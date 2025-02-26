Евгений Савинцев создал лучший в мире спецназ "Вымпел", рассказал ветеран
Ветеран Попов: Евгений Савинцев создал лучший в мире спецназ "Вымпел"
© Ассоциация ветеранов группы "Вымпел"Полковник Евгений Савинцев, создатель подразделения специального назначения "Вымпел"
© Ассоциация ветеранов группы "Вымпел"
Полковник Евгений Савинцев, создатель подразделения специального назначения "Вымпел". Архивное фото
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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Прославленный работник органов госбезопасности СССР полковник Евгений Савинцев был не просто непосредственным создателем легендарного подразделения специального назначения "Вымпел" и его сотрудником №1 - заложенные им традиции служения Родине успешно переняли нынешние бойцы спецназа ФСБ России, рассказал РИА Новости ученик и младший боевой товарищ Савинцева, президент ассоциации ветеранов "Вымпела" Валерий Попов.
В среду исполняется сто лет со дня рождения Евгения Александровича Савинцева (1925-2015).
Из Томска - в разные страны
Евгений Савинцев родился в уездном сибирском городе Томске 26 февраля 1925 года. Он был девятым ребенком у своих родителей. В поисках лучшей жизни семья Савинцева перебралась в Новосибирск, где в 1940 году тот закончил восьмилетку.
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После того как началась Великая Отечественная война, Евгений Савинцев искал возможность попасть на фронт, и в 16 лет поступил в специальную артиллерийскую школу, а в 1943-м - в Киевское артиллерийское училище, к тому времени эвакуированное в Красноярск. В 1944 году Савинцева командировали в освобожденный Киев, где назначили старшиной артиллерийской батареи, и где он получил первый командирский опыт.
Личные и боевые качества Савинцева не прошли незамеченными: его откомандировали в Москву на подготовку в школу военной контрразведки "Смерш". После окончания школы в 1946 году Савинцев направляется на Западную Украину, в Тернопольскую область, для борьбы с подпольными бандами украинских националистов.
В 1949 году Евгений Савинцев перешел на службу в подразделение министерства государственной безопасности СССР, занимавшееся силовыми операциями за рубежом, и которым руководил легендарный сотрудник органов госбезопасности генерал-лейтенант Павел Судоплатов. В качестве разведчика-нелегала Савинцев работал за рубежом, объездил практически всю Европу, был в странах, как принято говорить, "со сложной оперативной обстановкой" и участвовал в спецоперациях, связанных с угрозой для жизни.
Предтечи "Вымпела"
Подразделение специального назначения "Вымпел" в составе советской внешней разведки появилось не вдруг и не на пустом месте.
Первые подразделения специального назначения на случай войны создавались в СССР в 1930-е годы. В разных районах на западе страны закладывали схроны с оружием, продовольствием, амуницией, средствами связи. Но в силу разных причин те базы затем были ликвидированы, а многие кадры безвозвратно потеряны. Фактически была уничтожена вся скрытая инфраструктура партизанского движения. А если бы довоенные базы сохранились, то, по мнению специалистов, очень много лишних потерь во время Великой Отечественной войны можно было избежать.
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Но сразу после нападения Германии руководство советских органов госбезопасности занялось организацией зафронтовой, разведывательно-диверсионной работы в тылу агрессора. При наркоме внутренних дел СССР была образована Особая группа под руководством Судоплатова. В нее вошли мастера разведки и диверсий, получившие боевой опыт в ходе гражданской войны в Испании. Для решения поставленных задач при Особой группе создали войска Особой группы, преобразованные позднее в Отдельную мотострелковую бригаду особого назначения (ОМСБОН).
