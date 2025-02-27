https://ria.ru/20250227/festival-2001965483.html

Фестиваль театров "Встречи в России" будет посвящен 80-летию Победы

Фестиваль театров "Встречи в России" будет посвящен 80-летию Победы - РИА Новости, 27.02.2025

Фестиваль театров "Встречи в России" будет посвящен 80-летию Победы

В Санкт-Петербурге с 4 по 9 апреля состоится XXVII фестиваль русских театров "Встречи в России", посвященный 80-летию Победы в Великой Отечественной войне,... РИА Новости, 27.02.2025

2025-02-27T15:19:00+03:00

2025-02-27T15:19:00+03:00

2025-02-27T15:19:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

80-летие победы в великой отечественной войне

санкт-петербург

россия

общество

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 фев - РИА Новости. В Санкт-Петербурге с 4 по 9 апреля состоится XXVII фестиваль русских театров "Встречи в России", посвященный 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, сообщил вице-губернатор города Борис Пиотровский в своем Telegram-канале. "С 4 по 9 апреля в Петербурге пройдет XXVII фестиваль русских театров "Встречи в России", посвященный 80-летию Победы в Великой Отечественной войне", - написал он. Пиотровский сообщил, что в программу фестиваля войдут спектакли, посвященные 80-летию Победы. Постановки по произведениям русской классики представят творческие коллективы Абхазии, Белоруссии, Казахстана, Таджикистана, Узбекистана и России. Также, по его словам, со 2 по 5 апреля запланирована международная конференция "Русский театр за рубежом как институт русской культуры", посвященная проектам русских театров зарубежья. Участники конференции и гости фестиваля также посетят мемориал "Жертвам нацистского геноцида", затем познакомятся с историей многолетней послевоенной реконструкции музея-заповедника "Гатчина". Пиотровский отметил, что впервые в рамках проекта состоится вручение международной премии имени К.Ю. Лаврова "За поддержку и продвижение русской культуры за рубежом".

https://ria.ru/20250226/spektakl-2001804197.html

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80-летие победы в великой отечественной войне, санкт-петербург, россия, общество