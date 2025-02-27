https://ria.ru/20250227/irlandiya-2002050962.html

Ирландия заявила о готовности сыграть миротворческую роль на Украине

Ирландия заявила о готовности сыграть миротворческую роль на Украине - РИА Новости, 27.02.2025

Ирландия заявила о готовности сыграть миротворческую роль на Украине

Ирландия может принять участие в миротворческих усилиях после прекращения огня на Украине, заявил ирландский премьер Михол Мартин по итогам встречи с Владимиром РИА Новости, 27.02.2025

2025-02-27T19:46:00+03:00

2025-02-27T19:46:00+03:00

2025-02-27T19:46:00+03:00

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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Ирландия может принять участие в миротворческих усилиях после прекращения огня на Украине, заявил ирландский премьер Михол Мартин по итогам встречи с Владимиром Зеленским. Зеленский прибыл в четверг с кратким визитом в Ирландию на пути в США. Ранее американский президент Дональд Трамп заявил, что Зеленский прибудет в Вашингтон в пятницу для подписания соглашения, касающегося природных ресурсов Украины, включая редкоземельные металлы. "Все будет зависеть от того, как будут разворачиваться события. Я ему дал понять, что Ирландия готова помочь любым возможным способом, включая миротворческую роль", - сказал Мартин на пресс-конференции. Трансляция велась на YouTube-канале издания Times. Премьер отметил, что многое будет зависеть от того, какие параметры примет возможная сделка о прекращении огня. Кроме того, по его словам, Ирландия будет настаивать на ускоренном вступлении Украины в Евросоюз. Зеленский в этом заинтересован, поскольку само по себе это может стать определенными гарантиями безопасности для Украины, добавил Мартин. Ранее газета Wall Street Journal со ссылкой на европейских чиновников сообщила, что британский премьер Кир Стармер может представить Трампу совместный с Францией план о размещении европейских "миротворцев" на Украине в случае, если Москва и Киев достигнут мирного соглашения. Издание отмечало, что план Европы предусматривает роль Штатов как "опоры", при этом их войска не будут размещены на Украине. Агентство Ассошиэйтед Пресс утверждало, что ряд стран Европы тайно работают над планом отправки войск на Украину для "помощи в обеспечении выполнения" будущего мирного соглашения с Россией. По данным СМИ, европейцы начали изучение вариантов около года назад, при этом Великобритания и Франция стоят в авангарде этих усилий. Газета Telegraph со ссылкой на источники в британском правительстве сообщала, что лидеры Великобритании и Франции тайно обсуждают совместную отправку "миротворческих сил" на Украину после окончания конфликта. Источники отметили, что премьер Великобритании Кир Стармер "еще не полностью" склоняется к инициативе, в то время как президент Франции Эммануэль Макрон продолжает продвигать обсуждавшуюся ранее с Владимиром Зеленским и премьером Польши Дональдом Туском идею отправки военных на Украину. Пресс-бюро Службы внешней разведки РФ в прошлом году сообщало, что Запад для восстановления боеспособности Украины развернет в стране так называемый миротворческий контингент численностью около 100 тысяч человек. В СВР считают, что это станет фактической оккупацией Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что размещение миротворцев возможно только с согласия сторон того или иного конфликта. По его словам, говорить о миротворцах на Украине преждевременно. Президент РФ Владимир Путин во время совещания с постоянными членами Совбеза РФ в январе заявлял, что целью урегулирования конфликта на Украине должно быть не краткое перемирие и передышка для перегруппировки сил и перевооружения с целью последующего продолжения конфликта, а долгосрочный мир. По его словам, власти России продолжат бороться за интересы российского народа, в этом заключается смысл спецоперации. Мир на Украине, отмечал Путин, должен быть основан на "уважении законных интересов всех людей, всех народов, которые проживают в этом регионе". Российско-американские переговоры высокого уровня завершились в Эр-Рияде во вторник. Россию представляли глава МИД РФ Сергей Лавров, помощник президента Юрий Ушаков, глава РФПИ Кирилл Дмитриев, США - помощник президента по нацбезопасности Майк Уолц, госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник президента по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф. Как отмечал Ушаков, на переговорах стоял вопрос о том, чтобы договориться, как начинать переговоры по Украине. По итогам российская и американская делегации заявили о позитивных результатах, договоренности решать совместно проблемы и о подготовке новых встреч.

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