Затем на базе Особой группы сформировали 2-й отдел наркомата внутренних дел, реорганизованный в 1942 году в 4-е Управление НКВД (разведка и диверсии за линией фронта). А после того как в 1943 году был воссоздан Наркомат госбезопасности СССР, это подразделение передали в НКГБ. Сотрудники разведывательно-диверсионных групп НКВД-НКГБ проходили специальную подготовку, позволявшую вести бой с превосходящими силами противника, воевать в любых погодных условиях, и днем, и ночью, на любой местности, используя любые виды оружия: от ножа и револьвера до противотанкового ружья и артиллерийских орудий, не теряя самообладания и мужества в самых опасных условиях.
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Начав борьбу с оккупантами с битвы у стен столицы, они прошли боевыми рейдами по тылам противника на Украине и в Белоруссии, сражались с врагами на территории Австрии, Болгарии, Венгрии, Германии, Словакии, Словении, Польши и Чехии. На их боевом счету десятки тысяч уничтоженных солдат и офицеров противника, карателей и нацистских пособников всех мастей, сотни пущенных под откос эшелонов с боевой техникой и живой силой, взорванных складов боеприпасов, мостов, железных и шоссейных дорог.
Но победа в Великой Отечественной войне совсем не означала, что надобность в разведывательно-диверсионной работе отпадет. Запад очень быстро обозначил свою враждебность в отношении СССР, в марте 1946 года с речью Черчилля в Фултоне де-факто началась "холодная война". Советские спецслужбы, по сути, готовились к Третьей мировой войне.
В мае 1946-го 4-е Управление было расформировано, а на его базе в структуре министерства государственной безопасности СССР создали отдел, который отвечал за проведение диверсий за рубежом (именно в него позже и пришел служить Евгений Савинцев). Затем его организационная структура и функции менялись. В частности, в 1953 году в ходе реформ органов госбезопасности в рамках Второго главного управления (внешняя разведка) объединенного министерства внутренних дел СССР был создан 12-й спецотдел, отвечавший за "проведение диверсий на важных военно-стратегических объектах и коммуникациях главных агрессивных государств, как на территории этих государств, так и на территории других капиталистических стран, используемых главным агрессором против СССР".
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В 1954 году был образован Комитет государственной безопасности СССР, и при его Первом главном управлении (ПГУ, внешняя разведка) создали 13-й отдел, который в 1966 году преобразовали в отдел "В" ПГУ. Но к середине 1960-х годов сложилась ситуация, когда ветераны-чекисты, прошедшие зафронтовую работу, постепенно уходили на заслуженный отдых, а им на смену приходила молодежь, за плечами которой не было той школы подполья, что у имелась их старших товарищей. Поэтому было принято решение начать подготовку специального резерва на случай начала войны. Для этого в 1966 году в форме пятимесячных сборов был организован внештатный специальный курс при Высшей Краснознаменной школе КГБ - "кузницы кадров" советской контрразведки. Спецкурс получил название "Курсы усовершенствования офицерского состава". На нем предстояло готовить специалистов для действий в тылу противника.
В 1969 году КУОС получил статус полноценного подразделения в составе КГБ. При этом профессорско-преподавательский состав и слушатели КУОСа находились в оперативном подчинении внешней разведки КГБ (с середины 1970-х годов подготовку кадрового состава КУОСа и выполнение боевых задач осуществляла нелегальная разведка (Управление "С") ПГУ КГБ).
Бойцы, вышедшие с КУОСа, принимали самое активное участие в операции по смене режима проамериканского диктатора Афганистана Хафизуллы Амина в конце декабря 1979 года. Операция, которой руководил начальник нелегальной разведки КГБ генерал-майор Юрий Дроздов, прошла успешно, но именно тогда стало ясно, что Советскому Союзу надо иметь отдельное подразделение специального назначения, находящееся в постоянной готовности к проведению операций за границей.
Дело в том, что люди, прибывавшие из разных районов СССР и проходившие подготовку на КУОСе, до времени "Ч" отправлялись обратно на места, в свои управления, чтобы при необходимости встать во главе разведывательно-диверсионных групп. Слаженности и сплочения при таком подходе не было, к тому же люди постепенно утрачивали полученные навыки, теряли и физическую форму.
