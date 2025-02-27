https://ria.ru/20250227/erdogan-2002031954.html
Эрдоган высказался о ситуации на Украине
Эрдоган высказался о ситуации на Украине - РИА Новости, 27.02.2025
Эрдоган высказался о ситуации на Украине
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе телефонных переговоров с главой Евросовета Антониу Кошта в четверг заявил, что "справедливый и прочный мир между... РИА Новости, 27.02.2025
2025-02-27T18:33:00+03:00
2025-02-27T18:33:00+03:00
2025-02-27T18:33:00+03:00
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АНКАРА, 27 фев – РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе телефонных переговоров с главой Евросовета Антониу Кошта в четверг заявил, что "справедливый и прочный мир между Россией и Украиной возможен". "Президент Эрдоган поздравил Кошту с новым назначением и заявил, что оживление отношений между Турцией и Европейским союзом отвечает взаимным интересам Турции и ЕС и что от Брюсселя ожидаются конкретные шаги, чтобы проложить путь к развитию отношений. Президент Эрдоган заявил, что было бы полезно и в общих интересах сторон планировать шаги по обеспечению безопасности Европы с участием Турции", - сообщила канцелярия турецкого лидера. Эрдоган заявил, что "справедливый и прочный мир между Россией и Украиной возможен и что Турция с самого начала стремилась к установлению мира". "Президент Эрдоган заявил, что Турция приветствует соглашении о снятии санкций ЕС против Сирии в целях восстановления Сирии. В ходе встречи Кошта поздравил президента Эрдогана с днем рождения", - уточнила канцелярия.
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в мире, турция, россия, украина, реджеп тайип эрдоган, антониу кошта, евросоюз, евросовет
В мире, Турция, Россия, Украина, Реджеп Тайип Эрдоган, Антониу Кошта, Евросоюз, Евросовет
Эрдоган высказался о ситуации на Украине
Эрдоган заявил, что справедливый и прочный мир между Россией и Украиной возможен
АНКАРА, 27 фев – РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе телефонных переговоров с главой Евросовета Антониу Кошта в четверг заявил, что "справедливый и прочный мир между Россией и Украиной возможен".
"Президент Эрдоган поздравил Кошту с новым назначением и заявил, что оживление отношений между Турцией и Европейским союзом отвечает взаимным интересам Турции и ЕС и что от Брюсселя ожидаются конкретные шаги, чтобы проложить путь к развитию отношений. Президент Эрдоган заявил, что было бы полезно и в общих интересах сторон планировать шаги по обеспечению безопасности Европы с участием Турции", - сообщила канцелярия турецкого лидера.
Эрдоган заявил, что "справедливый и прочный мир между Россией и Украиной возможен и что Турция с самого начала стремилась к установлению мира".
"Президент Эрдоган заявил, что Турция приветствует соглашении о снятии санкций ЕС против Сирии в целях восстановления Сирии. В ходе встречи Кошта поздравил президента Эрдогана с днем рождения", - уточнила канцелярия.