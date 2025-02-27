https://ria.ru/20250227/gp-2001939312.html

ГП потребовала признать геноцидом преступления нацистов под Новгородом

ГП потребовала признать геноцидом преступления нацистов под Новгородом - РИА Новости, 27.02.2025

ГП потребовала признать геноцидом преступления нацистов под Новгородом

Прокуратура Новгородской области направила в суд иск с требованием признать геноцидом народов СССР преступления нацистов в регионе в годы Великой Отечественной... РИА Новости, 27.02.2025

2025-02-27T14:00:00+03:00

2025-02-27T14:00:00+03:00

2025-02-27T14:02:00+03:00

ссср

новгородская область

россия

великая отечественная война (1941-1945)

общество

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МОСКВА, 27 фев – РИА Новости. Прокуратура Новгородской области направила в суд иск с требованием признать геноцидом народов СССР преступления нацистов в регионе в годы Великой Отечественной войны, сообщает Генеральная прокуратура РФ."По поручению генерального прокурора Российской Федерации Игоря Краснова прокурором Новгородской области направлено в суд заявление о признании военными преступлениями и преступлениями против человечности, геноцидом советского народа установленных и вновь выявленных преступлений, совершенных немецко-фашистскими захватчиками и их пособниками на территории современной Новгородской области в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 годов", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240903/genotsid-1970324526.html

ссср

новгородская область

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ссср, новгородская область, россия, великая отечественная война (1941-1945), общество