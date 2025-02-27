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Байден пал от расстрельной команды демократов, заявила Жан-Пьер - РИА Новости, 27.02.2025
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03:37 27.02.2025 (обновлено: 11:36 27.02.2025)
https://ria.ru/20250227/bayden-2001846950.html
Байден пал от расстрельной команды демократов, заявила Жан-Пьер
Байден пал от расстрельной команды демократов, заявила Жан-Пьер - РИА Новости, 27.02.2025
Байден пал от расстрельной команды демократов, заявила Жан-Пьер
Бывший пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что экс-президента США Джо Байдена его же партия исключила из повторной борьбы за пост... РИА Новости, 27.02.2025
2025-02-27T03:37:00+03:00
2025-02-27T11:36:00+03:00
в мире
сша
карин жан-пьер
джо байден
дональд трамп
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ВАШИНГТОН, 27 фев — РИА Новости. Бывший пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что экс-президента США Джо Байдена его же партия исключила из повторной борьбы за пост беспрецедентным путем, против него выдвинули "расстрельную команду", это повредило на выборах больше, чем кажется."Я никогда не видела, чтобы партия делала так, как она сделала. Это ранило. Я была шокирована. Партия была разобщена. Думаю, нам это повредило больше, чем многие понимают", — сказала Жан-Пьер на встрече в политическом институте Гарварда, трансляцию вели организаторы.По словам Жан-Пьер, ситуацию со своим возрастом и физическим состоянием Байден не скрывал. При этом он был эффективным президентом и за один срок якобы достиг того, что некоторым не удается за два, утверждает Жан-Пьер.Против бывшего президента США его же партия выдвинула "расстрельную команду", вынудив выйти из гонки, сказала Жан-Пьер, другой проблемой, по ее словам, была дезинформация.Байден вышел из президентской гонки после провальных дебатов в июне со своим оппонентом от республиканцев Дональдом Трампом, позже победившим на выборах. Байден на дебатах был рассеян, с трудом заканчивал фразы, терял нить повествования. В конце мероприятия спуститься по ступеням студии Байдену помогла его супруга Джилл.
https://ria.ru/20250227/partiya-2001846802.html
https://ria.ru/20250222/bajden-2000940859.html
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в мире, сша, карин жан-пьер, джо байден, дональд трамп
В мире, США, Карин Жан-Пьер, Джо Байден, Дональд Трамп
Байден пал от расстрельной команды демократов, заявила Жан-Пьер

Жан-Пьер: Байден пал от расстрельной команды демократов, поэтому победил Трамп

© AP Photo / Mark SchiefelbeinДжо Байден
Джо Байден - РИА Новости, 1920, 27.02.2025
© AP Photo / Mark Schiefelbein
Джо Байден. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 27 фев — РИА Новости. Бывший пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что экс-президента США Джо Байдена его же партия исключила из повторной борьбы за пост беспрецедентным путем, против него выдвинули "расстрельную команду", это повредило на выборах больше, чем кажется.
"Я никогда не видела, чтобы партия делала так, как она сделала. Это ранило. Я была шокирована. Партия была разобщена. Думаю, нам это повредило больше, чем многие понимают", — сказала Жан-Пьер на встрече в политическом институте Гарварда, трансляцию вели организаторы.
Карин Жан-Пьер - РИА Новости, 1920, 27.02.2025
Жан-Пьер заявила, что в Демократической партии нет лидера
03:35
По словам Жан-Пьер, ситуацию со своим возрастом и физическим состоянием Байден не скрывал. При этом он был эффективным президентом и за один срок якобы достиг того, что некоторым не удается за два, утверждает Жан-Пьер.
Против бывшего президента США его же партия выдвинула "расстрельную команду", вынудив выйти из гонки, сказала Жан-Пьер, другой проблемой, по ее словам, была дезинформация.
Байден вышел из президентской гонки после провальных дебатов в июне со своим оппонентом от республиканцев Дональдом Трампом, позже победившим на выборах. Байден на дебатах был рассеян, с трудом заканчивал фразы, терял нить повествования. В конце мероприятия спуститься по ступеням студии Байдену помогла его супруга Джилл.
Джо Байден - РИА Новости, 1920, 22.02.2025
В Белом доме назвали заявления о работоспособности Байдена ложью
22 февраля, 02:21
 
В миреСШАКарин Жан-ПьерДжо БайденДональд Трамп
 
 
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