События в Афганистане стали поводом, но не причиной создания "Вымпела". Он был необходим для паритета с силами специальных операций стран НАТО. Во всех крупных западных странах такие подразделения на тот момент имелись, но в СССР их не было.
Итак, родилась идея создания нового подразделения, которую Дроздов озвучил председателю КГБ Юрию Андропову и получил от него поддержку.
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В июле 1981 года Политбюро ЦК КПСС на закрытом заседании одобрило предложение о создании нового подразделения. После этого Андропов сформулировал перед Дроздовым задачу одной фразой: "Чтобы равных им не было!". А 19 августа 1981 года Андропов подписал совершенно секретный приказ о создании Отдельного учебного центра (ОУЦ) КГБ СССР - такое условное название получило новое подразделение. Спустя годы оно стало широко известным как группа специального назначения (ГСН) "Вымпел".
"Прораб"
"Идеологом создания группы создания специального назначения был Юрий Иванович Дроздов, а вот исполнителем этой идеи, поистине создателем, как мы иной раз говорим - "прорабом" "Вымпела" был Евгений Александрович Савинцев. Причем он не просто создал "Вымпел", но и развивал его на протяжении почти восьми лет. В этом его огромная заслуга. Он не просто смог справиться с этой задачей, но приумножил изначально сделанное. И создал то, аналогов чему действительно не было нигде, в том числе за рубежом, даже сейчас", - говорит Валерий Попов.
"Слово "прораб" можно оценивать по-разному. Но оно несет в себе глубочайшую ответственность за порученное дело. Ведь мало задумать, допустим, дом - его надо выстроить, и прораб – распределение людей, контроль их работы вплоть до момента, пока здание не заживет своей жизнью", - добавляет ветеран.
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В отечественной нелегальной разведке есть девиз – "Без права на славу, во славу державы". "Все, что делал Евгений Александрович Савинцев, он делал именно во славу нашей державы, исповедуя государственный подход и к службе, и к своим боевым товарищам", - подчеркивает Попов.
По его словам, и сейчас о профессиональных достижениях Савинцева далеко не все можно говорить.
"А вот что касается личных качеств, он заслужил того, чтобы о них рассказывали широко. То, что Евгений Александрович Савинцев был человеком с большой буквы – это не красивые слова, а истина, которая остается такой по прошествии многих лет", - отмечает Попов.
Встреча в коридорах Лубянки
Савинцев летом 1980 года, вернувшись домой из загранкомандировки, и не подозревал, что его служба очень быстро изменит свое направление.
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"Он ждал нового назначения. Но в коридорах КГБ на Лубянке встретился с Юрием Ивановичем Дроздовым, и тот пригласил его к себе, пообещав сделать другое предложение: "От него ты вряд ли откажешься". Юрий Иванович уже подбирал руководителя нового подразделения, понимая, какой именно человек сможет принять поставленные цели и задачи, подготовить программу подготовки сотрудников, набрать их", - рассказывает Попов.
Но поначалу в качестве такого руководителя Дроздов видел другого разведчика, полковника Ивана Евтодьева (ему в декабре 2024 года исполнилось 100 лет).
"Можно подумать: почему полковник, не генерал? Но полковник – это очень уважаемое воинское звание в разведке, это состоявшийся профессионал своего дела. И не звание является оценкой разведчика. Самое главное – это признание со стороны своих соратников и сослуживцев. Это высшая оценка в разведке – ведь никто другой со стороны о твой работе не должен знать ничего. Так вот и Иван Павлович Евтодьев, и Евгений Александрович Савинцев были исключительно уважаемыми людьми в свой среде", - поясняет Попов.
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Как рассказывает ветеран, у Дроздова на руках уже были готовые документы о назначении Ивана Евтодьева руководителем нового подразделения. Но вмешался случай - вдруг возникла задача, которую мог выполнить только Евтодьев. И надо было искать новую кандидатуру.
