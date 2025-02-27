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Шойгу обсудил в Малайзии меры по сохранению АСЕАН
Шойгу обсудил в Малайзии меры по сохранению АСЕАН - РИА Новости, 27.02.2025
Шойгу обсудил в Малайзии меры по сохранению АСЕАН
Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу сообщил, что обсудил с премьер-министром Малайзии Анваром Ибрагимом меры по сохранению АСЕАН, и назвал ассоциацию... РИА Новости, 27.02.2025
2025-02-27T12:27:00+03:00
2025-02-27T12:27:00+03:00
2025-02-27T12:27:00+03:00
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куала-лумпур
сергей шойгу
анвар ибрагим (премьер-министр малайзии)
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КУАЛА-ЛУМПУР, 27 фев - РИА Новости. Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу сообщил, что обсудил с премьер-министром Малайзии Анваром Ибрагимом меры по сохранению АСЕАН, и назвал ассоциацию эффективной. В ходе поездки в Куала-Лумпур Шойгу провел встречи с главой совбеза и премьер-министром Малайзии. "Мы обсуждали... меры по сохранению десятки (стран АСЕАН - ред.) как таковой, её продуктивную работу, её существование, и как избежать настойчивого вторжения по разрушению этой очень важной конструкции, которая показала эффективность", - сказал Шойгу журналистам.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, малайзия, россия, куала-лумпур, сергей шойгу, анвар ибрагим (премьер-министр малайзии)
В мире, Малайзия, Россия, Куала-Лумпур, Сергей Шойгу, Анвар Ибрагим (премьер-министр Малайзии)
Шойгу обсудил в Малайзии меры по сохранению АСЕАН
Шойгу обсудил с премьером Малайзии Ибрагимом меры по сохранению АСЕАН