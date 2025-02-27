https://ria.ru/20250227/asean-2001914980.html

Шойгу обсудил в Малайзии меры по сохранению АСЕАН

Шойгу обсудил в Малайзии меры по сохранению АСЕАН - РИА Новости, 27.02.2025

Шойгу обсудил в Малайзии меры по сохранению АСЕАН

Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу сообщил, что обсудил с премьер-министром Малайзии Анваром Ибрагимом меры по сохранению АСЕАН, и назвал ассоциацию... РИА Новости, 27.02.2025

2025-02-27T12:27:00+03:00

2025-02-27T12:27:00+03:00

2025-02-27T12:27:00+03:00

в мире

малайзия

россия

куала-лумпур

сергей шойгу

анвар ибрагим (премьер-министр малайзии)

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КУАЛА-ЛУМПУР, 27 фев - РИА Новости. Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу сообщил, что обсудил с премьер-министром Малайзии Анваром Ибрагимом меры по сохранению АСЕАН, и назвал ассоциацию эффективной. В ходе поездки в Куала-Лумпур Шойгу провел встречи с главой совбеза и премьер-министром Малайзии. "Мы обсуждали... меры по сохранению десятки (стран АСЕАН - ред.) как таковой, её продуктивную работу, её существование, и как избежать настойчивого вторжения по разрушению этой очень важной конструкции, которая показала эффективность", - сказал Шойгу журналистам.

https://ria.ru/20241011/zapad-1977521378.html

малайзия

россия

куала-лумпур

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Ольга Фомченкова

в мире, малайзия, россия, куала-лумпур, сергей шойгу, анвар ибрагим (премьер-министр малайзии)