Рейтинг@Mail.ru
В Госдуме заявили об агонии ВСУ перед завершением СВО - РИА Новости, 27.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:34 27.02.2025
https://ria.ru/20250227/gosduma-2001949874.html
В Госдуме заявили об агонии ВСУ перед завершением СВО
В Госдуме заявили об агонии ВСУ перед завершением СВО - РИА Новости, 27.02.2025
В Госдуме заявили об агонии ВСУ перед завершением СВО
Вооруженные силы Украины испытывают агонию по поводу приближающегося окончания спецоперации, сообщил РИА Новости депутат Госдумы Виктор Водолацкий. РИА Новости, 27.02.2025
2025-02-27T14:34:00+03:00
2025-02-27T14:34:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
украина
сша
виктор водолацкий
сергей лавров
юрий ушаков
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/16/1979267379_0:85:3490:2048_1920x0_80_0_0_8f9d41005be0d28fcdd80d3f5887a9bc.jpg
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 27 фев - РИА Новости, Юлия Насулина. Вооруженные силы Украины испытывают агонию по поводу приближающегося окончания спецоперации, сообщил РИА Новости депутат Госдумы Виктор Водолацкий. "То, что происходит сегодня на линии боевого столкновения, - это агония руководства ВСУ и (Владимира) Зеленского, потому что все понимают, что переговоры и завершение СВО не за горами", - сказал он. Водолацкий отметил, что подразделения, которые прошли обучение в Англии, Франции, Германии, перебрасываются в Курскую область и под Красноармейск, чтобы в последние месяцы нанести максимальный урон данным территориям. "ВСУ ведут себя более агрессивно... Понимая, что это уже не их территория, их задача разрушить инфраструктуру, все, что связано с жизнедеятельностью данных городов", - уточнил собеседник агентства. Российско-американские переговоры высокого уровня прошли в Эр-Рияде 18 февраля. С российской стороны в них участвовали глава МИД РФ Сергей Лавров, помощник президента РФ Юрий Ушаков и глава РФПИ Кирилл Дмитриев, со стороны США - помощник президента по национальной безопасности Майк Уолтц, госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник американского лидера по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф. Как заявил Лавров, в ходе первых за долгое время очных переговоров РФ и США договорились создавать условия для полного возобновления сотрудничества и его расширения на новые сферы, представляющие взаимный интерес. В частности, Москва и Вашингтон договорились устранить искусственные ограничения в работе посольств и других загранучреждений, создать рабочие группы высокого уровня для начала работы по скорейшему разрешению кризиса на Украине.
https://ria.ru/20240831/lavrov-1969695835.html
https://ria.ru/20250226/ssha-2001810759.html
россия
украина
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/16/1979267379_221:0:2952:2048_1920x0_80_0_0_14a662915bccf8bf485ee8def7a24110.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, украина, сша, виктор водолацкий, сергей лавров, юрий ушаков, вооруженные силы украины, госдума рф, российский фонд прямых инвестиций
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, США, Виктор Водолацкий, Сергей Лавров, Юрий Ушаков, Вооруженные силы Украины, Госдума РФ, Российский фонд прямых инвестиций
В Госдуме заявили об агонии ВСУ перед завершением СВО

Депутат Водолацкий: ВСУ испытывают агонию из-за приближающегося окончания СВО

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Государственной думы России в Москве
Здание Государственной думы России в Москве - РИА Новости, 1920, 27.02.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Здание Государственной думы России в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 27 фев - РИА Новости, Юлия Насулина. Вооруженные силы Украины испытывают агонию по поводу приближающегося окончания спецоперации, сообщил РИА Новости депутат Госдумы Виктор Водолацкий.
"То, что происходит сегодня на линии боевого столкновения, - это агония руководства ВСУ и (Владимира) Зеленского, потому что все понимают, что переговоры и завершение СВО не за горами", - сказал он.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 31.08.2024
Лавров обратился к противникам переговоров между Россией и Украиной
31 августа 2024, 16:00
Водолацкий отметил, что подразделения, которые прошли обучение в Англии, Франции, Германии, перебрасываются в Курскую область и под Красноармейск, чтобы в последние месяцы нанести максимальный урон данным территориям.
"ВСУ ведут себя более агрессивно... Понимая, что это уже не их территория, их задача разрушить инфраструктуру, все, что связано с жизнедеятельностью данных городов", - уточнил собеседник агентства.
Российско-американские переговоры высокого уровня прошли в Эр-Рияде 18 февраля. С российской стороны в них участвовали глава МИД РФ Сергей Лавров, помощник президента РФ Юрий Ушаков и глава РФПИ Кирилл Дмитриев, со стороны США - помощник президента по национальной безопасности Майк Уолтц, госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник американского лидера по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф.
Как заявил Лавров, в ходе первых за долгое время очных переговоров РФ и США договорились создавать условия для полного возобновления сотрудничества и его расширения на новые сферы, представляющие взаимный интерес. В частности, Москва и Вашингтон договорились устранить искусственные ограничения в работе посольств и других загранучреждений, создать рабочие группы высокого уровня для начала работы по скорейшему разрешению кризиса на Украине.
Марко Рубио - РИА Новости, 1920, 26.02.2025
Рубио не уверен в искренности намерений России по урегулированию на Украине
Вчера, 20:06
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаСШАВиктор ВодолацкийСергей ЛавровЮрий УшаковВооруженные силы УкраиныГосдума РФРоссийский фонд прямых инвестиций
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала