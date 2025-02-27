https://ria.ru/20250227/deputat-2001899803.html

В Новосибирской области возбудили дело против депутата за кражу газа

В Новосибирской области возбудили дело против депутата за кражу газа - РИА Новости, 27.02.2025

В Новосибирской области возбудили дело против депутата за кражу газа

Следователи возбудили уголовное дело в отношении одного из депутатов горсовета Искитима Новосибирской области, который незаконно подключился к газопроводу и... РИА Новости, 27.02.2025

2025-02-27T11:37:00+03:00

2025-02-27T11:37:00+03:00

2025-02-27T11:37:00+03:00

происшествия

жкх

искитим

россия

новосибирская область

газпром

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/04/1997330174_0:141:3139:1907_1920x0_80_0_0_943bd38219f137670d4460965e4d2582.jpg

НОВОСИБИРСК, 27 фев – РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело в отношении одного из депутатов горсовета Искитима Новосибирской области, который незаконно подключился к газопроводу и похитил газ на 800 тысяч рублей, сообщает СУСК по региону. "Возбуждено уголовное дело в отношении депутата Совета депутатов города Искитима. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного пунктами "б, в" части 3 статьи 158 УК РФ (кража, совершенная из газопровода в крупном размере)", - говорится в сообщении. По данным следствия, мужчина на территории своего частного домовладения в Искитиме произвел несанкционированное самовольное подключение к газопроводу, расположенному вдоль его земельного участка. "С момента врезки и по декабрь 2024 года он незаконно воспользовался природным газом на общую сумму более 800 тысяч рублей̆", - добавляется в сообщении. В прокуратуре региона, в свою очередь, уточнили, что депутат, имея в собственности два нежилых помещения в Искитиме, организовал несанкционированное подключение к газу путем врезки в сеть газораспределения и использовал его для обогрева этих помещений. Ущерб причинен ООО "Газпром Межрегионгаз Новосибирск". Преступление выявлено оперативными сотрудниками УФСБ России по Новосибирской области и местного отдела полиции. Фигурант задержан.

https://ria.ru/20250207/derbent-1998089820.html

https://ria.ru/20241112/deputat-1983246842.html

искитим

россия

новосибирская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, жкх, искитим, россия, новосибирская область, газпром