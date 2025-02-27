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В Новосибирской области возбудили дело против депутата за кражу газа - РИА Новости, 27.02.2025
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11:37 27.02.2025
https://ria.ru/20250227/deputat-2001899803.html
В Новосибирской области возбудили дело против депутата за кражу газа
В Новосибирской области возбудили дело против депутата за кражу газа - РИА Новости, 27.02.2025
В Новосибирской области возбудили дело против депутата за кражу газа
Следователи возбудили уголовное дело в отношении одного из депутатов горсовета Искитима Новосибирской области, который незаконно подключился к газопроводу и... РИА Новости, 27.02.2025
2025-02-27T11:37:00+03:00
2025-02-27T11:37:00+03:00
происшествия
жкх
искитим
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НОВОСИБИРСК, 27 фев – РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело в отношении одного из депутатов горсовета Искитима Новосибирской области, который незаконно подключился к газопроводу и похитил газ на 800 тысяч рублей, сообщает СУСК по региону. "Возбуждено уголовное дело в отношении депутата Совета депутатов города Искитима. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного пунктами "б, в" части 3 статьи 158 УК РФ (кража, совершенная из газопровода в крупном размере)", - говорится в сообщении. По данным следствия, мужчина на территории своего частного домовладения в Искитиме произвел несанкционированное самовольное подключение к газопроводу, расположенному вдоль его земельного участка. "С момента врезки и по декабрь 2024 года он незаконно воспользовался природным газом на общую сумму более 800 тысяч рублей̆", - добавляется в сообщении. В прокуратуре региона, в свою очередь, уточнили, что депутат, имея в собственности два нежилых помещения в Искитиме, организовал несанкционированное подключение к газу путем врезки в сеть газораспределения и использовал его для обогрева этих помещений. Ущерб причинен ООО "Газпром Межрегионгаз Новосибирск". Преступление выявлено оперативными сотрудниками УФСБ России по Новосибирской области и местного отдела полиции. Фигурант задержан.
https://ria.ru/20250207/derbent-1998089820.html
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происшествия, жкх, искитим, россия, новосибирская область, газпром
Происшествия, ЖКХ, Искитим, Россия, Новосибирская область, Газпром
В Новосибирской области возбудили дело против депутата за кражу газа

Депутата горсовета Искитима подозревают в краже газа на 800 тысяч рублей

© РИА Новости / Артем Кулекин | Перейти в медиабанкМолдавия возобновила поставки газа в Приднестровье
Молдавия возобновила поставки газа в Приднестровье - РИА Новости, 1920, 27.02.2025
© РИА Новости / Артем Кулекин
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НОВОСИБИРСК, 27 фев – РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело в отношении одного из депутатов горсовета Искитима Новосибирской области, который незаконно подключился к газопроводу и похитил газ на 800 тысяч рублей, сообщает СУСК по региону.
"Возбуждено уголовное дело в отношении депутата Совета депутатов города Искитима. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного пунктами "б, в" части 3 статьи 158 УК РФ (кража, совершенная из газопровода в крупном размере)", - говорится в сообщении.
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По данным следствия, мужчина на территории своего частного домовладения в Искитиме произвел несанкционированное самовольное подключение к газопроводу, расположенному вдоль его земельного участка.
"С момента врезки и по декабрь 2024 года он незаконно воспользовался природным газом на общую сумму более 800 тысяч рублей̆", - добавляется в сообщении.
В прокуратуре региона, в свою очередь, уточнили, что депутат, имея в собственности два нежилых помещения в Искитиме, организовал несанкционированное подключение к газу путем врезки в сеть газораспределения и использовал его для обогрева этих помещений. Ущерб причинен ООО "Газпром Межрегионгаз Новосибирск".
Преступление выявлено оперативными сотрудниками УФСБ России по Новосибирской области и местного отдела полиции. Фигурант задержан.
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