЭ, которые должны были покинуть ЗАЭС, подверглась ударам БПЛА и минометному обстрелу.
ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе - на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ.
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В миреУкраинаРоссияВенгрияПетер СийяртоРафаэль ГроссиМария ЗахароваМАГАТЭЗапорожская АЭСВооруженные силы Украины
 
 
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