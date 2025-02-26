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Журналиста Forbes Мингазова оштрафовали по делу о фейках - РИА Новости, 26.02.2025
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09:06 26.02.2025 (обновлено: 09:26 26.02.2025)
https://ria.ru/20250226/zhurnalist-2001639472.html
Журналиста Forbes Мингазова оштрафовали по делу о фейках
Журналиста Forbes Мингазова оштрафовали по делу о фейках - РИА Новости, 26.02.2025
Журналиста Forbes Мингазова оштрафовали по делу о фейках
Суд в Хабаровске назначил штраф в размере 700 тысяч рублей журналисту Forbes Сергею Мингазову по делу о распространении фейков о российской армии из-за поста... РИА Новости, 26.02.2025
2025-02-26T09:06:00+03:00
2025-02-26T09:26:00+03:00
происшествия
россия
хабаровск
сергей мингазов
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ВЛАДИВОСТОК, 26 фев – РИА Новости. Суд в Хабаровске назначил штраф в размере 700 тысяч рублей журналисту Forbes Сергею Мингазову по делу о распространении фейков о российской армии из-за поста 2022 года в Telegram-канале, сообщили в СУСК РФ по региону. О задержании Мингазова в апреле 2024 года сообщил его адвокат Константин Бубон. В СУСК по Хабаровскому краю рассказали РИА Новости, что в отношении 55-летнего жителя Хабаровска было возбуждено уголовное дело по пункту "д" части 2 статьи 207.3 УК РФ (Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ по мотивам политической ненависти или вражды). Следователи провели обыск у Мингазова дома, были изъяты телефон и компьютеры, сообщал Бубон. Суд заключил его под домашний арест. "Признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации, содержащей данные об использовании Вооруженных Сил Российской Федерации)… Судом мужчине назначено наказание в виде штрафа в размере 700 тысяч рублей", - говорится в сообщении. В следственном управлении РИА Новости уточнили, что речь о Мингазове. Представитель регионального следственного управления ранее сообщила агентству, что Мингазов в апреле 2022 года, действуя по мотивам политической ненависти, разместил на администрируемом им Telegram-канале, предназначенном для просмотра неограниченным кругом лиц, публикацию, где содержалась под видом достоверной заведомо ложная информация об использовании ВС РФ.
https://ria.ru/20250226/kritik-2001620519.html
https://ria.ru/20250225/telegram-2001557016.html
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происшествия, россия, хабаровск, сергей мингазов, forbes
Происшествия, Россия, Хабаровск, Сергей Мингазов, Forbes
Журналиста Forbes Мингазова оштрафовали по делу о фейках

Журналиста Forbes Мингазова оштрафовали на 700 тысяч рублей по делу о фейках

© Фото : соцсети журналистаЖурналист Сергей Мингазов
Журналист Сергей Мингазов - РИА Новости, 1920, 26.02.2025
© Фото : соцсети журналиста
Журналист Сергей Мингазов. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 26 фев – РИА Новости. Суд в Хабаровске назначил штраф в размере 700 тысяч рублей журналисту Forbes Сергею Мингазову по делу о распространении фейков о российской армии из-за поста 2022 года в Telegram-канале, сообщили в СУСК РФ по региону.
О задержании Мингазова в апреле 2024 года сообщил его адвокат Константин Бубон. В СУСК по Хабаровскому краю рассказали РИА Новости, что в отношении 55-летнего жителя Хабаровска было возбуждено уголовное дело по пункту "д" части 2 статьи 207.3 УК РФ (Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ по мотивам политической ненависти или вражды). Следователи провели обыск у Мингазова дома, были изъяты телефон и компьютеры, сообщал Бубон. Суд заключил его под домашний арест.
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"Признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации, содержащей данные об использовании Вооруженных Сил Российской Федерации)… Судом мужчине назначено наказание в виде штрафа в размере 700 тысяч рублей", - говорится в сообщении.
В следственном управлении РИА Новости уточнили, что речь о Мингазове.
Представитель регионального следственного управления ранее сообщила агентству, что Мингазов в апреле 2022 года, действуя по мотивам политической ненависти, разместил на администрируемом им Telegram-канале, предназначенном для просмотра неограниченным кругом лиц, публикацию, где содержалась под видом достоверной заведомо ложная информация об использовании ВС РФ.
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