"Юрий Дроздов сам спросил у Ивана Павловича, кого тот видит на этой должности. Ответ был мгновенным: "Евгения Александровича Савинцева, он с задачей справится, это абсолютно точно". И это было логично. Потому что после Великой Отечественной войны Евтодьев сражался с подпольными бандами националистов в Прибалтике, а Савинцев – с бандеровцами на Западной Украине. И у них был практически одинаковый оперативно-боевой опыт и конкретные результаты", - говорит Попов.
"Более того, и Евтодьев, и Савинцев в свое время были подобраны лично Павлом Анатольевичем Судоплатовым, ведь именно при нем со времен войны были заложены элементы будущей разведки специального назначения", - добавляет ветеран.
Попов раскрыл, как Судоплатов в 1949 году выбрал Савинцева.
"Мне об этом в своем время рассказал сам Савинцев, который всегда очень почтительно отзывался о Судоплатове. Павел Анатольевич пригласил Евгения Александровича к себе на беседу и попросил назвать боевые эпизоды на Западной Украине, которые тот считает самыми главными. Прекрасно известно, что Судоплатов в свое время внес огромный личный вклад в борьбу с украинскими националистами, и ему был интересен опыт Савинцева", - говорит Попов.
"Евгений Александрович не растерялся и сказал: "У меня каждая боевая задача была главной". Судоплатову этот ответ очень понравился - во-первых, Савинцев быстро среагировал, во-вторых, не стал выпячивать отдельные эпизоды. И поэтому Судоплатов его взял к себе в штат", - добавил собеседник агентства.
Попов назвал показательный, по его словам, штрих к портрету Евгения Савинцева как человека.
"Когда Судоплатов в 1968 году был освобожден из заключения, отсидев 15 лет от звонка до звонка по несправедливому обвинению, многие боялись с ним встречаться - даже до официальной реабилитации Павла Анатольевича. Образно говоря, переходили на другую сторону улицы. Так вот, Савинцев этого никогда не делал. Более того, он почитал Павла Анатольевича, встречался с ним, благодарил его, и еще очень много почерпнул у него с точки зрения оперативно-боевого опыта - всего того, что было необходимо для формирования "Вымпела". И не будет преувеличением сказать, что опыт бойцов-судоплатовцев лег в основу подготовки сотрудников "Вымпела", - отметил ветеран.
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"Павел Анатольевич Судоплатов никогда не жаловался на судьбу, и всегда говорил, что служил не конкретным людям, а Родине. И Евгений Александрович Савинцев передал своим сотрудникам такой же дух служения Родине", - добавил Попов.
"Думающий спецназ"
Евгений Савинцев готовил документы о создании ОУЦ-"Вымпела", а затем, с 19 августа 1981 года, в течение нескольких месяцев исполнял обязанности командира нового подразделения. И в соответствии со штатным расписанием он был сотрудником Отдельного учебного центра под №1. Потом Савинцев стал первым заместителем начальника ОУЦ по оперативно-боевой работе.
"Он занимался формированием штатной структуры подразделения, выбором места постоянной его дислокации, подбором и подготовкой сотрудников", - отмечает Попов.
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Именно Савинцев настоял, чтобы подразделение расположилось недалеко от подмосковной Балашихи, на 25-м километре Горьковского шоссе на территории бывшей 101-й разведшколы, где в то время находились "Курсы усовершенствования офицерского состава", что было удобным для подготовки будущих сотрудников ОУЦ-"Вымпела".
"Савинцев в деталях изучал деятельность 4-го Управления НКВД-НКГБ СССР, которым в войну руководил Судоплатов. Он общался с такими нашими выдающимися разведчиками, как Алексей Николаевич Ботян, Геворк Андреевич Вартанян, черпал от них нужную информацию, анализировал ее. Он изучал полученные по линии внешней разведки сведения о зарубежных подразделениях специального назначения, таких как американская "Дельта", немецкая ГСГ 9, и ряд других. Использовался опыт дружественных стран – например, Кубы и Вьетнама", - добавляет ветеран.
