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Курды готовы сложить оружие, если им разрешат заниматься политикой в Турции

Курды готовы сложить оружие, если им разрешат заниматься политикой в Турции - РИА Новости, 27.02.2025

Курды готовы сложить оружие, если им разрешат заниматься политикой в Турции

Курдские вооруженные отряды PYD (Партии демократического союза) готовы после призыва лидера "Рабочей партии Курдистана" Абдуллы Оджалана сложить оружие, если им РИА Новости, 27.02.2025

2025-02-27T19:18:00+03:00

2025-02-27T19:18:00+03:00

2025-02-27T19:18:00+03:00

в мире

турция

сирия

анкара (провинция)

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реджеп тайип эрдоган

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рабочая партия курдистана

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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Курдские вооруженные отряды PYD (Партии демократического союза) готовы после призыва лидера "Рабочей партии Курдистана" Абдуллы Оджалана сложить оружие, если им разрешат вести политическую деятельность в Турции, заявил руководитель PYD Салих Муслим. "Мы сложим оружие, если будут устранены причины, по которым мы за него взялись. Если нам разрешат политическую деятельность, не будет нужды в оружии", - заявил Муслим телеканалу "Аль-Арабия". По его словам, партия ждет результатов конгресса РПК, где может быть вынесено решение о самороспуске. При этом он отметил, что командиры курдских отрядов примут решение об отказе от вооруженной борьбы или ее продолжении после изучения обращения Оджалана. Сейчас PYD как и сама РПК запрещены в Турции. Представители турецкой прокурдской партии DEM зачитали в четверг обращение лидера "Рабочей партии Курдистана" Абдуллы Оджалана к боевикам группировки с призывом к роспуску и разоружению. Оджалан уже обращался с аналогичными призывами к боевикам РПК, в частности, в 2013 и 2015 году. Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара не приемлет боевиков признанной террористической и запрещенной в стране "Рабочей партии Курдистана" (PПК) в качестве представителей курдов в Сирии. В свою очередь Оджалан на встрече с депутатами прокурдской партии DEM выразил готовность предпринять необходимый "позитивный шаг" для решения курдского вопроса на турецкой территории. Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан заявил ранее, что Анкара ожидает от Дамаска решения проблемы с присутствием боевиков "Рабочей партии Курдистана". Эрдоган сообщил 4 февраля, что обсудил с президентом Сирии на переходный период Ахмедом аш-Шараа совместные шаги по борьбе с РПК и ИГ* (ИГИЛ*, "Исламское государство"*)Турция проводит переоценку присутствия турецких ВС в Сирии, контактирует с новыми сирийскими властями по этому поводу, заявил в январе министр иностранных дел Турции Хакан Фидан. Днем ранее источник в МО Турции сообщил, что турецкие вооруженные силы готовы провести трансграничную операцию в Сирии против боевиков "Рабочей партии Курдистана" и связанных с нею группировок, если РПК не сложит оружие. Также в январе глава МИД во временном правительстве САР Асаад аш-Шибани заявил в ходе визита в Турцию, что с учетом окончания боевых действий отпала необходимость в присутствии многочисленных группировок, возникших во время сирийского кризиса. По его словам, сейчас не осталось никаких оправданий для присутствия курдских формирований "Сирийских демократических сил" (SDF) на северо-востоке Сирии, новая сирийская администрация работает над возвращением северо-востока под контроль центрального правительства в Дамаске. Вооруженный конфликт с РПК начался в Турции в 1984 году и возобновился в 2015 году. На севере Ирака находятся базы РПК, против которых ВС Турции проводят воздушные и наземные операции. Присутствие турецких военных в лагере Зликан к северо-востоку от Мосула стало предметом разногласий между Багдадом и Анкарой, которая оправдывает их размещение необходимостью борьбы с РПК.* Запрещенная в России террористическая группировка

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https://ria.ru/20250124/lavrov-1995369677.html

https://ria.ru/20250211/aleppo-1998649944.html

https://ria.ru/20250109/turtsiya-1992898198.html

турция

сирия

анкара (провинция)

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в мире, турция, сирия, анкара (провинция), абдуллах оджалан, реджеп тайип эрдоган, хакан фидан, рабочая партия курдистана, исламское государство*, сирийские демократические силы