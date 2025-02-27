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ЕК пообещала защищать рабочих от неоправданных тарифов США - РИА Новости, 27.02.2025
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15:08 27.02.2025
https://ria.ru/20250227/evrokomissiya-2001961250.html
ЕК пообещала защищать рабочих от неоправданных тарифов США
ЕК пообещала защищать рабочих от неоправданных тарифов США - РИА Новости, 27.02.2025
ЕК пообещала защищать рабочих от неоправданных тарифов США
Еврокомиссия будет защищать рабочих, бизнес и потребителей от неоправданных тарифов со стороны США, заявила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен в интервью изданию... РИА Новости, 27.02.2025
2025-02-27T15:08:00+03:00
2025-02-27T15:08:00+03:00
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НЬЮ-ДЕЛИ, 27 фев - РИА Новости. Еврокомиссия будет защищать рабочих, бизнес и потребителей от неоправданных тарифов со стороны США, заявила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен в интервью изданию Times of India накануне своего визита в Нью-Дели "В торговой войне нет победителей. Больше всего неизбежно пострадают рабочие, компании и средний класс с обеих сторон. Конечно, Европа остается открытой для диалога и взаимовыгодных соглашений. Но, действительно, неоправданные тарифы не останутся без ответа. Мы будем защищать наших рабочих, бизнес и потребителей на каждом шагу", - сказала глава ЕК, отвечая на вопрос об угрозах со стороны президента США Дональда Трампа развязать торговую войну. Трамп заявил ранее, что примет решение о введении 25-процентных пошлин на товары из Европейского союза, включая автомобили. ЕС призывает Вашингтон к открытому диалогу в торговле, не хочет работать "друг против друга", сообщил РИА Новости представитель Еврокомиссии Олоф Жилл. При этом, по его словам, ЕС будет жестко и немедленно реагировать на необоснованные барьеры для свободной и справедливой торговли.
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сша, нью-дели, европа, дональд трамп, урсула фон дер ляйен, еврокомиссия, евросоюз, в мире
США, Нью-Дели, Европа, Дональд Трамп, Урсула фон дер Ляйен, Еврокомиссия, Евросоюз, В мире
ЕК пообещала защищать рабочих от неоправданных тарифов США

Фон дер Ляйен: ЕК будет защищать рабочих и бизнес от неоправданных тарифов США

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 27.02.2025
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
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НЬЮ-ДЕЛИ, 27 фев - РИА Новости. Еврокомиссия будет защищать рабочих, бизнес и потребителей от неоправданных тарифов со стороны США, заявила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен в интервью изданию Times of India накануне своего визита в Нью-Дели
«
"В торговой войне нет победителей. Больше всего неизбежно пострадают рабочие, компании и средний класс с обеих сторон. Конечно, Европа остается открытой для диалога и взаимовыгодных соглашений. Но, действительно, неоправданные тарифы не останутся без ответа. Мы будем защищать наших рабочих, бизнес и потребителей на каждом шагу", - сказала глава ЕК, отвечая на вопрос об угрозах со стороны президента США Дональда Трампа развязать торговую войну.
Трамп заявил ранее, что примет решение о введении 25-процентных пошлин на товары из Европейского союза, включая автомобили. ЕС призывает Вашингтон к открытому диалогу в торговле, не хочет работать "друг против друга", сообщил РИА Новости представитель Еврокомиссии Олоф Жилл. При этом, по его словам, ЕС будет жестко и немедленно реагировать на необоснованные барьеры для свободной и справедливой торговли.
Флаги США и ЕС - РИА Новости, 1920, 12.02.2025
В ЕС заявили о готовности к торговой войне с США
12 февраля, 01:06
 
СШАНью-ДелиЕвропаДональд ТрампУрсула фон дер ЛяйенЕврокомиссияЕвросоюзВ мире
 
 
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