По словам Попова, это была гигантская работа.
"Вымпел" не являлся спецназом в обычном понимании. Это разведка специального назначения, это гораздо шире подготовленное подразделение. Чисто спецназовская, боевая подготовка – стрельба, минно-взрывное дело, воздушно-десантные навыки и другое занимала в программе подготовки сотрудников "Вымпела" не более одной десятой части. А вот все остальное – это оперативная составляющая, в том числе знание языков, культуры, традиций стран, регионов возможного действия, получение новых навыков", - поясняет Попов.
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"Думающий спецназ" - эту особую формулу на практике воплотили Юрий Иванович Дроздов и Евгений Александрович Савинцев, два неотделимых друг от друга человека, без которых "Вымпел" был бы невозможен", - подчеркивает ветеран.
Савинцеву принадлежит еще одно определение "Вымпела".
"Евгений Александрович говорил, что разведка специального назначения, готовая выполнить любую задачу, поставленную руководством страны, - это скальпель в руках нейрохирурга", - отмечает Попов.
Морское название
Отдельный учебный центр КГБ СССР - это официальное название подразделения, но как и почему его неофициально окрестили еще и "Вымпелом"?
"Евгений Савинцев думал и над этим. ОУЦ - это было название для документов. Но подразделение нужно было наречь и неофициально, о чем Савинцеву говорил и Юрий Дроздов", - поясняет Попов.
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"Уже в самом конце жизни Савинцев рассказал мне, как появилось название "Вымпел". Ранее он готовил операцию, которая была связана с морской тематикой, и принес своему начальнику дело оперативной разработки под названием "Вымпел". Евгений Александрович с юности очень любил море. Но начальник сказал: "У нас же операция будет тихая, как рябь на воде. Поэтому придумай другое название. А "Вымпел" оставь для более звучных дел", - вспоминает ветеран.
Получилось, что тот начальник, говоря о звучности будущих дел, словно в воду глядел. Савинцев же тогда расстроился, но виду не подал и спрятал первоначальное название - образно говоря, как вымпел за пазуху.
"И не зря - оно пригодилось, когда Дроздов поручил Савинцеву создавать наше подразделение. Евгений Александрович предложил "Вымпел" в качестве названия, Дроздов нашел это очень символичным, поддержал идею, и так это слово вошло в историю", - говорит Попов.
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Но даже сами сотрудники ОУЦ очень долго не знали о том, что они еще и "вымпеловцы".
"Девятнадцатого августа 1991 года планировалось отмечать 10-летие подразделения. И к нам в часть привезли боевое знамя, которое на торжественной церемонии должен был вручать тогдашний председатель КГБ Владимир Крючков. А на знамени было написано: "Группа специального назначения КГБ СССР "Вымпел". Однако торжества отменились из-за событий, связанных с ГКЧП. Но вот так мы узнали, что служим в "Вымпеле", - добавляет Попов.
Личное знакомство
Попов расказал, как впервые познакомился с Савинцевым.
"В начале января 1982 года я переступил порог знаменитой проходной у "Дорожного научно-исследователського института" (ДорНИИ), под прикрытием которого на 25-м километре Горьковского шоссе дислоцировались КУОС и "Вымпел". Вхожу в помещение, там за столом трое. Кто старший, непонятно. Как потом я узнал, это были Савинцев, а также Эвальд Григорьевич Козлов, Герой Советского Союза, участник штурма дворца Тадж-Бек в Кабуле, где укрывался Амин в конце декабря 1979 года, и ставший затем на постоянной основе командиром "Вымпела", и еще один офицер Валерий Витальевич Розин", - говорит Попов.
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"Я-то не знаю, к кому обращаться. Но ладонь к берету, докладываю: "Старший лейтенант Попов для прохождения дальнейшей службы прибыл". А мне Валерий Розин: "У нас, когда входят, головной убор снимают". "А у нас, когда докладывают, к головному убору руку прикладывают", – говорю я. "Ответ правильный! Вот он нам подойдет!", – засмеялся, как потом оказалось, Савинцев", - добавляет ветеран.
