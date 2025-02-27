https://ria.ru/20250227/evrokomissiya-2001961250.html

ЕК пообещала защищать рабочих от неоправданных тарифов США

ЕК пообещала защищать рабочих от неоправданных тарифов США - РИА Новости, 27.02.2025

ЕК пообещала защищать рабочих от неоправданных тарифов США

Еврокомиссия будет защищать рабочих, бизнес и потребителей от неоправданных тарифов со стороны США, заявила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен в интервью изданию... РИА Новости, 27.02.2025

2025-02-27T15:08:00+03:00

2025-02-27T15:08:00+03:00

2025-02-27T15:08:00+03:00

сша

нью-дели

европа

дональд трамп

урсула фон дер ляйен

еврокомиссия

евросоюз

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1d/1812874245_0:126:3195:1923_1920x0_80_0_0_9b0d06acd52538fab713216fe27b9a40.jpg

НЬЮ-ДЕЛИ, 27 фев - РИА Новости. Еврокомиссия будет защищать рабочих, бизнес и потребителей от неоправданных тарифов со стороны США, заявила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен в интервью изданию Times of India накануне своего визита в Нью-Дели "В торговой войне нет победителей. Больше всего неизбежно пострадают рабочие, компании и средний класс с обеих сторон. Конечно, Европа остается открытой для диалога и взаимовыгодных соглашений. Но, действительно, неоправданные тарифы не останутся без ответа. Мы будем защищать наших рабочих, бизнес и потребителей на каждом шагу", - сказала глава ЕК, отвечая на вопрос об угрозах со стороны президента США Дональда Трампа развязать торговую войну. Трамп заявил ранее, что примет решение о введении 25-процентных пошлин на товары из Европейского союза, включая автомобили. ЕС призывает Вашингтон к открытому диалогу в торговле, не хочет работать "друг против друга", сообщил РИА Новости представитель Еврокомиссии Олоф Жилл. При этом, по его словам, ЕС будет жестко и немедленно реагировать на необоснованные барьеры для свободной и справедливой торговли.

https://ria.ru/20250212/es-1998744391.html

сша

нью-дели

европа

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

сша, нью-дели, европа, дональд трамп, урсула фон дер ляйен, еврокомиссия, евросоюз, в мире