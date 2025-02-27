https://ria.ru/20250227/bankomat-2001855722.html

В Новосибирской области 75-летнего ученого заставили поджечь три банкомата

В Новосибирской области 75-летнего ученого заставили поджечь три банкомата - РИА Новости, 27.02.2025

В Новосибирской области 75-летнего ученого заставили поджечь три банкомата

Жертвой организованной группы преступников в Новосибирской области стал 75-летний действующий сотрудник Сибирского отделения РАН, которого, обещая вернуть... РИА Новости, 27.02.2025

2025-02-27T07:33:00+03:00

2025-02-27T07:33:00+03:00

2025-02-27T07:36:00+03:00

происшествия

новосибирская область

россия

российская академия наук

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НОВОСИБИРСК, 27 фев – РИА Новости. Жертвой организованной группы преступников в Новосибирской области стал 75-летний действующий сотрудник Сибирского отделения РАН, которого, обещая вернуть похищенные деньги, заставили поджечь три банкомата, заведено уголовное дело, сообщил глава ГУМВД по региону Андрей Кульков. "Ярким примером преступной манипуляции с потерпевшим является совершение поджогов в декабре прошедшего года трех банкоматов 75-летним действующим сотрудником СО РАН. Обещая вернуть потерпевшему похищенные у него денежные средства, злоумышленники фактически заставили его совершить указанные деяния. По данному факту возбуждено уголовное дело, предусмотренное частью 1 статьи 205 УК РФ (теракт)", - сказал Кульков на сессии законодательного собрания Новосибирской области. Он также отметил, что в марте 2024 года этот механизм был применен для попытки срыва избирательной кампании путем организации вливания в урну для голосования красящей жидкости и поджогов избирательных участков. Аналогичные схемы используются и для организации поджогов объектов госвласти и силовых структур. "Всего на территории обслуживания с начала СВО свершено десять поджогов, из них пять - в прошедшем году. Все лица установлены и задержаны, в отношении них возбуждены уголовные дела. Несмотря на то, что данные факты на территории региона имели единичный характер, ни всегда вызывают большой общественный резонанс и используются различными деструктивными силами в качестве элемента пропаганды", - сказал Кульков. В целом за последние пять лет полицейские в Новосибирской области предотвратили десять фактов, связанных с террористической деятельностью и 29 с экстремизмом. К уголовной ответственности привечены 40 человек, заключил Кульков.

https://ria.ru/20241221/peterburg-1990660262.html

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происшествия, новосибирская область, россия, российская академия наук