Вскоре Попову в числе других сотрудников, прибывших на 25-й километр, сообщили, что их готовят для Афганистана в составе отряда из числа сотрудников "Вымпела", носившего кодовое название "Каскад-4". Отряд выполнял задачи по оказанию помощи афганскому руководству в выявлении и пресечении подрывной деятельности контрреволюционного подполья и террористических групп, а также в становлении и укреплении национальных органов безопасности.
"Отношения в отряде были очень профессиональными, очень требовательными, но и притом очень дружескими. По-другому и быть не могло, и при подготовке и выполнении той или иной задачи мы были уверены друг в друге, во взаимовыручке", - говорит Попов.
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Именно тогда, по его словам, он увидел еще одну исключительно важную черту личности Савинцева - ориентировать сотрудников на выполнение конкретной задачи, но при этом сохранить их живыми.
"В апреле 1982 года нас в составе "Каскада-4" отправляли в Афганистан. Мы выстроились на территории нашей базы, и напутственные слова перед нами произнес Юрий Иванович Дроздов. А потом я услышал, как он сказал Савинцеву: "Евгений Александрович, смотри, какая у тебя целая "обойма" офицеров. "Расстрелять" ее легко, а выполнить задачу и вернуться сюда целыми и невредимыми - сложно. Но ты справишься, ты сможешь ее сохранить. Я верю и в тебя, и в ребят", - вспоминает Попов.
И Савинцев с этим справился. За период оперативно-боевой работы в 1982-1983 годах "Каскад-4" выполнил все задачи в Афганистане, не потеряв ни одного своего сотрудника.
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"Потеря была одна - героически погиб прикомандированный к нам пограничник Юрий Тарасов. Я присутствовал при докладе Савинцеву о гибели Тарасова. Надо было видеть лицо Евгения Александровича - он очень сильно переживал эту потерю", - говорит Попов.
И Савинцев вышел к руководству с ходатайством о том, чтобы Юрия Тарасова посмертно зачислили в ряды сотрудников "Вымпела".
"Руководство поддержало это предложение. И сейчас на плитах, установленных на Аллее памяти "Вымпела" и Центра специального назначения ФСБ в память о наших боевых товарищах, в разные годы ушедших из жизни, первым выбито имя Юрия Тарасова. Согласитесь, это многое говорит о том, как Евгений Савинцев ценил каждого человека. И мы ни одного человека не оставили на поле боя, в районах выполнения оперативных заданий, мы увековечили память каждого", - подчеркивает ветеран.
Операции без границ
Но, разумеется, не Афганистан был главным направлением работы "Вымпела", поясняет Попов.
"Главной для нас была любая страна, любая задача, которую нам бы ставили, без каких-либо границ. Из числа наших сотрудников руководство выбирало тех, кто должны были руководить отдельными группами или в одиночку выполнять специальные задачи или подготовить кого-то другого для выполнения задачи. Нас готовили в том числе к работе в абсолютно автономном режиме, обучали умению в предельно сжатые сроки анализировать оперативную обстановку, принимать решения и, самое главное, брать на себя всю ответственность за эти решения", - отмечает ветеран.
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Для этого в "Вымпел" отбирали людей разных специальностей, разных национальностей, с разной подготовкой, владевших разными языками. Среди задач, стоявших перед "Вымпелом" в мирное время, была защита советских специалистов и дипломатов в разных частях света. Наиболее известным эпизодом стало освобождение сотрудников посольства СССР, похищенных в Ливане осенью 1985 года. В той операции участвовали и "вымпеловцы".
Образец семьи разведчика
Как вспоминают ветераны "Вымпела", в глазах сторонних людей Евгений Савинцев выглядел настолько скромным человеком, что нельзя было даже и подумать, что он стоял у основ уникального силового подразделения разведки.
