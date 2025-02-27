В Госдуме заявили об агонии ВСУ перед завершением СВО
Депутат Водолацкий: ВСУ испытывают агонию из-за приближающегося окончания СВО
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Здание Государственной думы России в Москве. Архивное фото
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 27 фев - РИА Новости, Юлия Насулина. Вооруженные силы Украины испытывают агонию по поводу приближающегося окончания спецоперации, сообщил РИА Новости депутат Госдумы Виктор Водолацкий.
"То, что происходит сегодня на линии боевого столкновения, - это агония руководства ВСУ и (Владимира) Зеленского, потому что все понимают, что переговоры и завершение СВО не за горами", - сказал он.
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Водолацкий отметил, что подразделения, которые прошли обучение в Англии, Франции, Германии, перебрасываются в Курскую область и под Красноармейск, чтобы в последние месяцы нанести максимальный урон данным территориям.
"ВСУ ведут себя более агрессивно... Понимая, что это уже не их территория, их задача разрушить инфраструктуру, все, что связано с жизнедеятельностью данных городов", - уточнил собеседник агентства.
Российско-американские переговоры высокого уровня прошли в Эр-Рияде 18 февраля. С российской стороны в них участвовали глава МИД РФ Сергей Лавров, помощник президента РФ Юрий Ушаков и глава РФПИ Кирилл Дмитриев, со стороны США - помощник президента по национальной безопасности Майк Уолтц, госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник американского лидера по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф.
Как заявил Лавров, в ходе первых за долгое время очных переговоров РФ и США договорились создавать условия для полного возобновления сотрудничества и его расширения на новые сферы, представляющие взаимный интерес. В частности, Москва и Вашингтон договорились устранить искусственные ограничения в работе посольств и других загранучреждений, создать рабочие группы высокого уровня для начала работы по скорейшему разрешению кризиса на Украине.