Байден пал от расстрельной команды демократов, заявила Жан-Пьер
Жан-Пьер: Байден пал от расстрельной команды демократов, поэтому победил Трамп
© AP Photo / Mark SchiefelbeinДжо Байден
© AP Photo / Mark Schiefelbein
Джо Байден. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 27 фев — РИА Новости. Бывший пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что экс-президента США Джо Байдена его же партия исключила из повторной борьбы за пост беспрецедентным путем, против него выдвинули "расстрельную команду", это повредило на выборах больше, чем кажется.
"Я никогда не видела, чтобы партия делала так, как она сделала. Это ранило. Я была шокирована. Партия была разобщена. Думаю, нам это повредило больше, чем многие понимают", — сказала Жан-Пьер на встрече в политическом институте Гарварда, трансляцию вели организаторы.
По словам Жан-Пьер, ситуацию со своим возрастом и физическим состоянием Байден не скрывал. При этом он был эффективным президентом и за один срок якобы достиг того, что некоторым не удается за два, утверждает Жан-Пьер.
Против бывшего президента США его же партия выдвинула "расстрельную команду", вынудив выйти из гонки, сказала Жан-Пьер, другой проблемой, по ее словам, была дезинформация.
Байден вышел из президентской гонки после провальных дебатов в июне со своим оппонентом от республиканцев Дональдом Трампом, позже победившим на выборах. Байден на дебатах был рассеян, с трудом заканчивал фразы, терял нить повествования. В конце мероприятия спуститься по ступеням студии Байдену помогла его супруга Джилл.
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