И все отдавали должное семье Савинцевых. "Это была великолепная пара - Светлана Александровна и Евгений Александрович. Исключительно красивая, на редкость интеллигентная, высококультурная пара. Ими можно было только любоваться", - говорит Попов.
"Они были для нас образцом выстраивания крепких семейных отношений, причем именно в разведке - когда нужно ждать, терпеть, понимать, поддерживать друг друга, когда нужно лишний раз промолчать, но и прикрыть друг друга, когда нужно. Ведь для нас было очень важным понимать, что ты пойдешь идти на задание, но у тебя будет надежный тыл - твоя семья", - поясняет собеседник агентства.
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По словам Попова, Светлана Савинцева была не просто женой офицера - она сама в свое время служила в разведке.
"Любопытно, что Светлана Александровна знала Юрия Ивановича Дроздова еще до встречи с Евгением Александровичем, и именно Дроздов их познакомил в представительстве КГБ СССР в Берлине, куда приехал холостяк Савинцев. Юрий Иванович сказал: "Светлана, тут есть один наш сотрудник, отличный парень, и неженатый". И Евгений Александрович начал ухаживать за Светланой Александровной, а потом они поженились", - говорит ветеран.
Попов рассказал и об участии Савинцевых в его судьбе.
"Когда мои родители ушли из жизни друг за другом - к несчастью, судьба распорядилась так, что это произошло в течение буквально недели, моими в переносном смысле вторыми отцом и матерью стали Савинцевы", - рассказал он.
"Евгений Александрович вел себя строго, но это была строгость учителя, наставника. И одновременно он мог быть с тобой абсолютно на равных. Он никогда не подчеркивал свою должность, свое значение", - добавляет Попов.
Главная ценность
По мнению специалистов, Савинцеву принадлежит главная заслуга в сбережении уникального опыта "Вымпела" в первой половине 1990-х годов, когда подразделение фактически прекратило свое существование, и его сотрудники оказались перед выбором, куда идти дальше.
"Именно Евгений Александрович сказал: "Надо сохранять людей. Это главная ценность, главный актив подразделения". И именно он сделал для этого просто неоценимые вещи. Он беседовал с каждым человеком. Он призывал людей не идти ни в политику, ни в криминал - тогда они, по его словам, остались бы честными и независимыми спецназовцами для выполнения любых задач", - вспоминает Попов.
"Каждого устраивали на ту или иную работу, чтобы профессионалы сохранили свои навыки к моменту, когда они вновь будут востребованы, чтобы передавать свой опыт новым подразделениям. И это удалось сделать", - добавляет он.
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Во многом благодаря Савинцеву боевые традиции и дух "Вымпела" были переданы сотрудникам нынешнего Управления "В" Центра специального назначения ФСБ, считает Попов.
"Главный результат работы таких людей, как Евгений Савинцев - это люди "Вымпела", которых подготовили и, по сути, воспитали, вложили в них особый дух. Но не просто боевой дух, а дух безоговорочного служения Родине и готовности отдать за нее жизнь", - подчеркивает ветеран.
На территории комплекса зданий Службы внешней разведки России в московском районе Ясенево высится монумент отечественным разведчикам всех времен. К его подножию возлагал цветы президент России Владимир Путин, когда посещал штаб-квартиру СВР. На фоне монумента глава государства выступал перед разведчиками.
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Среди бронзовых барельефов, размещенных на монументе, есть и изображение бойцов группы специального назначения.
"Это признание того, что сделали сотрудники разведки специального назначения, в том числе и Евгений Александрович Савинцев. У нас не было ни одного невыполненного задания, ни одного провала. И не было ни одного предательства", - отметил Валерий Попов.
"И это символ того, что Россия должна обладать таким сильным инструментом, таким "скальпелем" для защиты своей независимости и безопасности", - подчеркнул он.
Александр Зданович: создание "Смерша" 80 лет назад было вынужденной мерой
19 апреля 2023, 11:00