ЕК пообещала защищать рабочих от неоправданных тарифов США
Фон дер Ляйен: ЕК будет защищать рабочих и бизнес от неоправданных тарифов США
© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
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НЬЮ-ДЕЛИ, 27 фев - РИА Новости. Еврокомиссия будет защищать рабочих, бизнес и потребителей от неоправданных тарифов со стороны США, заявила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен в интервью изданию Times of India накануне своего визита в Нью-Дели
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"В торговой войне нет победителей. Больше всего неизбежно пострадают рабочие, компании и средний класс с обеих сторон. Конечно, Европа остается открытой для диалога и взаимовыгодных соглашений. Но, действительно, неоправданные тарифы не останутся без ответа. Мы будем защищать наших рабочих, бизнес и потребителей на каждом шагу", - сказала глава ЕК, отвечая на вопрос об угрозах со стороны президента США Дональда Трампа развязать торговую войну.
Трамп заявил ранее, что примет решение о введении 25-процентных пошлин на товары из Европейского союза, включая автомобили. ЕС призывает Вашингтон к открытому диалогу в торговле, не хочет работать "друг против друга", сообщил РИА Новости представитель Еврокомиссии Олоф Жилл. При этом, по его словам, ЕС будет жестко и немедленно реагировать на необоснованные барьеры для свободной и справедливой торговли.
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