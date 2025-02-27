https://ria.ru/20250227/krym-2001918930.html
Судьбу кошки Муси, спасенной в Крыму, решат с помощью опроса
Судьбу кошки Муси, спасенной в Крыму, решат с помощью опроса - РИА Новости, 27.02.2025
Судьбу кошки Муси, спасенной в Крыму, решат с помощью опроса
Судьбу спасенной у замка "Ласточкино Гнездо" в Крыму кошки Муси решают с помощью опроса, в котором уже приняли участие около 30 тысяч человек. РИА Новости, 27.02.2025
2025-02-27T12:44:00+03:00
2025-02-27T12:44:00+03:00
2025-02-27T12:44:00+03:00
ялта
джанкой
санкт-петербург
янина павленко
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 фев - РИА Новости. Судьбу спасенной у замка "Ласточкино Гнездо" в Крыму кошки Муси решают с помощью опроса, в котором уже приняли участие около 30 тысяч человек. Спасенная группой добровольцев и отрядом "Крым-спас" кошка Муся, которую мужчина сбросил в море с 40-метровой высоты смотровой площадки замка "Ласточкино Гнездо", может быть передана в дом новым хозяевам, жить при администрации города или жить в построенном домике у замка "Ласточкино гнездо". Опрос с такими вариантами дальнейшей судьбы Муси проводит в своем Telegram-канале глава администрации Ялты Янина Павленко. На полдень 27 февраля, в нем приняли участие почти 30 тысяч человек. Лидирует мнение, что кошке нужен дом с любящими хозяевами – 58%, за возвращение Муси на территорию у замка "Ласточкино гнездо" в специальный "кошкин" домик проголосовали 31%, 11% высказываются за то, чтобы для кошки были созданы условия в администрации города. Опрос вызвал много комментариев (более 500), в них высказываются соображения по поводу спасенной кошки, а также в отношении других котов и кошек, которые обитают возле замка "Ласточкино гнездо". Кошка Муся, которую 23 февраля посетитель скинул в море с 40-метровой высоты смотровой площадки у замка "Ласточкино гнездо" возле Ялты, была обнаружена спустя двое суток на скалах в труднодоступном месте. Оказалось, что кошка после падения смогла выплыть из штормящего моря на берег. Подняли кошку альпинисты ялтинского отряда "Крым-Спас" МЧС Крыма. Сбросивший кошку мужчина был задержан спустя сутки в Джанкое, им оказался уроженец Петербурга. Он признал, что совершил этот поступок. Заведено уголовное дело по статье о жестоком обращении с животными, на данный момент проводится медицинское освидетельствование задержанного.
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ялта, джанкой, санкт-петербург, янина павленко, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Ялта, Джанкой, Санкт-Петербург, Янина Павленко, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Судьбу кошки Муси, спасенной в Крыму, решат с помощью опроса
58 процентов опрошенных проголосовали за поиск нового дома для кошки Муси
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 фев - РИА Новости.
Судьбу спасенной у замка "Ласточкино Гнездо" в Крыму кошки Муси решают с помощью опроса, в котором уже приняли участие
около 30 тысяч человек.
Спасенная группой добровольцев и отрядом "Крым-спас" кошка Муся, которую мужчина сбросил в море с 40-метровой высоты смотровой площадки замка "Ласточкино Гнездо", может быть передана в дом новым хозяевам, жить при администрации города или жить в построенном домике у замка "Ласточкино гнездо". Опрос с такими вариантами дальнейшей судьбы Муси проводит в своем Telegram-канале глава администрации Ялты Янина Павленко.
На полдень 27 февраля, в нем приняли участие почти 30 тысяч человек. Лидирует мнение, что кошке нужен дом с любящими хозяевами – 58%, за возвращение Муси на территорию у замка "Ласточкино гнездо" в специальный "кошкин" домик проголосовали 31%, 11% высказываются за то, чтобы для кошки были созданы условия в администрации города.
Опрос вызвал много комментариев (более 500), в них высказываются соображения по поводу спасенной кошки, а также в отношении других котов и кошек, которые обитают возле замка "Ласточкино гнездо".
Кошка Муся, которую 23 февраля посетитель скинул в море с 40-метровой высоты смотровой площадки у замка "Ласточкино гнездо" возле Ялты, была обнаружена спустя двое суток на скалах в труднодоступном месте. Оказалось, что кошка после падения смогла выплыть из штормящего моря на берег. Подняли кошку альпинисты ялтинского отряда "Крым-Спас" МЧС Крыма.
Сбросивший кошку мужчина был задержан спустя сутки в Джанкое, им оказался уроженец Петербурга. Он признал, что совершил этот поступок. Заведено уголовное дело по статье о жестоком обращении с животными, на данный момент проводится медицинское освидетельствование задержанного.