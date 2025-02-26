https://ria.ru/20250226/zhurnalist-2001639472.html

Журналиста Forbes Мингазова оштрафовали по делу о фейках

Журналиста Forbes Мингазова оштрафовали по делу о фейках - РИА Новости, 26.02.2025

Журналиста Forbes Мингазова оштрафовали по делу о фейках

Суд в Хабаровске назначил штраф в размере 700 тысяч рублей журналисту Forbes Сергею Мингазову по делу о распространении фейков о российской армии из-за поста... РИА Новости, 26.02.2025

2025-02-26T09:06:00+03:00

2025-02-26T09:06:00+03:00

2025-02-26T09:26:00+03:00

происшествия

россия

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ВЛАДИВОСТОК, 26 фев – РИА Новости. Суд в Хабаровске назначил штраф в размере 700 тысяч рублей журналисту Forbes Сергею Мингазову по делу о распространении фейков о российской армии из-за поста 2022 года в Telegram-канале, сообщили в СУСК РФ по региону. О задержании Мингазова в апреле 2024 года сообщил его адвокат Константин Бубон. В СУСК по Хабаровскому краю рассказали РИА Новости, что в отношении 55-летнего жителя Хабаровска было возбуждено уголовное дело по пункту "д" части 2 статьи 207.3 УК РФ (Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ по мотивам политической ненависти или вражды). Следователи провели обыск у Мингазова дома, были изъяты телефон и компьютеры, сообщал Бубон. Суд заключил его под домашний арест. "Признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации, содержащей данные об использовании Вооруженных Сил Российской Федерации)… Судом мужчине назначено наказание в виде штрафа в размере 700 тысяч рублей", - говорится в сообщении. В следственном управлении РИА Новости уточнили, что речь о Мингазове. Представитель регионального следственного управления ранее сообщила агентству, что Мингазов в апреле 2022 года, действуя по мотивам политической ненависти, разместил на администрируемом им Telegram-канале, предназначенном для просмотра неограниченным кругом лиц, публикацию, где содержалась под видом достоверной заведомо ложная информация об использовании ВС РФ.

https://ria.ru/20250226/kritik-2001620519.html

https://ria.ru/20250225/telegram-2001557016.html

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хабаровск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, россия, хабаровск, сергей мингазов, forbes