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Зеленский сделкой с США заложил останки Украины в ломбард, заявили в Раде - РИА Новости, 26.02.2025
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19:59 26.02.2025
https://ria.ru/20250226/zelenskij-2001809717.html
Зеленский сделкой с США заложил останки Украины в ломбард, заявили в Раде
Зеленский сделкой с США заложил останки Украины в ломбард, заявили в Раде - РИА Новости, 26.02.2025
Зеленский сделкой с США заложил останки Украины в ломбард, заявили в Раде
Владимир Зеленский сделкой с США по редкоземельным металлам заложил останки Украины в ломбард, заявил находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене депутат... РИА Новости, 26.02.2025
2025-02-26T19:59:00+03:00
2025-02-26T19:59:00+03:00
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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Владимир Зеленский сделкой с США по редкоземельным металлам заложил останки Украины в ломбард, заявил находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене депутат Верховной рады Александр Дубинский. Как заявил ранее в среду американский госсекретарь Марко Рубио, США до сих пор не согласовали с Украиной сделку по минеральным ресурсам, работа над ней все еще продолжается. Как сообщила в среду пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт, администрация Трампа надеется, что документ по минеральным ресурсам с Украиной будет подписан на этой неделе. В свою очередь украинский премьер Денис Шмыгаль заявил, что Украина и США фактически выработали окончательный вариант соглашения по редкоземельным металлам, оно предусматривает создание общего инвестиционного фонда и использование только будущих разработок. "На самом деле, Зеленский не просто предатель, он - хуже. Потому что сейчас продает стратегические ресурсы Украины и будущее поколений украинцев. Ларечник и клоун не просто уничтожили страну, они сдали ее останки в ломбард. И будут за это прокляты во веки веков. На срок действия соглашения", - написал Дубинский в Telegram-канале. Парламентарий считает, что, не подписав Стамбульские соглашения весной 2022 года об урегулировании ситуации на Украине, Зеленский тем самым довел страну до ситуации, при которой распределение любых доходов от добычи недр навсегда передается колониальной администрации. По его мнению, над украинскими органами власти появится "трансконтинентальная надстройка", которая будет определять политику добычи ресурсов. Президент США Дональд Трамп 3 февраля заявил, что Вашингтон ожидает от Киева гарантий по поставкам редкоземельных металлов в обмен на финансовую и военную помощь. Газета Washington Post со ссылкой на конгрессменов 14 февраля сообщила, что американские чиновники на встрече с Владимиром Зеленским в Мюнхене предложили ему подписать документ, который передал бы США права на 50% еще не добытых минеральных ресурсов Украины. Сам Зеленский на следующий день заявил, что отказал вице-президенту США Джей-Ди Вэнсу в подписании этого соглашения. Советник президента США Майк Уолц заявил в четверг, что Зеленскому нужно вернуться к переговорам о сделке по редкоземельным металлам в качестве компенсации Соединенным Штатам за уже переданную Киеву помощь, при этом выразил уверенность, что Зеленский скоро "к этому придет".
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В мире, Цены на нефть, США, Украина, Киев, Владимир Зеленский, Александр Дубинский, Дональд Трамп, Верховная Рада Украины, Мюнхенская конференция по безопасности
Зеленский сделкой с США заложил останки Украины в ломбард, заявили в Раде

Депутат Рады Дубинский: Зеленский сделкой с США заложил останки страны в ломбард

© AP Photo / Alessandra TarantinoПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 26.02.2025
© AP Photo / Alessandra Tarantino
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Владимир Зеленский сделкой с США по редкоземельным металлам заложил останки Украины в ломбард, заявил находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене депутат Верховной рады Александр Дубинский.
Как заявил ранее в среду американский госсекретарь Марко Рубио, США до сих пор не согласовали с Украиной сделку по минеральным ресурсам, работа над ней все еще продолжается. Как сообщила в среду пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт, администрация Трампа надеется, что документ по минеральным ресурсам с Украиной будет подписан на этой неделе. В свою очередь украинский премьер Денис Шмыгаль заявил, что Украина и США фактически выработали окончательный вариант соглашения по редкоземельным металлам, оно предусматривает создание общего инвестиционного фонда и использование только будущих разработок.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 26.02.2025
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Вчера, 08:00
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"На самом деле, Зеленский не просто предатель, он - хуже. Потому что сейчас продает стратегические ресурсы Украины и будущее поколений украинцев. Ларечник и клоун не просто уничтожили страну, они сдали ее останки в ломбард. И будут за это прокляты во веки веков. На срок действия соглашения", - написал Дубинский в Telegram-канале.
Парламентарий считает, что, не подписав Стамбульские соглашения весной 2022 года об урегулировании ситуации на Украине, Зеленский тем самым довел страну до ситуации, при которой распределение любых доходов от добычи недр навсегда передается колониальной администрации. По его мнению, над украинскими органами власти появится "трансконтинентальная надстройка", которая будет определять политику добычи ресурсов.
Президент США Дональд Трамп 3 февраля заявил, что Вашингтон ожидает от Киева гарантий по поставкам редкоземельных металлов в обмен на финансовую и военную помощь. Газета Washington Post со ссылкой на конгрессменов 14 февраля сообщила, что американские чиновники на встрече с Владимиром Зеленским в Мюнхене предложили ему подписать документ, который передал бы США права на 50% еще не добытых минеральных ресурсов Украины. Сам Зеленский на следующий день заявил, что отказал вице-президенту США Джей-Ди Вэнсу в подписании этого соглашения.
Советник президента США Майк Уолц заявил в четверг, что Зеленскому нужно вернуться к переговорам о сделке по редкоземельным металлам в качестве компенсации Соединенным Штатам за уже переданную Киеву помощь, при этом выразил уверенность, что Зеленский скоро "к этому придет".
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В миреЦены на нефтьСШАУкраинаКиевВладимир ЗеленскийАлександр ДубинскийДональд ТрампВерховная Рада УкраиныМюнхенская конференция по безопасности
 
 
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