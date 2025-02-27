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ГП потребовала признать геноцидом преступления нацистов под Новгородом - РИА Новости, 27.02.2025
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14:00 27.02.2025 (обновлено: 14:02 27.02.2025)
https://ria.ru/20250227/gp-2001939312.html
ГП потребовала признать геноцидом преступления нацистов под Новгородом
ГП потребовала признать геноцидом преступления нацистов под Новгородом - РИА Новости, 27.02.2025
ГП потребовала признать геноцидом преступления нацистов под Новгородом
Прокуратура Новгородской области направила в суд иск с требованием признать геноцидом народов СССР преступления нацистов в регионе в годы Великой Отечественной... РИА Новости, 27.02.2025
2025-02-27T14:00:00+03:00
2025-02-27T14:02:00+03:00
ссср
новгородская область
россия
великая отечественная война (1941-1945)
общество
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МОСКВА, 27 фев – РИА Новости. Прокуратура Новгородской области направила в суд иск с требованием признать геноцидом народов СССР преступления нацистов в регионе в годы Великой Отечественной войны, сообщает Генеральная прокуратура РФ."По поручению генерального прокурора Российской Федерации Игоря Краснова прокурором Новгородской области направлено в суд заявление о признании военными преступлениями и преступлениями против человечности, геноцидом советского народа установленных и вновь выявленных преступлений, совершенных немецко-фашистскими захватчиками и их пособниками на территории современной Новгородской области в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 годов", - говорится в сообщении.
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ссср, новгородская область, россия, великая отечественная война (1941-1945), общество
СССР, Новгородская область, Россия, Великая Отечественная война (1941-1945), Общество
ГП потребовала признать геноцидом преступления нацистов под Новгородом

ГП потребовала признать геноцидом злодеяния нацистов под Новгородом в годы ВОВ

© РИА Новости / Василий Савранский | Перейти в медиабанк2-й Прибалтийский фронт. Ленинградско-Новгородская стратегическая наступательная операция советских войск. Бойцы 22-й армии выдвигаются на огневой рубеж в районе города Новосокольники.
2-й Прибалтийский фронт. Ленинградско-Новгородская стратегическая наступательная операция советских войск. Бойцы 22-й армии выдвигаются на огневой рубеж в районе города Новосокольники. - РИА Новости, 1920, 27.02.2025
© РИА Новости / Василий Савранский
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2-й Прибалтийский фронт. Ленинградско-Новгородская стратегическая наступательная операция советских войск. Бойцы 22-й армии выдвигаются на огневой рубеж в районе города Новосокольники.. Архивное фото
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МОСКВА, 27 фев – РИА Новости. Прокуратура Новгородской области направила в суд иск с требованием признать геноцидом народов СССР преступления нацистов в регионе в годы Великой Отечественной войны, сообщает Генеральная прокуратура РФ.
"По поручению генерального прокурора Российской Федерации Игоря Краснова прокурором Новгородской области направлено в суд заявление о признании военными преступлениями и преступлениями против человечности, геноцидом советского народа установленных и вновь выявленных преступлений, совершенных немецко-фашистскими захватчиками и их пособниками на территории современной Новгородской области в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 годов", - говорится в сообщении.
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