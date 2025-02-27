ГП потребовала признать геноцидом преступления нацистов под Новгородом
ГП потребовала признать геноцидом злодеяния нацистов под Новгородом в годы ВОВ
© РИА Новости / Василий Савранский | Перейти в медиабанк2-й Прибалтийский фронт. Ленинградско-Новгородская стратегическая наступательная операция советских войск. Бойцы 22-й армии выдвигаются на огневой рубеж в районе города Новосокольники.
2-й Прибалтийский фронт. Ленинградско-Новгородская стратегическая наступательная операция советских войск. Бойцы 22-й армии выдвигаются на огневой рубеж в районе города Новосокольники.. Архивное фото
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МОСКВА, 27 фев – РИА Новости. Прокуратура Новгородской области направила в суд иск с требованием признать геноцидом народов СССР преступления нацистов в регионе в годы Великой Отечественной войны, сообщает Генеральная прокуратура РФ.
"По поручению генерального прокурора Российской Федерации Игоря Краснова прокурором Новгородской области направлено в суд заявление о признании военными преступлениями и преступлениями против человечности, геноцидом советского народа установленных и вновь выявленных преступлений, совершенных немецко-фашистскими захватчиками и их пособниками на территории современной Новгородской области в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 годов", - говорится в сообщении.
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